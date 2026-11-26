Un joven de 27 años que viajaba en moto resultó gravemente herido este jueves por la tarde luego de protagonizar un accidente en Maipú. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Castro Barros y Moyano, donde chocó su motocicleta con un automóvil Volkswagen Gol.
Accidente en Maipú: un joven que viajaba en moto sufrió graves heridas y fue internado en el Central
El joven de 27 años fue trasladado de urgencia con politraumatismos graves y permanece en delicado estado de salud
Tras el impacto, el conductor de la moto sufrió lesiones de consideración y debió ser trasladado de urgencia al hospital Central. Según la información oficial, ingresó con politraumatismos graves y permanecía en delicado estado de salud.
Cómo ocurrió el accidente en Maipú
El hecho fue reportado a través de una comunicación al 911, que alertó sobre un accidente vial en la zona. A partir del aviso, se desplazaron efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
De acuerdo con las primeras actuaciones, el motociclista circulaba en dirección al este cuando, al llegar a la intersección de las calles mencionadas, por motivos que todavía se investigan, se produjo el accidente. A bordo del Volkswagen Gol iba una mujer de 47 años.
Como consecuencia del choque, el joven salió gravemente lesionado y necesitó asistencia médica inmediata.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que interviene para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.
En pocas palabras
- Joven motociclista: Sufrió politraumatismos graves tras un accidente vial en Maipú.
- Hospitalizado: Fue trasladado de urgencia al hospital Central en delicado estado de salud.
- Investigación: La Oficina Fiscal de Maipú interviene para esclarecer las causas del siniestro.