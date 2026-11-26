Tras el impacto, el conductor de la moto sufrió lesiones de consideración y debió ser trasladado de urgencia al hospital Central. Según la información oficial, ingresó con politraumatismos graves y permanecía en delicado estado de salud.

El joven que conducía la motocicleta quedó internado en estado grave en el Hospital Central.

Cómo ocurrió el accidente en Maipú

El hecho fue reportado a través de una comunicación al 911, que alertó sobre un accidente vial en la zona. A partir del aviso, se desplazaron efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).