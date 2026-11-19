Como consecuencia del accidente, uno de los conductores perdió el control del rodado y se golpeó la cabeza contra un auto que estaba estacionado, y luego cayó a una acequia sin el casco puesto. El motociclista sufrió heridas leves y, según la información disponible, no presentó lesiones de gravedad.

Uno de los motociclistas se golpeó la cabeza contra un auto que estaba estacionado y terminó en la acequia. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil

La otra conductora terminó tirada sobre el asfalto, y recibió atención médica.