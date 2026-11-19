Un accidente de tránsito entre dos motocicletas se registró en la intersección de las calles 3 de Febrero y San Martín, en el departamento de Las Heras.
Accidente
Choque entre dos motos en Las Heras: un motociclista cayó a una acequia
Un motociclista debió ser asistido tras caer a una acequia luego de un choque en Las Heras
Como consecuencia del accidente, uno de los conductores perdió el control del rodado y se golpeó la cabeza contra un auto que estaba estacionado, y luego cayó a una acequia sin el casco puesto. El motociclista sufrió heridas leves y, según la información disponible, no presentó lesiones de gravedad.
La otra conductora terminó tirada sobre el asfalto, y recibió atención médica.
El tránsito está cortado por 3 de Febrero, y solo se puede circular por el momento por San Martín.
En pocas palabras
- Accidente de tránsito: dos motos colisionaron en Las Heras, resultando en la caída de un motociclista a una acequia.
- Lesiones leves: el conductor que cayó a la acequia sufrió heridas leves y no de gravedad.
- Afectación al tránsito: la circulación por calle 3 de Febrero se encuentra cortada.
Resumen generado por Thinkindot AI