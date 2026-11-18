Sin embargo, la fuerza del viento empujó la estructura varios metros, haciéndola dar tumbos hasta dejarla completamente destruida. Durante el violento recorrido, el hombre salió despedido y sufrió gravísimos golpes que le provocaron la muerte en el lugar.

Tragedia en la casilla rodante: hallazgo e investigación policial

El cuerpo del trabajador fue encontrado recién varias horas después de ocurrido el temporal. En el lugar intervino personal policial y un médico forense, quien dispuso la realización de una autopsia para confirmar de manera oficial las causas de la muerte.

Según los peritajes preliminares realizados en la escena del accidente, los investigadores lograron reconstruir el trayecto que siguió la casilla rodante arrastrada por la tormenta y descartaron la participación de terceras personas en el accidente, encuadrando el episodio como una muerte accidental provocada por el fenómeno climático.

Dolor, mensajes y fuertes cuestionamientos por la tragedia

Tras conocerse la tragedia, las redes sociales se colmaron de mensajes de pesar por parte de vecinos, colegas del ámbito rural y conocidos de Darío Sosa, quienes lamentaron el trágico desenlace y cuestionaron las precarias condiciones en las que se encontraba trabajando.

Entre los testimonios más contundentes se destacó el de Yohana, una vecina que solía conversar con él junto a su marido. La mujer lo recordó como "una muy buena persona" y rechazó las versiones que intentaban responsabilizarlo por haber permanecido dentro de la casilla durante la tormenta.

Según relató, el propio Sosa les había confiado tiempo atrás que llegaba a pasar hasta cinco semanas aislado sin recibir visitas, que tenía serias dificultades para conservar sus alimentos debido a las altas temperaturas y que no contaba con señal telefónica ni medios para enterarse de las alertas meteorológicas. "Nadie merece morir así", expresó con indignación, dejando abierto el reclamo sobre la falta de resguardo seguro para quienes trabajan en el campo.