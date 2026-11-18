Al llegar al centro médico, los profesionales de salud confirmaron la muerte de la mujer debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Por su parte, el esposo logró sobrevivir al impacto, pero debió quedar internado tras confirmarse que padecía una fractura de cráneo.

El trágico episodio ocurrió en el barrio porteño de Flores. Las víctimas quedaron parcialmente atrapadas entre los restos de un alero y fueron rescatadas por Bomberos.

Por la tragedia, integrantes de la Guardia de Auxilio se presentaron en el domicilio de la calle Granaderos para evaluar el peligro restante y dispusieron la demolición total del alero que había quedado parcialmente desprendido, evitando así nuevos accidentes en la vía pública.

En tanto, la investigación judicial quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22, liderada por el doctor Sttopani y la secretaría de la doctora Aragon. Además, se realizaron pericias técnicas e inspecciones para determinar cómo se produjo el desprendimiento y establecer las posibles responsabilidades de la empresa constructora.