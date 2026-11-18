Lo que comenzó como una caminata en pareja por las calles del barrio porteño de Flores terminó de forma en una tragedia desgarradora. En cuestión de segundos, la estructura del alero se desprendió parcialmente y cayó directamente sobre el hombre y la mujer, dejándolos atrapados entre los pesados restos.
Tragedia en Buenos Aires: iban caminando y les cayó el alero de una casa encima
Una mujer murió y su esposo sufrió graves heridas luego de que se desprendiera parte de la mampostería de una vivienda ubicada sobre Granaderos al 400, en el barrio porteño de Flores. Ambos iban caminando cuando la tragedia los sorprendió y cayó sobre ellos, dejándolos atrapados.
Los Bomberos de la Ciudad acudieron rápidamente al lugar del accidente para intervenir en el rescate de las víctimas, que se encontraban atrapadas entre la mampostería colapsada. Tras lograr liberarlos, los médicos les brindaron las primeras atenciones en el lugar y los trasladaron de inmediato hacia el Hospital Vélez Sarsfield.
Al llegar al centro médico, los profesionales de salud confirmaron la muerte de la mujer debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Por su parte, el esposo logró sobrevivir al impacto, pero debió quedar internado tras confirmarse que padecía una fractura de cráneo.
Por la tragedia, integrantes de la Guardia de Auxilio se presentaron en el domicilio de la calle Granaderos para evaluar el peligro restante y dispusieron la demolición total del alero que había quedado parcialmente desprendido, evitando así nuevos accidentes en la vía pública.
En tanto, la investigación judicial quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22, liderada por el doctor Sttopani y la secretaría de la doctora Aragon. Además, se realizaron pericias técnicas e inspecciones para determinar cómo se produjo el desprendimiento y establecer las posibles responsabilidades de la empresa constructora.
En pocas palabras
- Tragedia en Flores: una mujer murió y su esposo sufrió fractura de cráneo al caerles un alero.
- Rescate y Consecuencias: bomberos liberaron a la pareja; ella falleció en el hospital y él quedó internado.
- Acciones Posteriores: se ordenó la demolición del alero y se inició una investigación judicial.