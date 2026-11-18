La primera etapa contará con unos 36.000 metros cuadrados de superficie construida y estará destinada a poner en marcha las operaciones industriales, la producción de tractores, motores y generadores, además del almacenamiento de equipos y componentes. La compañía japonesa, fundada en 1912 en Osaka, busca aprovechar el crecimiento de la demanda brasileña de maquinaria agrícola y ampliar su presencia en uno de los principales mercados agroindustriales del mundo.

Una fábrica para producir 7.000 tractores al año

Su nueva infraestructura incorporará líneas de montaje automatizadas, mejoras logísticas y sistemas para optimizar los procesos de fabricación. También prevé integrar progresivamente soluciones de eficiencia energética, iluminación natural y generación de electricidad mediante paneles solares.

Uno de los principales cambios estará en la capacidad productiva. Actualmente, Yanmar puede fabricar alrededor de 5.000 tractores anuales en Brasil, pero con la nueva planta busca elevar esa cifra hasta las 7.000 unidades en un solo turno de trabajo. Esto representa un incremento del 40% respecto de su capacidad actual. La empresa también proyecta aumentar la producción de los modelos con mayor contenido de componentes nacionales, pasando de 10 a 15 unidades diarias en la primera etapa y alcanzando las 20 hacia 2029.

La producción estará enfocada principalmente en tractores compactos y de baja y mediana potencia, con modelos que van desde los 26 hasta los 100 caballos de fuerza. Se trata de equipos utilizados por pequeños y medianos productores, explotaciones agrícolas familiares y actividades que requieren maquinaria de dimensiones reducidas. Además, la compañía fabrica motores industriales, generadores y maquinaria para la construcción, como miniexcavadoras.

El proyecto también tendrá impacto en el empleo local. La municipalidad de Indaiatuba estima que la expansión permitirá generar alrededor de 100 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos hasta 2029. Actualmente, Yanmar cuenta con más de 300 empleados directos en la ciudad y una red de más de 400 distribuidores autorizados en Brasil.