La tercera planta incorporará instalaciones específicas para fabricar vehículos con nuevas tecnologías de motorización, sin reemplazar las líneas actuales. En su primera etapa, la fábrica tendrá capacidad para producir 50.000 unidades anuales de la Tacoma. La planificación contempla que aproximadamente el 70% de esos vehículos se destine a mercados internacionales, principalmente de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. Esto permitirá utilizar a Argentina como plataforma exportadora para una pick-up que actualmente tiene su producción concentrada en Norteamérica.

Una producción de 50.000 pick-ups al año

La Tacoma incorporará tecnología híbrida eléctrica no enchufable (HEV), que combina un motor de combustión con uno eléctrico y permite reducir el consumo de combustible sin depender de una recarga externa. La configuración mecánica definitiva para las unidades que se fabriquen en Zárate todavía no fue detallada por la compañía.

El proyecto también contempla el desarrollo de proveedores locales y regionales. De acuerdo con las estimaciones difundidas durante su aprobación, se prevén unos 3.600 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y alrededor de 2.600 empleos directos e indirectos cuando la nueva instalación esté operativa. Además, las exportaciones vinculadas con la producción podrían alcanzar los US$1.280 millones anuales.

La inversión de Toyota también tendrá impacto en la estructura industrial de Zárate, donde la compañía inició sus operaciones en 1997. Con la incorporación de la Tacoma, Argentina sumará una nueva pick-up a su producción nacional y ampliará su participación en la fabricación regional de vehículos electrificados. La empresa prevé comenzar a producir el modelo en 2030.