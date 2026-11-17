La industria automotriz de Argentina sumará una nueva fábrica de vehículos electrificados con una inversión japonesa de US$1.341 millones. El proyecto estará a cargo de Toyota y se desarrollará en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde la compañía construirá una tercera planta industrial para producir la Tacoma híbrida, una pick-up que hasta ahora se fabrica en México y Estados Unidos para abastecer principalmente al mercado norteamericano.
Japón elige una ciudad de Argentina para fabricar una pick-up híbrida que llegará a toda América Latina
La mayor inversión en la historia de la industria automotriz argentina, de Toyota, prevé el inicio de operaciones en 2030 con la fabricación de una pick-up híbrida.
El inicio de las operaciones está previsto para 2030. El anuncio se realizó el 16 de noviembre de 2026, después de una reunión entre directivos de Toyota y el presidente argentino Javier Milei en la Casa Rosada. La inversión forma parte del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya aprobó el proyecto para ampliar la capacidad productiva de la automotriz japonesa en el país.
Toyota invertirá US$1.341 millones en una ciudad de Argentina para fabricar una nueva pick-up híbrida
Según la compañía, se trata de la mayor inversión en la historia de la industria automotriz argentina. La nueva instalación se levantará dentro del complejo que Toyota posee sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 81, en Zárate. Allí ya funcionan las líneas de producción de la Hilux y la SW4, además de las operaciones de ensamblaje de la Hiace.
La tercera planta incorporará instalaciones específicas para fabricar vehículos con nuevas tecnologías de motorización, sin reemplazar las líneas actuales. En su primera etapa, la fábrica tendrá capacidad para producir 50.000 unidades anuales de la Tacoma. La planificación contempla que aproximadamente el 70% de esos vehículos se destine a mercados internacionales, principalmente de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. Esto permitirá utilizar a Argentina como plataforma exportadora para una pick-up que actualmente tiene su producción concentrada en Norteamérica.
Una producción de 50.000 pick-ups al año
La Tacoma incorporará tecnología híbrida eléctrica no enchufable (HEV), que combina un motor de combustión con uno eléctrico y permite reducir el consumo de combustible sin depender de una recarga externa. La configuración mecánica definitiva para las unidades que se fabriquen en Zárate todavía no fue detallada por la compañía.
El proyecto también contempla el desarrollo de proveedores locales y regionales. De acuerdo con las estimaciones difundidas durante su aprobación, se prevén unos 3.600 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y alrededor de 2.600 empleos directos e indirectos cuando la nueva instalación esté operativa. Además, las exportaciones vinculadas con la producción podrían alcanzar los US$1.280 millones anuales.
La inversión de Toyota también tendrá impacto en la estructura industrial de Zárate, donde la compañía inició sus operaciones en 1997. Con la incorporación de la Tacoma, Argentina sumará una nueva pick-up a su producción nacional y ampliará su participación en la fabricación regional de vehículos electrificados. La empresa prevé comenzar a producir el modelo en 2030.
En pocas palabras
- Inversión récord: Toyota destinará US$1.341 millones a una nueva fábrica de vehículos híbridos en Zárate.
- Producción 2030: Se fabricará la pick-up híbrida Tacoma, con foco en exportación a América del Sur.
- Impacto laboral: Se proyectan 3.600 empleos en construcción y 2.600 directos e indirectos al operar.