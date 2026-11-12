3N en Argentina, así se vivió el Paro Nacional de Trabajadoras Sexuales

Una consigna que llenó las calles

Bajo el lema “Justicia es que no nos maten Nunca Más”, la jornada comenzó a las 11:00 hs en la Ciudad de Buenos Aires con una acción performática frente al Congreso de la Nación.

Se realizaron concentraciones en Buenos Aires, Córdoba y Rosario bajo el lema “Justicia es que no nos maten Nunca Más”.

Durante la acción tomó la palabra Georgina Orellano, vocera principal de AMMAR. También participaron otras referentes, representantes de organizaciones aliadas, legisladoras y figuras públicas.

A las 18:00 hs, Córdoba fue escenario de actividades de protesta y visibilización. A las 19:00 hs fue el turno de Rosario, la ciudad donde fueron asesinadas Bárbara y Débora, que también fue sede de una concentración. La jornada cerró a las 20:00 hs con actividades de movilización en la provincia de Buenos Aires.

Ollas populares, asambleas y una fuerte presencia en redes

Además de las movilizaciones centrales, se organizaron ollas populares y asambleas en zonas de trabajo, espacios en los que las trabajadoras compartieron sus experiencias y debatieron los próximos pasos de la organización.

En el plano digital, se compartieron mensajes vinculados a la jornada con el hashtag #3N. La jornada también contó con cobertura mediática.

No hay un asesino en serie, hay una precariedad que pone vidas en riesgo

Uno de los ejes de la jornada fue ampliar la mirada sobre los crímenes. Mientras parte de la cobertura mediática previa se había centrado en la hipótesis de un posible femicida serial, AMMAR insistió en poner el foco en las condiciones estructurales que exponen a las trabajadoras sexuales a situaciones de violencia. La organización lo había expresado de forma contundente antes del paro, “No hay un asesino en serie, hay una precariedad y una pobreza estructural que nos exponen a la clandestinidad total”, y esa idea atravesó los discursos de toda la jornada.

La falta de derechos laborales, el estigma social, la violencia institucional y las dificultades económicas fueron los temas que más se repitieron en las intervenciones.

Sus vidas no son descartables, una reivindicación que importa

Detrás del Paro Nacional de Trabajadoras Sexuales hay una conversación fundamental. Qué ocurre cuando el estigma hacia una actividad termina condicionando la seguridad, el acceso a derechos y la manera en que la sociedad percibe a quienes la ejercen.

Se realizaron concentraciones en Buenos Aires, Córdoba y Rosario bajo el lema “Justicia es que no nos maten Nunca Más”.

AMMAR lleva años trabajando para visibilizar estas situaciones y reclamar el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales. La jornada del #3N demostró la capacidad de organización del colectivo y la fuerza de una red que se extiende por todo el país.

Skokka, como plataforma internacional de anuncios clasificados para adultos presente en múltiples mercados, es consciente de la importancia de escuchar y comprender las realidades de las personas que forman parte del sector. Por eso sigue de cerca el trabajo de AMMAR y mantiene un diálogo continuo con la organización, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades de las trabajadoras sexuales y encontrar formas de seguir mejorando y aportando desde su ámbito.

El compromiso de Skokka con la seguridad de las trabajadoras sexuales

En Skokka se posiciona junto a las trabajadoras sexuales de Argentina. La plataforma cree que la falta de reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, con derechos laborales y protección real, empuja a muchas personas a la clandestinidad y las deja más expuestas a la violencia. Por eso acompaña el reclamo de AMMAR y entiende que cualquier respuesta a estos crímenes debe empezar por escuchar a quienes ejercen la actividad y garantizar sus derechos.

Desde su lugar como plataforma, Skokka también asume una responsabilidad concreta. En Argentina, Skokka trabaja para ofrecer un entorno más seguro tanto para las trabajadoras sexuales que publican sus anuncios como para los usuarios que las contactan. La verificación de identidad es parte central de ese compromiso, porque aporta confianza y autenticidad a cada anuncio y contribuye a que los encuentros se den en condiciones de mayor seguridad para todas las partes.

Skokka sabe que la tecnología por sí sola no resuelve problemas estructurales como el estigma, la precariedad o la falta de derechos. Pero sí puede ser una herramienta para reducir riesgos, y quiere seguir mejorándola en diálogo con las organizaciones y con las propias trabajadoras.

Justicia es que no nos maten Nunca Más

El #3N terminó, pero el reclamo no termina con esta jornada. AMMAR seguirá trabajando para que las demandas que se escucharon en las calles se conviertan en respuestas concretas, y Skokka seguirá acompañando ese camino

Los nombres de Bárbara, Débora, Daniela y Tatiana estuvieron presentes en cada rincón del país donde se levantó una voz. Detrás de cada noticia hay una persona, una historia y una vida que merece respeto.

Porque hablar de sexualidad y trabajo sexual también significa hablar de dignidad, protección y del derecho a vivir sin violencia.

Sus vidas no son descartables. Sus vidas también importan.