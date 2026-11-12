Renovar el baño no siempre requiere grandes inversiones ni reformas complicadas. A veces, un cambio sencillo puede transformar por completo la apariencia de este ambiente y conseguir que parezca más amplio, luminoso y moderno. En este marco, hay una tendencia que está ganando protagonismo por el plus que aporta a la decoración, reemplazando al histórico mueble donde solemos guardar distintos accesorios higiénicos.
El viejo mueble del baño pasó de moda: la tendencia en decoración ideal para espacios de pocos metros cuadrados
Renová la decoración de tu baño con esta tendencia ideal para espacios de pocos metros cuadrados
El mueble del baño tiene los días contados: esta tendencia en decoración llega para reemplazarlo
Si buscás renovar la decoración del baño, la clave estará por reemplazar el tradicional mueble (grande y lleno de cajones) por una mesa de madera reciclada con cajón. Esta propuesta combina funcionalidad, estilo rústico y un diseño liviano que resulta ideal para departamentos con pocos metros cuadrados.
La idea es reutilizar una mesa antigua o recuperar una pieza de madera para convertirla en el soporte del lavamanos. De esta manera, conseguirás un rincón práctico y decorativo sin recurrir a los muebles voluminosos de siempre.
La tendencia propone instalar una mesa de madera, preferentemente con un cajón, debajo de una bacha de apoyo. A diferencia de los muebles tradicionales, que suelen tener estructuras cerradas y ocupar buena parte del espacio disponible, esta alternativa deja una mayor superficie libre a la vista.
El resultado es un baño con una estética más despejada, donde la madera aporta calidez y personalidad. Además, permite combinar materiales y estilos: queda muy bien con griferías negras, espejos de marco natural, revestimientos blancos y accesorios de fibras vegetales.
El cajón cumple una función importante porque permite guardar elementos pequeños, como peines, productos de higiene, cosméticos y otros accesorios de uso cotidiano. Así, se mantiene el orden sin perder la apariencia minimalista que caracteriza a esta propuesta.
Para llevar esta idea a casa, no hace falta comprar un mueble nuevo. Una mesa antigua, una pieza recuperada de madera maciza o un escritorio pequeño pueden convertirse en el nuevo soporte de lavamanos.
Antes de instalarla, es importante comprobar que tenga la altura adecuada y suficiente resistencia para soportar el peso de la bacha. También conviene aplicar un tratamiento protector contra la humedad, ya que el baño es un ambiente expuesto al vapor y las salpicaduras de agua.