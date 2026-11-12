El viejo mueble del baño pasó de moda: la tendencia en decoración ideal para espacios de pocos metros cuadrados

El viejo mueble del baño es cosa del pasado.

La tendencia propone instalar una mesa de madera, preferentemente con un cajón, debajo de una bacha de apoyo. A diferencia de los muebles tradicionales, que suelen tener estructuras cerradas y ocupar buena parte del espacio disponible, esta alternativa deja una mayor superficie libre a la vista.

El resultado es un baño con una estética más despejada, donde la madera aporta calidez y personalidad. Además, permite combinar materiales y estilos: queda muy bien con griferías negras, espejos de marco natural, revestimientos blancos y accesorios de fibras vegetales.

Renová tu baño con esta tendencia en decoración.

El cajón cumple una función importante porque permite guardar elementos pequeños, como peines, productos de higiene, cosméticos y otros accesorios de uso cotidiano. Así, se mantiene el orden sin perder la apariencia minimalista que caracteriza a esta propuesta.

Para llevar esta idea a casa, no hace falta comprar un mueble nuevo. Una mesa antigua, una pieza recuperada de madera maciza o un escritorio pequeño pueden convertirse en el nuevo soporte de lavamanos.

Antes de instalarla, es importante comprobar que tenga la altura adecuada y suficiente resistencia para soportar el peso de la bacha. También conviene aplicar un tratamiento protector contra la humedad, ya que el baño es un ambiente expuesto al vapor y las salpicaduras de agua.