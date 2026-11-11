La campana de la cocina pasó de moda: la tendencia minimalista que llega para reemplazar al viejo extractor y es ideal para espacios pequeños

La campana de la cocina es cosa del pasado.

Su funcionamiento permite capturar el vapor, el humo y los olores desde la zona donde se preparan los alimentos, antes de que se eleven y se distribuyan por toda la habitación. Dependiendo del modelo, el aire pasa por filtros que retienen partículas de grasa y ayudan a reducir los olores para después devolverlo al ambiente.

Una de sus principales ventajas es que elimina la necesidad de colocar un extractor voluminoso sobre la cocina. Esto resulta especialmente interesante en departamentos pequeños, ambientes integrados y viviendas que cuentan con islas de cocción.

Además, al desaparecer la campana tradicional, se libera espacio visual y se consigue una mayor sensación de amplitud. También permite aprovechar la pared superior para colocar estantes, muebles o elementos decorativos.

Las placas de inducción llegan para destronar a la campana extractora. Foto: Pinterest

Otro beneficio está relacionado con el confort. Los modelos más modernos incorporan tecnologías que reducen el ruido durante el funcionamiento, por lo que cocinar resulta una experiencia más agradable y permite mantener conversaciones sin tantas interrupciones.

En cuanto al mantenimiento, estos dispositivos cuentan con filtros accesibles que pueden retirarse para limpiarlos o reemplazarlos según las indicaciones del fabricante. Esto facilita las tareas habituales de higiene y conservación.

Expertos coinciden en que antes de elegir esta tendencia, es importante revisar las dimensiones, la potencia de extracción y las condiciones de instalación. Algunos modelos funcionan mediante recirculación y otros requieren una salida de aire al exterior.