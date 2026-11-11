Si bien la campana fue un elemento indispensable en cualquier cocina, una tendencia tecnológica llega para destronarla. Se trata de un artefacto que está cambiando la manera de diseñar este ambiente de la casa. Una alternativa moderna comienza a desplazar a los extractores tradicionales gracias a su diseño discreto, su funcionalidad y su capacidad para aprovechar mejor los espacios reducidos. A continuación conocerás de qué se trata.
La campana de la cocina pasó de moda: la tendencia minimalista que llega para reemplazar al viejo extractor y es ideal para espacios pequeños
Desde hace años, la campana fue un artefacto indispensable en cualquier cosa. Sin embargo, una sofisticada tendencia llega para destronarla
La campana de la cocina es cosa del pasado: las placas de inducción llegan para su reemplazo
Las placas de inducción representan una solución que combina dos electrodomésticos en un mismo dispositivo. Esta innovación permite conservar una estética más limpia y despejada, sin renunciar a la eliminación del humo, el vapor y los olores que se producen durante la preparación de los alimentos.
La nueva tendencia consiste en integrar el sistema de extracción directamente en la placa de cocción. En lugar de instalar una campana sobre las hornallas, estos equipos cuentan con una abertura de succión ubicada en el centro o en uno de los laterales de la superficie.
Su funcionamiento permite capturar el vapor, el humo y los olores desde la zona donde se preparan los alimentos, antes de que se eleven y se distribuyan por toda la habitación. Dependiendo del modelo, el aire pasa por filtros que retienen partículas de grasa y ayudan a reducir los olores para después devolverlo al ambiente.
Una de sus principales ventajas es que elimina la necesidad de colocar un extractor voluminoso sobre la cocina. Esto resulta especialmente interesante en departamentos pequeños, ambientes integrados y viviendas que cuentan con islas de cocción.
Además, al desaparecer la campana tradicional, se libera espacio visual y se consigue una mayor sensación de amplitud. También permite aprovechar la pared superior para colocar estantes, muebles o elementos decorativos.
Otro beneficio está relacionado con el confort. Los modelos más modernos incorporan tecnologías que reducen el ruido durante el funcionamiento, por lo que cocinar resulta una experiencia más agradable y permite mantener conversaciones sin tantas interrupciones.
En cuanto al mantenimiento, estos dispositivos cuentan con filtros accesibles que pueden retirarse para limpiarlos o reemplazarlos según las indicaciones del fabricante. Esto facilita las tareas habituales de higiene y conservación.
Expertos coinciden en que antes de elegir esta tendencia, es importante revisar las dimensiones, la potencia de extracción y las condiciones de instalación. Algunos modelos funcionan mediante recirculación y otros requieren una salida de aire al exterior.