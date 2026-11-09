Los ventiladores de techo pasaron de moda: la tendencia que refresca la casa, no emite ruido y te permite ahorrar electricidad

El ventilador de techo tiene los días contados.

El sistema funciona mediante agua fría que circula por tuberías ubicadas detrás de los paneles del techo. De esta manera, las superficies intercambian calor por radiación y contribuyen a mantener una temperatura interior más agradable.

Una de sus principales ventajas es que no produce corrientes de aire directas. Esto permite disfrutar de una habitación fresca sin sentir el movimiento constante que generan las aspas de un ventilador o el flujo de un equipo de aire acondicionado.

La eficiencia energética es otro de los motivos por los que esta tendencia tech despierta interés. Los sistemas radiantes pueden trabajar con agua a temperaturas relativamente moderadas y combinarse con bombas de calor, lo que permite optimizar el consumo eléctrico según las características de la instalación.

Este sistema, además no genera el ruido visual que sí promueve el ventilador de techo.

A diferencia de los ventiladores, que utilizan motores para mover el aire, los techos refrigerantes no necesitan aspas ni mecanismos de ventilación dentro de cada habitación. Además, funcionan sin generar ruido perceptible, una característica interesante para dormitorios, oficinas y espacios de descanso.

Desde el punto de vista estético, también ofrecen ventajas. Al quedar integrados en el techo, no ocupan espacio en las paredes ni interfieren con la distribución de los muebles. Esto permite conservar una decoración minimalista y despejada. Lo único a tener en cuenta con este sistema es que sí o sí lo debe instalar un profesional. Aunque la inversión inicial puede ser elevada, los techos radiantes refrigerantes representan una alternativa moderna para climatizar viviendas con confort, silencio y eficiencia, prescindiendo del ventilador.