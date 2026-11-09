Los ventiladores de techo, históricamente, fueron una de las soluciones favoritas para combatir las altas temperaturas dentro de la casa. Sin embargo, una tecnología comienza a ganar protagonismo en los proyectos de arquitectura y decoración. Se trata de una tendencia que podés instalar ahora en primavera para sacarle el máximo provecho durante el verano.
Los ventiladores de techo pasaron de moda: la tendencia que refresca la casa, no emite ruido y te permite ahorrar electricidad
Si estás acostumbrado a refrescar tu casa con el ventilador de techo, es mejor conocer esta tendencia tecnológica silenciosa
Fin del reinado de los ventiladores de techo: la tendencia silenciosa ideal para instalar en el baño
Una alternativa al clásico ventilador es el techo radiantes refrigerante. Se trata de un sistema discreto que permite mantener los ambientes frescos sin generar corrientes de aire ni producir el ruido constante de los aparatos tradicionales. Además, puede ofrecer un consumo energético eficiente cuando se combina con una instalación adecuada.
Los techos radiantes refrigerantes utilizan paneles o circuitos instalados en la parte superior de las habitaciones para regular la temperatura mediante el intercambio de energía térmica. A diferencia de los ventiladores, que necesitan mover el aire para generar una sensación de frescura, esta tecnología trabaja absorbiendo parte del calor de las superficies y los objetos presentes en el ambiente.
El sistema funciona mediante agua fría que circula por tuberías ubicadas detrás de los paneles del techo. De esta manera, las superficies intercambian calor por radiación y contribuyen a mantener una temperatura interior más agradable.
Una de sus principales ventajas es que no produce corrientes de aire directas. Esto permite disfrutar de una habitación fresca sin sentir el movimiento constante que generan las aspas de un ventilador o el flujo de un equipo de aire acondicionado.
La eficiencia energética es otro de los motivos por los que esta tendencia tech despierta interés. Los sistemas radiantes pueden trabajar con agua a temperaturas relativamente moderadas y combinarse con bombas de calor, lo que permite optimizar el consumo eléctrico según las características de la instalación.
A diferencia de los ventiladores, que utilizan motores para mover el aire, los techos refrigerantes no necesitan aspas ni mecanismos de ventilación dentro de cada habitación. Además, funcionan sin generar ruido perceptible, una característica interesante para dormitorios, oficinas y espacios de descanso.
Desde el punto de vista estético, también ofrecen ventajas. Al quedar integrados en el techo, no ocupan espacio en las paredes ni interfieren con la distribución de los muebles. Esto permite conservar una decoración minimalista y despejada. Lo único a tener en cuenta con este sistema es que sí o sí lo debe instalar un profesional. Aunque la inversión inicial puede ser elevada, los techos radiantes refrigerantes representan una alternativa moderna para climatizar viviendas con confort, silencio y eficiencia, prescindiendo del ventilador.