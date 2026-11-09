La previa de la multitudinaria misa del papa León XIV en Palermo tuvo un condimento especial: la aclamada presentación de Soledad Pastorutti.
La Sole revoleó el poncho en la previa de la misa del papa León XIV
Soledad Pastorutti brindó un emotivo espectáculo en el Monumento de los Españoles, previo a la misa que ofició el papa León XIV en Buenos Aires
El Monumento de los Españoles, en el corazón del barrio porteño de Palermo, vibró desde temprano con una energía muy distinta a la habitual.
Mientras miles de fieles se congregaron bajo el cielo porteño para aguardar la llegada del papa León XIV y participar de una multitudinaria misa, la música se convirtió en la gran aliada de la espera.
En medio de esa atmósfera de fe, expectativa y comunión, Soledad Pastorutti tomó el escenario para protagonizar uno de los momentos más memorables de la jornada papal.
Lejos de los habituales festivales de folclore que la consagraron, la artista de Arequito supo leer el pulso espiritual del evento con una sensibilidad arrolladora.
Con su inconfundible voz y la calidez que la conecta de inmediato con la gente, La Sole desplegó un repertorio pensado para el alma.
Su presentación comenzó a tejer un clima único, donde la devoción religiosa y la identidad cultural se dieron la mano frente a una multitud emocionada.
Los acordes resonaron con fuerza cuando interpretó canciones profundamente arraigadas en el sentimiento popular. Su versión de “La viajera” emocionó a los presentes, mientras que los compases de “Alma misionera” encendieron un coro unísono entre miles de fieles que flameaban pañuelos y banderas.
El clímax llegó con una sentida interpretación de “Aleluya” y el lirismo inconfundible de “Oración del remanso”, un clásico que logró un silencio respetuoso antes de fundirse en una ovación conmovedora.
De este modo, la previa de la misa se transformó en un puente entre el arte popular y la celebración litúrgica. Con talento, respeto y esa entrega absoluta que la caracteriza sobre el escenario, Soledad Pastorutti dejó su huella imborrable en la histórica visita del Sumo Pontífice a la Argentina, regalándole a la multitud una mañana cargada de música, memoria y profunda emoción colectiva.
En pocas palabras
- Soledad Pastorutti: la artista brindó un emotivo espectáculo en el Monumento de los Españoles antes de la misa.
- Misa Papal: miles de fieles se congregaron para la celebración religiosa oficiada por el papa León XIV.
- Clima del evento: la música de La Sole generó un puente entre la fe, la cultura y la emoción colectiva.