La Sole revoleó el poncho en la previa de la misa del papa León XIV

En medio de esa atmósfera de fe, expectativa y comunión, Soledad Pastorutti tomó el escenario para protagonizar uno de los momentos más memorables de la jornada papal.

Lejos de los habituales festivales de folclore que la consagraron, la artista de Arequito supo leer el pulso espiritual del evento con una sensibilidad arrolladora.

Con su inconfundible voz y la calidez que la conecta de inmediato con la gente, La Sole desplegó un repertorio pensado para el alma.

Su presentación comenzó a tejer un clima único, donde la devoción religiosa y la identidad cultural se dieron la mano frente a una multitud emocionada.

Los acordes resonaron con fuerza cuando interpretó canciones profundamente arraigadas en el sentimiento popular. Su versión de “La viajera” emocionó a los presentes, mientras que los compases de “Alma misionera” encendieron un coro unísono entre miles de fieles que flameaban pañuelos y banderas.

El clímax llegó con una sentida interpretación de “Aleluya” y el lirismo inconfundible de “Oración del remanso”, un clásico que logró un silencio respetuoso antes de fundirse en una ovación conmovedora.

De este modo, la previa de la misa se transformó en un puente entre el arte popular y la celebración litúrgica. Con talento, respeto y esa entrega absoluta que la caracteriza sobre el escenario, Soledad Pastorutti dejó su huella imborrable en la histórica visita del Sumo Pontífice a la Argentina, regalándole a la multitud una mañana cargada de música, memoria y profunda emoción colectiva.