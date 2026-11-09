Algunos habían ido al Predio de la Virgen en 1987, cuando Juan Pablo II visitó Mendoza. Este lunes, 39 años después, algunos de esos fieles volvieron al mismo lugar para seguir en pantalla gigante la misa del papa León XIV. Fueron parte de los cientos de mendocinos que se reunieron en Guaymallén, según informó el Gobierno de Mendoza.
Cientos de mendocinos se reunieron en el Predio de la Virgen para seguir en vivo la misa del papa León XIV
Cientos de mendocinos siguieron la celebración de Palermo en pantalla gigante. La vigilia juvenil y la misa de Luján también se verán en Guaymallén
La pantalla gigante transmitió la misa que el papa presidió frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El parte cifró en más de 2 millones la asistencia a esa ceremonia en CABA y señaló que miles de mendocinos viajaron a Buenos Aires y Córdoba para participar de las actividades de la visita papal.
Los servicios que acompañaron la transmisión en el Predio de la Virgen
El Gobierno provincial instaló la pantalla y organizó el encuentro junto con la Municipalidad de Guaymallén y el Arzobispado de Mendoza.
En el predio hubo puestos de comida, artesanías y emprendimientos locales. La Municipalidad instaló espacios de salud y tránsito con información para los asistentes y llevó su móvil veterinario, que ofreció castraciones.
Cuándo habrá nuevas transmisiones del papa León XIV en Guaymallén
La pantalla seguirá en el Predio de la Virgen, en el cruce del Acceso Este y el Acceso Sur. Quedan 2 actividades en el cronograma de transmisiones.
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Martes 10 de noviembre a las 20.15. Vigilia con jóvenes desde el Monumento de los Españoles, en Palermo.
Miércoles 11 de noviembre a las 10. Misa de despedida frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires.
En pocas palabras
- Cientos de mendocinos siguieron la celebración papal desde una pantalla gigante instalada en el Predio de la Virgen, Guaymallén.
- La transmisión incluyó la misa presidida por el papa León XIV en Palermo, Buenos Aires.
- Se transmitirán nuevas actividades del papa, incluyendo la vigilia juvenil y la misa de despedida en Luján.