Cientos de mendocinos se reunieron en el Predio de la Virgen para seguir en vivo la misa del papa León XIV

La pantalla gigante transmitió la misa que el papa presidió frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El parte cifró en más de 2 millones la asistencia a esa ceremonia en CABA y señaló que miles de mendocinos viajaron a Buenos Aires y Córdoba para participar de las actividades de la visita papal.

La instalación de las pantallas en el Predio de la Virgen, donde algunos de los presentes estuvieron durante la visita de Juan Pablo II en los años '80. Foto: Municipaidad de Guaymallén.

Los servicios que acompañaron la transmisión en el Predio de la Virgen

El Gobierno provincial instaló la pantalla y organizó el encuentro junto con la Municipalidad de Guaymallén y el Arzobispado de Mendoza.