Visita del papa León XIV: instalaron una pantalla gigante para seguir la misa y sus palabras

Se espera que cientos de mendocinos se acerquen al predio de la Virgen para seguir de cerca las celebraciones del papa León XIV. Imagen ilustrativa.

Cuándo será la primera transmisión de la visita del Papa

La primera actividad que se podrá seguir a través de la pantalla gigante será este lunes 9 de noviembre, a las 11.30. En ese horario, León XIV celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, el espacio permitirá ver otras celebraciones previstas en la agenda del Papa, entre ellas una segunda misa y la vigilia del Encuentro de Jóvenes.

De esta manera, quienes se acerquen al predio de la Virgen podrán acompañar desde Mendoza las principales actividades religiosas de la visita.

Foodtrucks, artesanos y servicios municipales

La propuesta en Guaymallén junto con el Gobierno de Mendoza no estará limitada a las transmisiones religiosas. También organizó distintas actividades recreativas y dispondrá servicios para los vecinos que concurran al predio.

Entre las opciones gastronómicas habrá foodtrucks con distintas alternativas. También se instalarán puestos de artesanos y espacios destinados a emprendedores y representantes de la actividad económica local.

A su vez, se dispondrán stands de salud y tránsito, con información, acciones de prevención y concientización para los asistentes.

Otro de los servicios anunciados será la presencia del móvil veterinario municipal, que realizará castraciones y acercará esta prestación habitual del departamento a quienes participen de la jornada.

La iniciativa busca combinar la participación comunitaria, la fe y el encuentro familiar, con propuestas para distintos públicos y servicios municipales en un mismo espacio.

Así, el predio de la Virgen se convertirá en uno de los puntos de encuentro de los mendocinos durante la visita del papa León XIV a la Argentina.