La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá su espacio de encuentro en Guaymallén. Este lunes 9 de noviembre el predio de la Virgen cuenta con una pantalla gigante para que los mendocinos sigan en vivo las principales celebraciones que encabezará el Sumo Pontífice durante su paso por el país.
Visita del papa León XIV: instalaron una pantalla gigante para seguir la misa y sus palabras
Los mendocinos podrán ver en el Predio de la Virgen la misa del papa León XIV en Argentina. Habrá foodtrucks, artesanos, stands de salud y servicios municipales
La propuesta forma parte de las actividades organizadas por el Gobierno de Mendoza, en coordinación con el Arzobispado, y cuenta con el acompañamiento de Guaymallén. El objetivo es generar un espacio para que las familias puedan compartir este acontecimiento religioso y seguir las actividades desde la provincia.
El predio de la Virgen está ubicado en la intersección de los accesos Sur y Este. Allí se proyectarán distintas celebraciones previstas durante la visita papal.
Cuándo será la primera transmisión de la visita del Papa
La primera actividad que se podrá seguir a través de la pantalla gigante será este lunes 9 de noviembre, a las 11.30. En ese horario, León XIV celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, el espacio permitirá ver otras celebraciones previstas en la agenda del Papa, entre ellas una segunda misa y la vigilia del Encuentro de Jóvenes.
De esta manera, quienes se acerquen al predio de la Virgen podrán acompañar desde Mendoza las principales actividades religiosas de la visita.
Foodtrucks, artesanos y servicios municipales
La propuesta en Guaymallén junto con el Gobierno de Mendoza no estará limitada a las transmisiones religiosas. También organizó distintas actividades recreativas y dispondrá servicios para los vecinos que concurran al predio.
Entre las opciones gastronómicas habrá foodtrucks con distintas alternativas. También se instalarán puestos de artesanos y espacios destinados a emprendedores y representantes de la actividad económica local.
A su vez, se dispondrán stands de salud y tránsito, con información, acciones de prevención y concientización para los asistentes.
Otro de los servicios anunciados será la presencia del móvil veterinario municipal, que realizará castraciones y acercará esta prestación habitual del departamento a quienes participen de la jornada.
La iniciativa busca combinar la participación comunitaria, la fe y el encuentro familiar, con propuestas para distintos públicos y servicios municipales en un mismo espacio.
Así, el predio de la Virgen se convertirá en uno de los puntos de encuentro de los mendocinos durante la visita del papa León XIV a la Argentina.
En pocas palabras
- Papa León XIV: Mendocinos seguirán la misa en vivo a través de pantalla gigante en Guaymallén.
- Actividades paralelas: Habrá foodtrucks, artesanos y stands de salud y servicios municipales.
- Transmisión: Se proyectarán misas y encuentros religiosos en el Predio de la Virgen.