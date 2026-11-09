Quiénes tienen feriado este martes 10 y miércoles 11 de noviembre por la visita del Papa León XIV a Argentina

La medida obedece a las actividades oficiales que encabezará el pontífice durante esa jornada:

Misa en Córdoba: León XIV viajará a la capital mediterránea para celebrar una misa multitudinaria a las 10:00 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Luego mantendrá un encuentro con la comunidad eclesiástica en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, junto al arzobispo de la ciudad y vicepresidente de la CEA, el cardenal Ángel Sixto Rossi.

León XIV viajará a la capital mediterránea para celebrar una misa multitudinaria a las 10:00 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Luego mantendrá un encuentro con la comunidad eclesiástica en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, junto al arzobispo de la ciudad y vicepresidente de la CEA, el cardenal Ángel Sixto Rossi. Vigilia en Palermo: Tras su regreso a Buenos Aires, el pontífice encabezará una vigilia nocturna con jóvenes frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

La normativa abarca a los empleados en relación de dependencia tanto del sector público como del privado, quienes gozan del derecho al descanso remunerado.

El criterio de aplicación depende de la ubicación geográfica del puesto laboral y no del domicilio de residencia del trabajador. Por lo tanto, una persona que vive en CABA pero trabaja en un establecimiento del conurbano bonaerense deberá cumplir sus tareas con normalidad el martes 10.

Quiénes tienen feriado el miércoles 11 de noviembre

El miércoles 11 de noviembre el beneficio rige de manera exclusiva para la provincia de Buenos Aires, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba retomarán su rutina habitual.

Durante esa fecha se llevará a cabo la despedida del pontífice con una de las convocatorias más esperadas de su gira: