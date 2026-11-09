La histórica llegada del papa León XIV a la Argentina generó modificaciones extraordinarias en el cronograma laboral de noviembre. Tras 39 años sin la presencia de un pontífice en el país —la última visita oficial había sido la de Juan Pablo II en abril de 1987—, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 1103/2026, mediante el cual formalizó un esquema de feriados escalonados para ordenar los operativos de seguridad y el masivo traslado de fieles.
Quiénes tienen feriado este martes 10 y miércoles 11 de noviembre por la visita del Papa León XIV a Argentina
El Gobierno nacional estableció un esquema de asuetos diferenciados según la provincia y las actividades del pontífice. Qué distritos no trabajan cada día y cuál es el criterio legal para los empleados públicos y privados
Mientras que el lunes 9 rigió como feriado nacional en todo el territorio argentino, el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre se aplican de manera diferenciada en distintas jurisdicciones según la agenda del Santo Padre.
Quiénes tienen feriado el martes 10 de noviembre
El martes 10 de noviembre es día no laborable exclusivamente para los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la provincia de Córdoba.
La medida obedece a las actividades oficiales que encabezará el pontífice durante esa jornada:
- Misa en Córdoba: León XIV viajará a la capital mediterránea para celebrar una misa multitudinaria a las 10:00 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Luego mantendrá un encuentro con la comunidad eclesiástica en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, junto al arzobispo de la ciudad y vicepresidente de la CEA, el cardenal Ángel Sixto Rossi.
- Vigilia en Palermo: Tras su regreso a Buenos Aires, el pontífice encabezará una vigilia nocturna con jóvenes frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
La normativa abarca a los empleados en relación de dependencia tanto del sector público como del privado, quienes gozan del derecho al descanso remunerado.
El criterio de aplicación depende de la ubicación geográfica del puesto laboral y no del domicilio de residencia del trabajador. Por lo tanto, una persona que vive en CABA pero trabaja en un establecimiento del conurbano bonaerense deberá cumplir sus tareas con normalidad el martes 10.
Quiénes tienen feriado el miércoles 11 de noviembre
El miércoles 11 de noviembre el beneficio rige de manera exclusiva para la provincia de Buenos Aires, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba retomarán su rutina habitual.
Durante esa fecha se llevará a cabo la despedida del pontífice con una de las convocatorias más esperadas de su gira:
- Visita al penal de Devoto: Por la mañana, el Papa recorrerá las instalaciones del Complejo Penitenciario Federal.
- Misa central en Luján: A las 10:00 presidirá la celebración eucarística en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el santuario mariano de mayor concurrencia del país.
- Partida internacional: Tras finalizar la ceremonia religiosa, la comitiva papal se trasladará hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para despegar con destino a Lima, Perú, continuando su periplo por América del Sur.
En pocas palabras
- Feriado diferenciado: El martes 10 y miércoles 11 de noviembre se aplicaron asuetos escalonados por la visita papal.
- Martes 10: Feriado en CABA y Córdoba por misa y vigilia del Papa León XIV.
- Miércoles 11: Feriado en la provincia de Buenos Aires por visita al penal y misa en Luján.