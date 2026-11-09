En la previa de la caravana inicial del Papa León XIV por la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, Argentina, ya había muchas imágenes para analizar, como una foto de fuerte impacto visual y simbólico como la que difundió el mismo Vaticano. Se trata de la imagen del Sumo Pontífice junto al imponente perfil de Evita.
La foto del Papa León XIV en Argentina de la que todos hablan y publicó el Vaticano
La foto del Papa León XIV se convirtió en una de las imágenes más comentadas. Fue difundida por el Vaticano
Al ubicar al Papa León XIV en primer plano junto a la imponente figura de Evita, la foto oficial del Vaticano convirtió una simple postal del recorrido en uno de los temas más comentados de la ciudad.
La foto del Papa León XIV de la que todos hablan
Muchos interpretaron la difusión de la foto del Papa León XIV junto a la gigantografía de Evita Perón que está montada en el edificio del ministerio de Desarrollo Social de la avenida 9 de Julio, como un reflejo natural del paisaje urbano de Buenos Aires y un gesto de cercanía con la historia y el sentir de la gente común.
Por otro lado, muchos se sorprendieron por la elección de un punto tan conocido y cargado de historia nacional.
La imagen solo busca mostrar el cariño de la multitud en las calles, aunque la foto ya quedó grabada como uno de los momentos más comentados de la visita.
Papa León XIV: la agenda del lunes en Argentina
La agenda oficial de actividades del Papa León XIV en la Argentina para este lunes, contempla una jornada de fuerte en Buenos Aires:
- 15 - Pequeño Cottolengo Don Orione (Claypole): visita a los residentes, pacientes y al personal de servicio y salud de la institución.
- 30 - Monumento de los Españoles (Palermo, CABA): celebración de la Santa Misa masiva al aire libre en el cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento.
- 10 - Universidad Católica Argentina (UCA, Puerto Madero): encuentro con representantes y referentes del mundo del trabajo y el ámbito sindical/empresarial.
- 30 - Palacio San Martín (Cancillería): reunión ecuménica e interreligiosa con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones confesionales.
- 45 - Catedral Metropolitana de Buenos Aires: celebración litúrgica de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales de todo el país.
- 45 - Arzobispado de Buenos Aires: cena y reunión de carácter reservado con los obispos argentinos.
En pocas palabras
- Foto viral: se destaca una imagen del Papa León XIV en el papamóvil junto a Evita, difundida por el Vaticano.
- Impacto simbólico: la imagen generó debate sobre su significado y cercanía con la historia argentina.
- Agenda papal: se detallan las actividades programadas para el lunes del Papa en Buenos Aires.