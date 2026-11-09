La foto del Papa León XIV en Argentina de la que todos hablan y publicó el Vaticano

Al ubicar al Papa León XIV en primer plano junto a la imponente figura de Evita, la foto oficial del Vaticano convirtió una simple postal del recorrido en uno de los temas más comentados de la ciudad.

La foto del Papa León XIV de la que todos hablan

Muchos interpretaron la difusión de la foto del Papa León XIV junto a la gigantografía de Evita Perón que está montada en el edificio del ministerio de Desarrollo Social de la avenida 9 de Julio, como un reflejo natural del paisaje urbano de Buenos Aires y un gesto de cercanía con la historia y el sentir de la gente común.