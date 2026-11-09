El imponente dispositivo de custodia montado en la Ciudad de Buenos Aires por la visita del papa León XIV se vio sacudido tras un peligroso intento de infiltración. El sospechoso fue identificado como Tomás Natenzon, un joven de 25 años.
Operativo por el Papa León XIV: quién es y qué le encontraron al joven detenido por querer infiltrarse
El joven que intentó infiltrarse en el operativo por el Papa León XIV, contaba con elementos que llamaron mucho la atención
El joven detenido está vinculado al sector de las telecomunicaciones y al ámbito de los bomberos voluntarios, quien fue interceptado por la Policía de la Ciudad a las 10:30 de la mañana del domingo en la intersección de las avenidas Del Libertador y Kennedy, en Palermo, a escasos metros del Monumento a los Españoles y del escenario central preparado para Papa León XIV.
Tomás Natenzon se desplazaba a bordo de una moto Kawasaki y aseguró ante los efectivos ser bombero voluntario del cuartel Vuelta de Rocha, en el barrio de La Boca, ámbito donde efectivamente se desempeñó desde su adolescencia como especialista en comunicaciones y comando de incidentes.
Sin embargo, lo que activó de inmediato el protocolo antiterrorista fue la documentación exhibida para intentar sortear los controles: presentó una autorización de tránsito apócrifa y llevaba colgada al cuello una credencial plastificada de fabricación netamente casera con su fotografía y la leyenda “ENLACE VATICANO ACCESO NIVEL 1”.
Papa León XIV: patente simulada, handies y una pistola
Al momento de su interceptación y en los allanamientos posteriores ordenados por la Justicia, los investigadores del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron una serie de elementos claves:
- La moto en la que se movilizaba contaba con una patente adaptada para simular pertenecer a un vehículo oficial de las fuerzas de seguridad, con la que intentó pasar desapercibido entre los retenes.
- Natenzon llevaba consigo cuatro handies al momento de ser capturado. Su obsesión por las frecuencias radiales viene de larga data: según registros comerciales está inscripto en la actividad de venta de equipos de telefonía y radio, y en entrevistas pasadas relató que de chico lo apodaban el "chico handy". En la posterior requisa de su departamento porteño, la Federal secuestró más terminales de transmisión y computadoras.
- En el allanamiento a su domicilio, los agentes de la PFA incautaron una pistola Bersa calibre 9 milímetros que, según confirmaron fuentes judiciales, se encontraba legalmente registrada a su nombre. En el lugar también hallaron más credenciales y un certificado por una condición de salud mental expedido siete años atrás.
Operativo por el Papa León XIV: qué cargos judiciales puede afrontar el detenido
La causa recayó en los tribunales federales de Retiro, bajo las directivas de la jueza María Romilda Servini y del fiscal federal Carlos Rívolo. Por orden del juzgado, el joven de 25 años, quien carece de antecedentes penales en fueros de instrucción o federales, quedó formalmente detenido e incomunicado.
Natenzon afronta cargos por:
- Falsificación y uso de documento público apócrifo: por la portación de la credencial falsa con sellos vaticanos simulados, la orden de tránsito apócrifa y la chapa patente adulterada para imitar a un móvil oficial.
- Intimidación pública: tipificada en el artículo 211 del Código Penal argentino, una figura penal grave aplicada ante el riesgo potencial de vulnerar la seguridad institucional en torno a un jefe de Estado y líder religioso internacional.
En pocas palabras
- Tomás Natenzon: Fue detenido en Buenos Aires por intentar infiltrarse en el operativo por el Papa León XIV.
- Elementos secuestrados: Se le incautaron una autorización de tránsito apócrifa, una credencial falsa de "ENLACE VATICANO", handies, una pistola y una patente adaptada.
- Cargos judiciales: Afronta cargos por falsificación de documento público y posible intimidación pública por poner en riesgo la seguridad institucional.