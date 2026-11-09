Operativo por el Papa León XIV: quién es y qué le encontraron al joven detenido por querer infiltrarse

El joven detenido está vinculado al sector de las telecomunicaciones y al ámbito de los bomberos voluntarios, quien fue interceptado por la Policía de la Ciudad a las 10:30 de la mañana del domingo en la intersección de las avenidas Del Libertador y Kennedy, en Palermo, a escasos metros del Monumento a los Españoles y del escenario central preparado para Papa León XIV.

Tomás Natenzon se desplazaba a bordo de una moto Kawasaki y aseguró ante los efectivos ser bombero voluntario del cuartel Vuelta de Rocha, en el barrio de La Boca, ámbito donde efectivamente se desempeñó desde su adolescencia como especialista en comunicaciones y comando de incidentes.