Del recuerdo de Francisco a la "alegría" por la oposición: qué dijo Javier Milei ante a León XIV

Sobre el arco político: "Me alegra ver a todo el arco político aquí, lo que demuestra que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias", destacando la participación institucional en el marco de la visita papal.

"Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa": Otra frase para mostrar al Papa una convivencia política que está en tensión permanente en el país.

El recuerdo del Papa Francisco

El discurso del presidente como anfitrión del primer pontífice que visita Argentina desde Juan Pablo II en 1987 se mostró desde un principio con un inusual tono pacífico y conciliador. Y empezó con un recuerdo al papa argentino Jorge Bergoglio, Francisco I, fallecido en 2025.

"Nuestro querido Jorge Bergoglio, el papa Francisco" : Pese a llamarlo en otro momento como " representante del maligno", Milei calificó al predecesor de León XIV como "el argentino más importante de la historia".

: Pese a llamarlo en otro momento como " representante del maligno", Milei calificó al predecesor de León XIV como "el argentino más importante de la historia". "Su partida dejó un vació enorme en nuestro pueblo": Continuó acerca de la figura de Francisco, a quien calificó de "inmortal".

El pedido a León XIV: "Rece por nosotros"

Antes de llegar al país del Sumo Pontífice, había mostrado un mensaje de tono religioso ausente en expresiones cotidianas del presidente.

De hecho, al confirmarse la visita de León abogó por que "fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz para todos los argentinos".

Ya en su encuentro con el Papa, Milei enfatizó los lazos del país con la Iglesia. Y hasta lo vinculó con la "Argentina liberal":

“Como argentinos, los lazos con la Iglesia recorren toda la historia de nuestra Nación": Fue un punto en el que recordó la Conquista ("desde que el Evangelio llegó a estas tierras") hasta nuestra declaración de independencia”.

Fue un punto en el que recordó la Conquista ("desde que el Evangelio llegó a estas tierras") hasta nuestra declaración de independencia”. "La Argentina liberal, republicana y constitucional, no nació contra la Iglesia": Rescató la figura de Fray Mamerto Esquiú como "uno de los clérigos que bendijo a la república".

Rescató la figura de Fray Mamerto Esquiú como "uno de los clérigos que bendijo a la república". La convivencia religiosa: Otra vez intentando dejar de lado su postura crítica, Milei habló de la historia católica del país y de los "múltiples credos que se practican en plena paz y armonía”.

Pero el presidente fue más allá. Y casi como si emulara a Francisco, le hizo un pedido. "Santidad, gracias por venir, y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina, como hacemos nosotros".