En su discurso el papa León XIV pidió diálogo, cuestionó la corrupción, el aborto y habló de economía

En ese sentido, León XIV puso especial foco en la emigración de jóvenes que buscan oportunidades laborales o profesionales fuera de las fronteras nacionales. "Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños", advirtió con firmeza ante el auditorio.

Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños

León XIV también reclamó políticas de Estado que fortalezcan la educación, los trayectos de formación técnica, las universidades y los centros de investigación científica. Consideró indispensable generar condiciones locales para retener el talento de las nuevas generaciones.

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Asimismo, ponderó el valor del trabajo como herramienta primordial para la dignificación de las familias y el progreso social colectivo.

León XIV en Argentina: alerta por la corrupción y defensa irrestricta de la democracia

Otro de los ejes determinantes de la alocución fue la calidad institucional. Frente a representantes de los tres poderes del Estado, el líder de la Iglesia católica advirtió sobre el impacto del fraude público: "La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones".

De igual modo, repudió las redes de crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas, a los que calificó como flagelos que dinamitan la paz social y desvían fondos esenciales destinados a la comunidad.

Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad

Frente a este escenario, remarcó que quienes asumen responsabilidades cívicas deben proceder con estricta ética pública, recordando que el poder solo adquiere legitimidad cuando se concibe como un servicio.

Por último, León XIV ratificó el valor de la vida democrática y la libertad de expresión, e instó a superar las divergencias partidarias mediante consensos y acuerdos duraderos.

León XIV en Argentina: protección de la vida desde la concepción y memoria de Francisco

La protección de la vida humana ocupó un lugar preponderante en el tramo final del discurso. El Santo Padre remarcó que el compromiso con las futuras generaciones comienza en la gestación y ratificó su postura contraria a la interrupción voluntaria del embarazo, al tiempo que pidió amparo y contención para las personas en situación de vulnerabilidad o enfermedad.

Antes de concluir, León XIV dedicó un pasaje especial a la memoria de su antecesor, el papa Francisco. Puso en valor el significado de visitar la tierra natal de Jorge Mario Bergoglio y rescató la tradición solidaria del pueblo argentino.

En el cierre de su alocución en el país, el Pontífice convocó a la sociedad civil a dejar atrás las divisiones y consolidar un proyecto de fraternidad colectiva.