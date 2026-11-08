El papa León XIV llegó a la Argentina este domingo 8 de noviembre y protagonizó una jornada histórica, marcada por homenajes, encuentros institucionales y muestras de afecto de los ciudadanos. El Sumo Pontífice aterrizó en Buenos Aires pasadas las 16:30, procedente de Montevideo, Uruguay, para comenzar una visita de tres días que representó el regreso de un Papa al país después de 39 años.
Imágenes del primer día del papa León XIV en Argentina: saludos afectuosos y homenajes
En las primeras horas de la tarde, el papa León XIV llegó al país. Rápidamente, Robert Francis Prevost dio inicio a su agenda de actividades
A las 16:33, el avión de Aerolíneas Argentinas que trasladaba al Santo Padre y a su comitiva tocó tierra en el Aeroparque Jorge Newbery. Al descender de la aeronave, fue recibido por el presidente Javier Milei, con quien compartió el primer saludo protocolar de su estadía.
Luego de la recepción, ambos escucharon el Himno Nacional Argentino. También hubo un momento especial cuando León XIV saludó a un grupo de jóvenes que se acercaron para entregarle diferentes obsequios y darle la bienvenida al territorio argentino.
El homenaje a San Martín y el encuentro con Javier Milei en Casa Rosada
Después de su llegada, el Papa abandonó Aeroparque y se trasladó hacia la plaza San Martín, donde realizó su primera actividad oficial en el país. Allí rindió homenaje al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en un gesto que destacó la importancia de la historia argentina durante el comienzo de su recorrido.
Una vez finalizado el homenaje, León XIV y su comitiva se dirigieron hacia la Casa Rosada para reencontrarse con el presidente Javier Milei. El mandatario había preparado dos obsequios especiales para entregarle durante la visita.
Uno de ellos fue una medalla conmemorativa de plata con relieve en oro. La pieza incluyó el escudo de la República Argentina en una de sus caras y el del Vaticano en la otra, junto con una inscripción alusiva a la visita: "Visita de su Santidad León XIV".
El encuentro privado entre ambos se extendió durante aproximadamente 30 minutos y formó parte de las actividades institucionales de la jornada.
Posteriormente, el Sumo Pontífice recibió la llave de la Ciudad de Buenos Aires, que le entregó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Tras ese reconocimiento, continuó su recorrido hacia el Palacio Libertad.
Así, la primera jornada de León XIV en Argentina dejó imágenes significativas de una visita histórica, que reunió gestos diplomáticos, homenajes patrióticos y muestras de cercanía con la comunidad.
En pocas palabras
- Llegada papal: El Papa León XIV arribó a Argentina para una visita histórica de tres días.
- Encuentro presidencial: Fue recibido por Javier Milei, con quien compartió un saludo y homenaje.
- Agenda: La jornada incluyó homenajes, entrega de llaves de la Ciudad y encuentros institucionales.