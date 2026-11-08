Imágenes del primer día del papa León XIV en Argentina: saludos afectuosos y homenajes

El homenaje a San Martín y el encuentro con Javier Milei en Casa Rosada

Después de su llegada, el Papa abandonó Aeroparque y se trasladó hacia la plaza San Martín, donde realizó su primera actividad oficial en el país. Allí rindió homenaje al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en un gesto que destacó la importancia de la historia argentina durante el comienzo de su recorrido.

Una vez finalizado el homenaje, León XIV y su comitiva se dirigieron hacia la Casa Rosada para reencontrarse con el presidente Javier Milei. El mandatario había preparado dos obsequios especiales para entregarle durante la visita.

Uno de ellos fue una medalla conmemorativa de plata con relieve en oro. La pieza incluyó el escudo de la República Argentina en una de sus caras y el del Vaticano en la otra, junto con una inscripción alusiva a la visita: "Visita de su Santidad León XIV".

El encuentro privado entre ambos se extendió durante aproximadamente 30 minutos y formó parte de las actividades institucionales de la jornada.

Posteriormente, el Sumo Pontífice recibió la llave de la Ciudad de Buenos Aires, que le entregó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Tras ese reconocimiento, continuó su recorrido hacia el Palacio Libertad.

Así, la primera jornada de León XIV en Argentina dejó imágenes significativas de una visita histórica, que reunió gestos diplomáticos, homenajes patrióticos y muestras de cercanía con la comunidad.