Cinco monjas sufrieron un accidente de tránsito mientras se dirigían a Luján para presenciar la visita del Papa León XIV. El vehículo en el que se transportaban, una Renault Kangoo, volcó en la ruta nacional 188 a la altura del kilómetro 238, jurisdicción del partido de General Pinto, provincia de Buenos Aires.
Papa León XIV: cinco monjas volcaron en la ruta 188 cuando iban a Luján
Cinco religiosas que viajaban para presenciar la visita del Papa León XIV sufrieron un vuelco en su vehículo debido a la rotura de un neumático
El siniestro ocurrió debido a la rotura de uno de los neumáticos de la camioneta. La conductora, de 52 años, perdió el control del rodado, lo que provocó que diera varios tumbos y terminara volcado sobre la calzada. Las ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios, afortunadamente.
Aunque todas las religiosas presentaron politraumatismos, dos de ellas debieron ser trasladadas a centros de salud para recibir atención médica por cortes, si bien no se registraron heridas de gravedad. En el lugar trabajaron efectivos policiales y se organizó un operativo de tránsito asistido.
Cómo fue el viaje hacia la llegada del Papa León XIV
Las cinco monjas se dirigían a Luján con el objetivo de participar de las actividades previstas por la llegada del Papa León XIV a la Argentina.
El pontífice tenía programada una misa para el miércoles 11 de noviembre en la plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, un evento que esperaba convocar a miles de fieles.
Según el parte oficial de la Zona Vial Operativa VIII de Junín, la rotura de un neumático fue la causa principal del accidente. La conductora, identificada como Silvia Susana Berronda, viajaba acompañada por otras cuatro religiosas: Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue. Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento de Coronel Granada.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Cinco monjas volcaron: sufrieron un accidente en la ruta nacional 188 al romperse un neumático de su vehículo.
- Viaje a Luján: se dirigían a la ciudad para presenciar la visita del Papa León XIV.
- Sin heridos graves: las religiosas sufrieron politraumatismos leves y cortes, sin lesiones de consideración.