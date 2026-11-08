Papa León XIV: cinco monjas volcaron en la ruta 188 cuando iban a Luján

Cómo fue el viaje hacia la llegada del Papa León XIV

Las cinco monjas se dirigían a Luján con el objetivo de participar de las actividades previstas por la llegada del Papa León XIV a la Argentina.

El pontífice tenía programada una misa para el miércoles 11 de noviembre en la plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, un evento que esperaba convocar a miles de fieles.

Según el parte oficial de la Zona Vial Operativa VIII de Junín, la rotura de un neumático fue la causa principal del accidente. La conductora, identificada como Silvia Susana Berronda, viajaba acompañada por otras cuatro religiosas: Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue. Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento de Coronel Granada.