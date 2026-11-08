El papa León XIV concluyó su visita apostólica a Uruguay este domingo 8 de noviembre con un emotivo mensaje de agradecimiento al pueblo uruguayo. Antes de partir rumbo a la Argentina, el Sumo Pontífice destacó la hospitalidad que recibió durante su recorrido por el país vecino y aseguró que se lleva un recuerdo especial de las jornadas compartidas con sus habitantes.
El cariñoso tuit del papa León XIV al despedirse de Uruguay: "Su pueblo tiene un corazón generoso"
Antes de su inminente llegada a la Argentina , el papa León XIV publicó en su red social X para despedirse del pueblo uruguayo
¿Qué dijo el papa León XIV antes de partir de Uruguay?
En su cuenta oficial de X (@Pontifex_es), León XIV escribió: “Aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es capaz de cosas muy grandes. Eso quedó de manifiesto durante estos días. Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones. ¡Muchas gracias #Uruguay!”.
El mensaje llegó al finalizar la misa celebrada en Florida, frente al Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. Durante su despedida, León XIV también agradeció a las autoridades civiles y religiosas, los organizadores, los voluntarios, las familias y las comunidades que participaron de las actividades.
El Pontífice recordó especialmente los encuentros realizados en Montevideo, Paysandú y Florida, y pidió que la fe, la esperanza y la caridad continúen multiplicándose entre los uruguayos. Además, encomendó al pueblo a la protección de la Virgen de los Treinta y Tres y pidió por la unidad y la paz del país.
La agenda del papa León XIV en Argentina este 8 de noviembre
Tras finalizar su recorrido por Uruguay, León XIV continuará su viaje apostólico en Argentina. Su llegada a Buenos Aires está prevista para las 16.30 de este domingo 8 de noviembre, en una visita histórica para el país.
La primera actividad del Santo Padre será a las 17 horas, cuando realizará un homenaje al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la plaza San Martín. Posteriormente, se trasladará a la Casa Rosada, donde será recibido por el presidente Javier Milei.
La agenda también contempla un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Allí, a las 18.30, León XIV pronunciará su primer discurso en suelo argentino.