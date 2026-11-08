El cariñoso tuit del papa León XIV al despedirse de Uruguay: "Su pueblo tiene un corazón generoso"

El Pontífice recordó especialmente los encuentros realizados en Montevideo, Paysandú y Florida, y pidió que la fe, la esperanza y la caridad continúen multiplicándose entre los uruguayos. Además, encomendó al pueblo a la protección de la Virgen de los Treinta y Tres y pidió por la unidad y la paz del país.

La agenda del papa León XIV en Argentina este 8 de noviembre

Tras finalizar su recorrido por Uruguay, León XIV continuará su viaje apostólico en Argentina. Su llegada a Buenos Aires está prevista para las 16.30 de este domingo 8 de noviembre, en una visita histórica para el país.

La primera actividad del Santo Padre será a las 17 horas, cuando realizará un homenaje al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la plaza San Martín. Posteriormente, se trasladará a la Casa Rosada, donde será recibido por el presidente Javier Milei.

La agenda también contempla un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Allí, a las 18.30, León XIV pronunciará su primer discurso en suelo argentino.