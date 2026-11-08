Cómo es el avión que preparó Aerolíneas Argentinas para traer a León XIV al país

A pocas horas de que un Sumo Pontífice vuelva a pisar suelo argentino tras 39 años desde el histórico viaje de Juan Pablo II en abril de 198, Aerolíneas Argentinas presentó en sus canales oficiales el avión especialmente preparado para trasladar a León XIV en su visita por Argentina.
La aerolínea, designada como la transportadora oficial de la gira pastoral, se encargará del cruce desde Uruguay y de los vuelos internos entre Buenos Aires y la provincia de Córdoba.
Bajo la consigna de que "cada detalle forma parte de los preparativos para recibir a Su Santidad", la compañía de bandera expresó en sus redes sociales el orgullo de participar en este acontecimiento histórico para el país. El itinerario marca el arribo del Papa al Aeroparque Jorge .Newbery a las 16.30, para luego dar paso a un cronograma que incluye un homenaje en el Monumento a San Martín, el recibimiento oficial de Javier Milei en Casa Rosada y un acto institucional en el Palacio Libertad.
El diseño de la aeronave: símbolos papales y la Patrona nacional
Para cumplir con este operativo especial, la empresa adaptó por completo un Boeing 737 MAX 8. En el fuselaje exterior se colocó el escudo personal de León XIV con sus elementos identificatorios: el lirio de la pureza, el corazón atravesado por una flecha característico de la orden agustina y su lema en latín.
Junto a estos emblemas pontificios y la tradicional inscripción en latín Pontifex Maximus, se estampó en la cabina la imagen de Nuestra Señora de Luján, patrona de la República Argentina. La personalización también llegó al interior de la aeronave, donde los cabezales de los asientos de los pasajeros fueron diseñados con la heráldica oficial del Papa.
Un poncho criollo para la bienvenida en pista
Además del acondicionamiento del avión, la aerolínea preparó un agasajo tradicional para el momento en que el Pontífice descienda en la pista porteña. Se trata de un poncho tejido con los colores patrios, pensado como una muestra representativa de la cultura local.
"Esperamos a Su Santidad con un presente especial que representa nuestra identidad y nuestras tradiciones. Un gesto de bienvenida en el marco de su visita a la Argentina", destacaron desde la empresa en el video de presentación del obsequio, que busca sintetizar el recibimiento del pueblo argentino.
El itinerario por el Río de la Plata y las provincias
Antes de embarcar rumbo a la Argentina, León XIV completa sus últimas actividades en la ciudad uruguaya de Florida para luego trasladarse al aeropuerto y emprender el vuelo hacia Buenos Aires.
La nave de la compañía nacional no solo cumplirá con el enlace internacional sobre el Río de la Plata, sino que también estará a cargo de los traslados domésticos que el Papa requerirá para cumplir con sus misas y encuentros programados tanto en el Área Metropolitana como en la ciudad de Córdoba y la basílica de Luján.
"Esperamos a Su Santidad con un presente especial que representa nuestra identidad y nuestras tradiciones. Un gesto de bienvenida en el marco de su visita a la Argentina", destacaron desde la empresa en el video de presentación del obsequio, que busca sintetizar el recibimiento del pueblo argentino.
El itinerario por el Río de la Plata y las provincias
Antes de embarcar rumbo a la Argentina, León XIV completa sus últimas actividades en la ciudad uruguaya de Florida para luego trasladarse al aeropuerto y emprender el vuelo hacia Buenos Aires.
La nave de la compañía nacional no solo cumplirá con el enlace internacional sobre el Río de la Plata, sino que también estará a cargo de los traslados domésticos que el Papa requerirá para cumplir con sus misas y encuentros programados tanto en el Área Metropolitana como en la ciudad de Córdoba y la basílica de Luján.
En pocas palabras
- Aerolíneas Argentinas acondicionó un Boeing 737 MAX 8 para trasladar al Sumo Pontífice.
- Se incluyeron símbolos papales, la imagen de la Patrona nacional y un poncho criollo como bienvenida.
- La aeronave se encargará de los vuelos internacionales y domésticos en Argentina.