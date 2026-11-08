Cómo es el avión que preparó Aerolíneas Argentinas para traer a León XIV al país

El diseño de la aeronave: símbolos papales y la Patrona nacional

Para cumplir con este operativo especial, la empresa adaptó por completo un Boeing 737 MAX 8. En el fuselaje exterior se colocó el escudo personal de León XIV con sus elementos identificatorios: el lirio de la pureza, el corazón atravesado por una flecha característico de la orden agustina y su lema en latín.

El fuselaje exterior luce el escudo con el corazón agustino de León XIV junto a la imagen de Nuestra Señora de Luján.

Junto a estos emblemas pontificios y la tradicional inscripción en latín Pontifex Maximus, se estampó en la cabina la imagen de Nuestra Señora de Luján, patrona de la República Argentina. La personalización también llegó al interior de la aeronave, donde los cabezales de los asientos de los pasajeros fueron diseñados con la heráldica oficial del Papa.

Un poncho criollo para la bienvenida en pista

Además del acondicionamiento del avión, la aerolínea preparó un agasajo tradicional para el momento en que el Pontífice descienda en la pista porteña. Se trata de un poncho tejido con los colores patrios, pensado como una muestra representativa de la cultura local.

"Esperamos a Su Santidad con un presente especial que representa nuestra identidad y nuestras tradiciones. Un gesto de bienvenida en el marco de su visita a la Argentina", destacaron desde la empresa en el video de presentación del obsequio, que busca sintetizar el recibimiento del pueblo argentino.

El itinerario por el Río de la Plata y las provincias

Antes de embarcar rumbo a la Argentina, León XIV completa sus últimas actividades en la ciudad uruguaya de Florida para luego trasladarse al aeropuerto y emprender el vuelo hacia Buenos Aires.

El Pontífice durante el viaje hacia la Argentina, cumplirá una histórica agenda pastoral de cuatro días.

La nave de la compañía nacional no solo cumplirá con el enlace internacional sobre el Río de la Plata, sino que también estará a cargo de los traslados domésticos que el Papa requerirá para cumplir con sus misas y encuentros programados tanto en el Área Metropolitana como en la ciudad de Córdoba y la basílica de Luján.

"Esperamos a Su Santidad con un presente especial que representa nuestra identidad y nuestras tradiciones. Un gesto de bienvenida en el marco de su visita a la Argentina", destacaron desde la empresa en el video de presentación del obsequio, que busca sintetizar el recibimiento del pueblo argentino.

El itinerario por el Río de la Plata y las provincias

Antes de embarcar rumbo a la Argentina, León XIV completa sus últimas actividades en la ciudad uruguaya de Florida para luego trasladarse al aeropuerto y emprender el vuelo hacia Buenos Aires.

El Pontífice durante el viaje hacia la Argentina, cumplirá una histórica agenda pastoral de cuatro días.

La nave de la compañía nacional no solo cumplirá con el enlace internacional sobre el Río de la Plata, sino que también estará a cargo de los traslados domésticos que el Papa requerirá para cumplir con sus misas y encuentros programados tanto en el Área Metropolitana como en la ciudad de Córdoba y la basílica de Luján.