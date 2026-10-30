El piloto y el copiloto de un avión deben comer alimentos diferentes durante el vuelo: ¿qué significa?

En un avión existen más protocolos y procedimientos internos de los que creemos. Algunas reglas tienen mucho sentido y otras más llamativas y particulares fueron surgiendo con el paso del tiempo y para evitar problemas pasados que alteraron algún vuelo. Te cuento qué significa una de las más interesantes.
Cada aerolínea tiene sus pequeños principios o normas, pero existen algunas recomendaciones generales más globales, pensadas para tener un vuelo seguro, como tripulación y para los pasajeros. Quizás alguna vez escuchaste decir que en un vuelo, el piloto y el copiloto no comen la misma comida y a veces hasta lo hacen en diferentes momentos del vuelo.
¿Qué significa esta regla? No es por el simple gusto del piloto o la preferencia de horario para almorzar. Los pilotos tienen que comer alimentos diferentes por una razón interesante derivada de un caso real de 1982.
¿Qué significa y por qué los pilotos de un avión no comen lo mismo?
En el vuelo hay diferentes menús para los pasajeros y para la tripulación. Pollo o pasta es la pregunta que se escucha por los pasillos e indica el momento de la cena o almuerzo para los pasajeros del avión, quienes pueden elegir uno u otro y relajarse.
No pasa lo mismo con el piloto y el copiloto del avión, que más que relajarse deben realizar un buen trabajo y estar alertas durante las horas de vuelo, turnándose en las labores de ser necesario o frente a cualquier urgencia.
El piloto y el copiloto comen diferentes alimentos entre sí por esta razón. Por ejemplo, si uno come pasta, el otro come el pollo o comen en diferentes momentos del vuelo y no al mismo tiempo.
¿Qué significa? Esta medida sirve para prevenir intoxicaciones alimentarias simultáneas que puedan dejar a ambos pilotos incapacitados durante el vuelo.
Si una comida está contaminada y produce algún problema gastrointestinal en el piloto, el copiloto puede tomar el control del avión. Ojo, no es una ley obligatoria dictada por algún organismo internacional, es una política interna de seguridad adoptada por gran parte de las aerolíneas del mundo.
¿De dónde viene esta medida de seguridad en el avión?
En agosto de 1982, en un vuelo de la aerolínea National Overseas Airlines, ocho de los diez miembros de la tripulación sufrieron una intoxicación alimentaria por comer un budín de tapioca. Entre los intoxicados estaba el piloto al mando.
El copiloto fue el único que no probó el postre y pudo tomar el control del avión. Aetrrizó con éxito en el destino y sin mayores incidentes.
En pocas palabras
- Pilotos y copilotos: Deben consumir alimentos diferentes durante el vuelo por seguridad.
- Riesgo de intoxicación: La medida previene la incapacidad simultánea de ambos pilotos por ingesta de comida contaminada.
- Origen de la norma: Surgió tras un incidente en 1982 donde la tripulación se intoxicó con el mismo postre.