El piloto y el copiloto de un avión deben comer alimentos diferentes durante el vuelo: ¿qué significa?

¿Qué significa esta norma de avión?

¿Qué significa y por qué los pilotos de un avión no comen lo mismo?

En el vuelo hay diferentes menús para los pasajeros y para la tripulación. Pollo o pasta es la pregunta que se escucha por los pasillos e indica el momento de la cena o almuerzo para los pasajeros del avión, quienes pueden elegir uno u otro y relajarse.

No pasa lo mismo con el piloto y el copiloto del avión, que más que relajarse deben realizar un buen trabajo y estar alertas durante las horas de vuelo, turnándose en las labores de ser necesario o frente a cualquier urgencia.

La razón por la que piloto y copiloto no comen lo mismo.

El piloto y el copiloto comen diferentes alimentos entre sí por esta razón. Por ejemplo, si uno come pasta, el otro come el pollo o comen en diferentes momentos del vuelo y no al mismo tiempo.

¿Qué significa? Esta medida sirve para prevenir intoxicaciones alimentarias simultáneas que puedan dejar a ambos pilotos incapacitados durante el vuelo.

Si una comida está contaminada y produce algún problema gastrointestinal en el piloto, el copiloto puede tomar el control del avión. Ojo, no es una ley obligatoria dictada por algún organismo internacional, es una política interna de seguridad adoptada por gran parte de las aerolíneas del mundo.

¿De dónde viene esta medida de seguridad en el avión?

En agosto de 1982, en un vuelo de la aerolínea National Overseas Airlines, ocho de los diez miembros de la tripulación sufrieron una intoxicación alimentaria por comer un budín de tapioca. Entre los intoxicados estaba el piloto al mando.

Esta norma interna parte de un caso real.

El copiloto fue el único que no probó el postre y pudo tomar el control del avión. Aetrrizó con éxito en el destino y sin mayores incidentes.