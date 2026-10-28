Tener tatuajes no es una tendencia, sino una forma de mostrarse ante los demás: qué significa

Por eso para la psicología tatuarse el cuerpo es un acto reflexivo, cargado de significado personal y social. En primer lugar, porque la persona toma el control absoluto de su cuerpo y decide exactamente qué historia desea proyectar hacia el entorno.

Además, los tatuajes con como anclas emocionales o recordatorios visibles fijados en la piel para inmortalizar momentos de inflexión, metas alcanzadas, pérdidas superadas o lazos afectivos fundamentales que no queremos que el tiempo borre.

La psicología le da otro significado al acto de tatuarse, uno más simbólico.

Por otro lado, tatuarse habla de dos necesidades humanas fundamentales: el sentido de pertenencia a un grupo y el deseo de diferenciación individual. A través de ellos, la persona reafirma sus valores y al mismo tiempo destaca su propia originalidad frente a los demás.

Incluso el proceso físico de tatuarse, se lo conoce como arte que duele porque tiene una función liberadora:superar la molestia de la aguja desencadena una liberación de endorfinas que refuerza la sensación de logro personal y fortalece la autoestima.

Básicamente, un tatuaje en la piel es una ventana al alma donde cada dibujo, símbolo, frase o fecha es un capítulo de la historia de la persona que le muestra a los demás quiénes son en realidad.