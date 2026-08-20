Una forma de mostrarse ante otros: qué significa el uso de anillos según los dedos donde los llevas

¿Sabías que el lugar donde llevas tus anillos dice mucho sobre vos?

Qué significa el uso de anillos según el dedo donde lo usas

Para la psicología también se asocia con una forma de expresar nuestra identidad y personalidad, mostrar individualidad y diferenciarse, reflejar gustos o incluso etapas de la vida, sin embargo el dedo en que los posiciones dice algo también.

Por ejemplo, si usas un anillo en el dedo pulgar, antiguamente era una forma de mostrar la autoridad y el estatus. Dichas civilizaciones asociaban tales dedos con la fuerza debido a su grosor. La filosofía china establece que el pulgar izquierdo es la asertivida y el derecho simboliza flexibilidad. Actualmente un anillo en el pulgar representa independencia y libertad.

El dedo anular, el de las alianzas, siempre será el reflejo del amor y el compromiso.

Cuando se trata del dedo índice este se asocia con el dios Júpiter y simboliza liderazgo, ambición y autoconfianza. Aunque en la antiguedad se usaba para demsotrar posición social o su pertenencia a ciertos grupos.

Respecto al anular se cree que por este dedo pasa una arteria que va directamente al corazón, entonces el dedo anular de la mano izquierda es el indicado para llevar anillos con significación amorosa.

Portar anillos en el dedo meñique para presumir riqueza personal o como indicadores de la profesión o de haber realizado algún logro deportivo. Por último, cuando el uso de anillos están en los dedos medios o en el dedo corazón es una manifestación del equilibrio y de la responsabilidad personal.