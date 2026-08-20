Una forma de mostrarse ante otros: qué significa el uso de anillos según los dedos donde los llevas

Muchas son las personas que usan anillos como una extensión de sí mismas, como parte de su personalidd y estilo. Sin embargo, son mucho más que una moda u objeto que embellece las manos, para la psicología es más bien una forma de mostrarse ante otros, sobre todo si se analiza en qué dedo se usa.
La joyería no solo funciona como un accesorio estético. Si bien los usamos en ocasiones especiales como una forma de resaltar partes los dedos y darles protagonismo, su uso va un poco más allá.
Pues los anillos, los collares o las pulseras cumplen una función decorativa, pero también simbólica, ayudan a expresar estilo, identidad, emociones y otros estados o sentimientos. Por eso, cada dedo en el que usas el anillo tiene un significado y te contamos qué significa.
Qué significa el uso de anillos según el dedo donde lo usas
Para la psicología también se asocia con una forma de expresar nuestra identidad y personalidad, mostrar individualidad y diferenciarse, reflejar gustos o incluso etapas de la vida, sin embargo el dedo en que los posiciones dice algo también.
Por ejemplo, si usas un anillo en el dedo pulgar, antiguamente era una forma de mostrar la autoridad y el estatus. Dichas civilizaciones asociaban tales dedos con la fuerza debido a su grosor. La filosofía china establece que el pulgar izquierdo es la asertivida y el derecho simboliza flexibilidad. Actualmente un anillo en el pulgar representa independencia y libertad.
Cuando se trata del dedo índice este se asocia con el dios Júpiter y simboliza liderazgo, ambición y autoconfianza. Aunque en la antiguedad se usaba para demsotrar posición social o su pertenencia a ciertos grupos.
Respecto al anular se cree que por este dedo pasa una arteria que va directamente al corazón, entonces el dedo anular de la mano izquierda es el indicado para llevar anillos con significación amorosa.
Portar anillos en el dedo meñique para presumir riqueza personal o como indicadores de la profesión o de haber realizado algún logro deportivo. Por último, cuando el uso de anillos están en los dedos medios o en el dedo corazón es una manifestación del equilibrio y de la responsabilidad personal.
En pocas palabras
- Uso de anillos: No es solo moda, sino una forma de mostrar personalidad e identidad.
- Significado por dedo: La psicología asocia el dedo donde se lleva el anillo con diferentes significados, desde liderazgo hasta equilibrio.
- Simbología: Los anillos, como otras joyas, cumplen funciones decorativas y simbólicas, expresando estilo, emociones y etapas vitales.