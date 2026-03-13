El anillo de divorcio: la tendencia que convierte la vieja alianza en una joya para empezar de nuevo

Actualmente, esa necesidad de ahorrar vergüenzas ha evolucionado hacia una declaración estética y emocional pública, donde la joya funciona como un estandarte de superación.

El valor reflexivo del rediseño

Para los expertos del sector orfebrero, como Daniel Nicolás de la firma Nicols, este fenómeno es una celebración de la vida. El proceso de transformación permite que la persona mantenga el valor material de los diamantes o metales nobles, pero despojándolos de su significado anterior.

Según dijo la joyera Celia Gayo, el valor real de estas piezas es introspectivo: no importa tanto lo que el mundo vea desde afuera, sino el mensaje que la joya le transmite a quien la lleva puesta. Es un diálogo interno que convierte un compromiso roto en un objeto de autoconocimiento.

Anillo de divorcio Emily 2 Emily Ratajkowski popularizó el anillo de divorcio.

El auge de estas piezas refleja un cambio profundo en la percepción social de la ruptura matrimonial. Cuando se normaliza y ritualiza el final de una relación a través del arte, se rompe con el tabú del divorcio como un fracaso.

En su lugar, el anillo de divorcio se posiciona como otorgar un nuevo significado de la memoria, permitiendo que las joyas admitan segundas vidas. En los atelieres actuales, es cada vez más frecuente ver encargos que incluyen diamantes talla pera u oros trenzados, diseñados específicamente para marcar un punto de inflexión y reivindicar la identidad propia.