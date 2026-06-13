Adiós al esmalte de uñas: la tendencia en belleza que prioriza la salud y el cuidado natural

Durante la última década, el mundo del nail art pareció no tener límites. Diseños tridimensionales, extensiones kilométricas de acrílico y colores fluorescentes dominaron las pasarelas y las redes sociales. Sin embargo, el uso del esmalte podría verse disminuído por la llegada de una nueva moda.
Esta tendencia, fuertemente vinculada a corrientes globales como el "quiet luxury" (lujo discreto) y la estética "clean girl", propone que la verdadera elegancia no siempre necesita mucho.
Renunciar al esmalte, la tendencia que refleja elegancia
El uso constante de esmalte, especialmente los de gel o acrílicos que requieren un limado agresivo y removedores con altas concentraciones de acetona, termina pasando factura en las uñas con el paso del tiempo.
Al renunciar al esmalte tradicional, se le permite a la queratina de la uña respirar y regenerarse. Esta tendencia de belleza no invita a abandonar el arreglo de las manos, sino a cambiar el enfoque.
El protagonismo pasa de los colores sintéticos a los aceites de cutículas, las cremas hidratantes y los sérums fortalecedores, logrando una nutrición profunda en las uñas y un pulido natural.
Esta tendencia muestra que las uñas cortas, limpias y perfectamente limadas que transmiten una imagen pulida, fresca y altamente sofisticada.
El deseo de evitar químicos cuestionables presentes en el esmalte convencional (como el formaldehído o el dibutiloftalato) ha impulsado a muchos a buscar alternativas libres de tóxicos o, directamente, a abrazar el minimalismo absoluto de la uña desnuda.
3 Consecuencias del uso del esmalte en las uñas
- Adelgazamiento: la uña natural pierde grosor, se vuelve quebradiza y es más propensa a romperse, especialmente debido al limado excesivo y a los químicos fuertes usados durante la remoción.
- Manchas y sequedad: la uña puede adquirir un tono amarillento o desarrollar manchas blancas (granulomas de queratina) por la falta de oxigenación.
- Infecciones: los sellados herméticos atrapan humedad, facilitando la proliferación de hongos, mientras que el retiro brusco puede generar uñas encarnadas o fisuras molestas.