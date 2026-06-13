Adiós al esmalte de uñas: la tendencia en belleza que prioriza la salud y el cuidado natural

Al renunciar al esmalte tradicional, se le permite a la queratina de la uña respirar y regenerarse. Esta tendencia de belleza no invita a abandonar el arreglo de las manos, sino a cambiar el enfoque.

El protagonismo pasa de los colores sintéticos a los aceites de cutículas, las cremas hidratantes y los sérums fortalecedores, logrando una nutrición profunda en las uñas y un pulido natural.

uñas, tendencia Uñas al natural: una tendencia que favorece a tu salud.

Esta tendencia muestra que las uñas cortas, limpias y perfectamente limadas que transmiten una imagen pulida, fresca y altamente sofisticada.

El deseo de evitar químicos cuestionables presentes en el esmalte convencional (como el formaldehído o el dibutiloftalato) ha impulsado a muchos a buscar alternativas libres de tóxicos o, directamente, a abrazar el minimalismo absoluto de la uña desnuda.

3 Consecuencias del uso del esmalte en las uñas