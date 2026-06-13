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Adiós al esmalte de uñas: la tendencia en belleza que prioriza la salud y el cuidado natural

Esta tendencia en belleza no solo favorecerá tu apariencia, sino también a tu salud. ¿Estás dispuesta a llevarla adelante?

Por UNO
El uso del esmalte puede verse afectado por la llegada de una nueva tendencia. 

El uso del esmalte puede verse afectado por la llegada de una nueva tendencia. 

Durante la última década, el mundo del nail art pareció no tener límites. Diseños tridimensionales, extensiones kilométricas de acrílico y colores fluorescentes dominaron las pasarelas y las redes sociales. Sin embargo, el uso del esmalte podría verse disminuído por la llegada de una nueva moda.

Esta tendencia, fuertemente vinculada a corrientes globales como el "quiet luxury" (lujo discreto) y la estética "clean girl", propone que la verdadera elegancia no siempre necesita mucho.

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El uso del esmalte puede verse disminuído por la llegada de una nueva tendencia.

El uso del esmalte puede verse disminuído por la llegada de una nueva tendencia.

Renunciar al esmalte, la tendencia que refleja elegancia

El uso constante de esmalte, especialmente los de gel o acrílicos que requieren un limado agresivo y removedores con altas concentraciones de acetona, termina pasando factura en las uñas con el paso del tiempo.

Al renunciar al esmalte tradicional, se le permite a la queratina de la uña respirar y regenerarse. Esta tendencia de belleza no invita a abandonar el arreglo de las manos, sino a cambiar el enfoque.

El protagonismo pasa de los colores sintéticos a los aceites de cutículas, las cremas hidratantes y los sérums fortalecedores, logrando una nutrición profunda en las uñas y un pulido natural.

uñas, tendencia
Uñas al natural: una tendencia que favorece a tu salud.

Uñas al natural: una tendencia que favorece a tu salud.

Esta tendencia muestra que las uñas cortas, limpias y perfectamente limadas que transmiten una imagen pulida, fresca y altamente sofisticada.

El deseo de evitar químicos cuestionables presentes en el esmalte convencional (como el formaldehído o el dibutiloftalato) ha impulsado a muchos a buscar alternativas libres de tóxicos o, directamente, a abrazar el minimalismo absoluto de la uña desnuda.

3 Consecuencias del uso del esmalte en las uñas

  • Adelgazamiento: la uña natural pierde grosor, se vuelve quebradiza y es más propensa a romperse, especialmente debido al limado excesivo y a los químicos fuertes usados durante la remoción.
  • Manchas y sequedad: la uña puede adquirir un tono amarillento o desarrollar manchas blancas (granulomas de queratina) por la falta de oxigenación.
  • Infecciones: los sellados herméticos atrapan humedad, facilitando la proliferación de hongos, mientras que el retiro brusco puede generar uñas encarnadas o fisuras molestas.

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