El mapa del calor en Mendoza: el Conicet busca identificar los barrios donde peor se la pasa en verano

Cómo identificarán en Mendoza las zonas más afectadas por el calor

Conicet Mendoza, (6).jpeg El Conicet Mendoza participará de un estudio en conjunto con investigadores de la ciudad de Vitória en Brasil. Foto: Cristian Lozano / Diario Uno

El trabajo buscará determinar cuáles son los sectores de ambas ciudades que presentan mayores niveles de riesgo frente a las altas temperaturas.

Según explicó la investigadora del Conicet y directora del proyecto, Érica Correa, el riesgo por calor no depende únicamente de la temperatura registrada en un lugar. También intervienen otros factores que guardan relación con las características urbanas, sociales y ambientales de cada zona.

Para realizar el diagnóstico, los investigadores analizarán 4 componentes: la amenaza térmica, es decir, el calor al que está expuesta una determinada área; la cantidad de población expuesta; las condiciones de vulnerabilidad que pueden aumentar los efectos negativos de las altas temperaturas; y la capacidad de respuesta de las personas y comunidades para protegerse.

A partir de estas variables el equipo intentará identificar las áreas críticas, donde el calor tiene un mayor impacto sobre la población. Entre los factores que influyen aparecen la presencia o ausencia de arbolado, la cantidad de superficies asfaltadas, las características de las viviendas y otros indicadores sociales y económicos.

Las soluciones que buscan enfriar las ciudades

Mapa del calor Argentina Así grafica el calor el Servicio Meteorológico Nacional, las áreas coloreadas con un rojo oscuro son las más calurosas.

Una vez identificadas las zonas de mayor riesgo, lo que harán los investigadores es diseñar estrategias para reducir el impacto del calor y mejorar las condiciones de habitabilidad urbana.

Según mencionaron desde el Conicet Mendoza, la línea de Urbanismo Sostenible del INAHE trabaja hace casi 20 años en propuestas para mitigar el sobrecalentamiento de las ciudades y aumentar la resistencia a eventos climáticos extremos.

Entre las posibles soluciones se puede mencionar la expansión de los espacios verdes en las ciudades, la incorporación de techos y paredes con vegetación que necesite poca agua de riego y nuevas formas de planificación urbana que incorporen más sombra, vegetación y otras estrategias para reducir el calor acumulado en calles y edificios.

En una provincia con clima árido como Mendoza, la disponibilidad de agua es central. Por eso, buena parte de las investigaciones se orientan a desarrollar alternativas que permitan reducir la temperatura urbana sin incrementar significativamente el consumo hídrico.

Un proyecto pensado para llegar a la gestión pública

El proyecto también incluye un trabajo en conjunto con áreas del Gobierno de Mendoza para que los resultados no queden sólo en el ámbito científico. La idea es que la información sirva para definir dónde hace falta más arbolado, qué zonas necesitan obras para reducir el calor y cómo planificar el crecimiento de las ciudades frente a las altas temperaturas.

Con esos datos, los municipios podrán saber qué zonas son las más vulnerables al calor y qué medidas pueden aplicarse para mejorar las condiciones de quienes viven allí.