El Niño puso en alerta a las escuelas de Mendoza y hubo un simulacro inédito

Las escuelas de Mendoza participaron de un simulacro para saber cómo actuar ante posibles inundaciones. Foto: Matías Pascualetti

El paso a paso del simulacro dentro de la escuela

Para la prueba piloto de hoy, la DGE envió a las escuelas una secuencia operativa diseñada para actuar en segundos:

Alerta y elevación en el aula: ante la señal de alarma independiente de la red eléctrica (silbatos, campanas o megáfonos), la primera orden dentro del aula fue poner mochilas, carpetas y objetos personales sobre los bancos o mesas para evitar que se mojen.

Con voz alta y clara, el docente debe decir: “¡Atención! Alerta por anegamiento. Elevamos pertenencias y nos preparamos para resguardo”.

Corte preventivo de energía: mientras los chicos resguardaban sus pertenencias, un adulto previamente designado se encargó de cortar la luz desde el tablero general para eliminar cualquier riesgo de electrocución.

mientras los chicos resguardaban sus pertenencias, un adulto previamente designado se encargó de cortar la luz desde el tablero general para eliminar cualquier riesgo de electrocución. Puntos prohibidos: quedó estrictamente restringido el uso de ascensores y el acceso a subsuelos, fosos o sectores bajo nivel.

quedó estrictamente restringido el uso de ascensores y el acceso a subsuelos, fosos o sectores bajo nivel. Desplazamiento a zonas altas: guiados por los docentes -quienes llevan consigo el botiquín y el registro de asistencia-, los cursos se trasladaron de forma ordenada hacia los pisos superiores o puntos de encuentro elevados dentro del edificio.

guiados por los docentes -quienes llevan consigo el botiquín y el registro de asistencia-, los cursos se trasladaron de forma ordenada hacia los pisos superiores o puntos de encuentro elevados dentro del edificio. Conteo y resguardo: una vez en la zona segura, se realizó el control de nómina. En caso de que el exterior presente calles inundadas o acequias colapsadas, el criterio del protocolo ordena permanecer resguardados arriba hasta que la zona exterior sea segura.

Tareas de prevención antes de la lluvia

El instructivo enviado a los equipos directivos remarca que la gestión del riesgo de anegamiento no empieza cuando suena la alarma, sino mucho antes.

Revisión de desagües y acequias: verificar y mantener libres de residuos, hojas u obstrucciones los desagües pluviales, rejillas, canaletas, techos, acequias y cámaras de inspección.

Identificación de sectores de riesgo: relevar sectores bajos, subsuelos, depósitos, salas técnicas, fosos de ascensores y puntos habituales de ingreso de agua.

Control y protección eléctrica:

- Identificar claramente los tableros eléctricos generales y sectoriales, definiendo nominalmente quién está autorizado a operar el corte preventivo.

- Evitar el uso de instalaciones precarias ("hechizas"), prolongaciones o zapatillas directamente apoyadas sobre el piso.

- Elevar a un plano seguro o piso superior los tableros secundarios, tomacorrientes y equipamiento crítico siempre que sea posible.

Las escuelas vivieron una mañana particular por el simulacro organizado por la DGE.

Resguardo de documentación y tecnología: elevar fuera del nivel del piso CPU, UPS, servidores, equipamiento de comunicación, libros matrices y documentación irremplazable.

Vías de circulación y zonas de resguardo: definir vías de evacuación despejadas y zonas de resguardo en niveles superiores o planos elevados dentro del edificio.

Equipamiento de achique: Si el edificio cuenta con subsuelos o sectores bajo nivel, verificar el funcionamiento de las bombas de achique.

Botiquín y listas de alumnos: Contar con el botiquín de primeros auxilios por aula actualizado, conteniendo la lista oficial de estudiantes de cada grado o año.

La vuelta a la normalidad después de la lluvia

Una vez que la tormenta o el simulacro llegan a su fin, el protocolo establece 3 ejes de acción para garantizar la seguridad de la comunidad educativa antes de retomar la rutina habitual:

Revisión técnica urgente de la infraestructura: las autoridades escolares deben inspeccionar techos, canaletas, patios y subsuelos para verificar que no haya acumulación de barro, rotura de vidrios o caída de cables.

deben inspeccionar techos, canaletas, patios y subsuelos para verificar que no haya acumulación de barro, rotura de vidrios o caída de cables. Control estricto de la energía eléctrica: está totalmente prohibido reactivar la luz hasta comprobar que el agua se haya retirado por completo y las instalaciones no presenten riesgo de cortocircuito o electrocución.

hasta comprobar que el agua se haya retirado por completo y las instalaciones no presenten riesgo de cortocircuito o electrocución. Criterios para la permanencia o retiro: si el colegio no sufrió daños mayores, se reanudan las actividades normales. En cambio, si persisten anegamientos o peligros eléctricos, y la calle es segura, se coordina la entrega ordenada de los alumnos a sus familias.

Asimismo, las autoridades hicieron hincapié en el aspecto sanitario. El agua de inundación debe considerarse siempre contaminada, por lo que está terminantemente prohibido que los alumnos caminen o jueguen en sectores anegados.