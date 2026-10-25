La crisis de cloacas de AYSAM, la salida de Mingorance y el riesgo latente del castigo en las urnas

El colector cloacal de Corralitos estalló y ante las insistentes lluvias y el hecho de que varias conexiones de desagües pluviales están conectadas a las cloacas es urgente un plan de contención de AYSAM para la zona. Foto: Municipalidad de Guaymallén.

Pero ese no fue el único reclamo. En 2024, el jefe comunal citadino, Ulpiano Suárez, sancionó a la contratista de una obra de agua y cloacas en San Juan y Vicente Zapata por las demoras que calificó de injustificadas. Y hasta el godoicruceño Diego Costarelli dejó entrever cierta molestia por el estado de las calles tras las intervenciones de AYSAM, y avanzó con una ordenanza en la que asume la reparación de esas arterias, para luego facturarle el costo a la empresa de agua y saneamiento.

Sin ir más lejos, este viernes los preventores de Ciudad tuvieron que acudir a Rioja y Barraquero de Ciudad porque por las lluvias cedió el asfalto, provocando un peligroso faldón para los automovilistas y los choferes de las distintas líneas de colectivos que circulan por esa zona céntrica. Para reparar el daño, es probable que esta semana se avance con una rápida licitación y que apelen también a la ley de emergencia por riesgo hidrometereológico para avanzar de manera urgente con los arreglos.

Pero la situación no se agota en el gasto económico que puede generarles a las alicaídas arcas comunales tener que romper una calle para cambiar caños de AYSAM y descubrir que la rotura de una cuadra termina en un kilómetro porque los caños que buscaban no existen y la obra es mucho mayor a la que habían previsto.

Ahora, a un año de las elecciones, esos mismos intendentes tienen que evaluar cómo les impacta tierra adentro que el vecino perciba que no se lo valora, que pareciera no importar que corran líquidos cloacales por su casa, que no pueda abrir el negocio porque el olor nauseabundo no se soporta, que nadie llegue a su comercio porque una obra rompió la calle y se extiende por meses.

Una renuncia pactada, un fusible que saltó y un alivio para el cornejismo

"No se fue por la exigencia de un plan de contingencia que hizo Calvente, ya lo había decidido antes", responden de Casa de Gobierno ante la obvia consulta sobre las razones por las cuales uno de los alfiles más fieles de Alfredo Cornejo decidió irse. Apuntan que su renuncia se pactó el fin de semana antes, en una charla con el gobernador.

Hay que decir que Mingorance no era un funcionario más. Arrancó su carrera política cuando Cornejo asumió como intendente de Godoy Cruz. Allí hizo desde diseños gráficos -esa es su carrera de base- hasta fungir como secretario de Gobierno, para luego convertirse en secretario de Ambiente cuando Cambia Mendoza ganó la gobernación. En ese cargo se sostuvo, aún en la gestión de Rodolfo Suarez. En 2024 había asumido al frente de AYSAM.

Pero no pudo atravesar este 2026: primero Irrigación lo multó con $120 millones por verter efluentes cloacales sin tratamiento en el canal Vertientes de Los Corralitos y más tarde Sergio Marinelli lo denunció penalmente por el delito de contaminación del agua de un modo peligroso para la salud y daño agravado sobre bienes de uso público. Esa acusación derivó en la imputación de Mingorance y un puñado de funcionarios más, entre los que está incluso su reemplazante, Darío Hernández, que era gerente en la gestión anterior.

Sergio Marinelli, el titular de Irrigación, multó y denunció a Humberto Mingorance por verter líquidos cloacales en el canal Vertientes de Los Corralitos.

Pero eso no fue todo, en el medio aparecieron rispideces con algunos intendentes, e incluso con otros funcionarios del gabinete.

Pero aun así él podría haber sobrevivido a todo ese temporal, si no fuese porque puertas adentro entendieron que el tema de las cloacas estaba escalando tanto que podría dañar a la gestión.

Hay quienes aseguran que dos conocidas consultoras advirtieron que el descontento entre los vecinos de Guaymallén era tal que si el Gobieno no tenía un gesto que demostrara que estaba abocado a solucionarlo, eso podía repercutir en las elecciones de 2027 en la comuna más poblada, y por tanto la de mayor padrón electoral.

"Fue un fusible que había que cambiar para que no estallara toda la conexión eléctrica", graficó una fuente radical para definir su salida. Otros admiten por lo bajo que su salida generó un "alivio" para la gestión.

Es claro que el mensaje llegó a destino. No sólo renunció Mingorance, sino que apenas asumió su reemplazante Darío Hernández, lo primero que hizo fue reunirse con Calvente, y este viernes recorrer junto al intendente y al mismo Sergio Marinelli la zona de las obras de Corralitos para que ambos corroboraran el avance.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente; el nuevo titular de AYSAM, Darío Hernández, y el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, recorrieron las obras de cloacas de Corralitos. Foto: Prensa AYSAM.

En paralelo garantizó que aumentó las guardias activas y pasivas de AYSAM, y también la maquinaria pesada como para intervenir en una urgencia, y -como mensaje a los vecinos- recordó que está activo un 0800 para informar desbordes y un QR para saber cómo actuar ante las emergencias.

Ahora habrá que ver si esa oxigenación alcanza para revertir el daño, si logra cambiar la percepción de los vecinos y si en definitiva restituye la confianza en la gestión.

El problema de la desinversión de AYSAM y el avance de la causa penal

"El problema no es Mingorance, el tema de fondo es la desinversión que tuvo AYSAM durante décadas", justifican desde el Gobierno para defender al soldado caído.

Para sostener el argumento se retrotraen a 2014, en el fin de la gestión de Paco Pérez, cuando el sistema también colapsó y se terminó volcando líquido cloacal al zanjón Maure, en Godoy Cruz. A esa foto la contraponen con los números que el mismo Mingorance dejó en su carta de renuncia: allí figura que logró un financiamiento internacional para obras por U$S225 millones, entre los que figuran U$S67 millones para solucionar el colapso de la colectora Noreste, que es la que estalló en Corralitos.

"El problema estructural existe desde hace décadas, no lo generó Mingorance", repiten y hasta definen de "ridícula" la imputación que pesa sobre él: "El Ministerio Público Fiscal lo imputa basándose en la multa de Irrigación, y resulta que Irrigación lo multó primero por verter líquidos cloacales sin su autorización, y más tarde lo habilitó a volcar líquidos en la misma zona; en ese momento él no tenía otra opción".

Lo cierto es que la causa que tiene el fiscal Gabriel Blanco no se detuvo. Es más: desde el Poder Judicial aseguran que siguen produciendo pruebas en el expediente que se inició en mayo de este año y ya tiene 5 meses. Por definición, esa investigación penal preparatoria tiene un plazo tope de 18 meses para llegar a un juicio, salvo que el imputado asuma su responsabilidad antes y se acuerde una pena en un juicio abreviado.

Por tanto, habrá que esperar a ver si esa investigación prospera o no.