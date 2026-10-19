Calvente le exigió a AYSAM obras urgentes para frenar los desbordes cloacales en Guaymallén

El episodio de este fin de semana expuso que los problemas de la red cloacal ya no se concentran en Los Corralitos, donde la emergencia ambiental lleva años.

En ese contexto, Calvente sostuvo que Guaymallén - que acaba de declarar la emergencia por El Niño- necesita una respuesta de fondo y cuestionó que el municipio deba afrontar las consecuencias de una infraestructura que también recibe efluentes de otros puntos del Gran Mendoza.

Los desbordes cloacales se extienden a más distritos de Guaymallén

Como explicó Calvente, los colectores que atraviesan Guaymallén reciben líquidos cloacales del propio departamento, pero también de Luján de Cuyo y, principalmente, de Maipú. Para el jefe comunal, esa función dentro de la red metropolitana requiere inversiones que permitan renovar la infraestructura deteriorada y evitar nuevos colapsos.

Mientras el caso de Los Corralitos continúa siendo uno de los focos más graves de la crisis, el Municipio advirtió que los desbordes también afectan a Dorrego, San José y Buena Nueva, en este último distrito por los problemas del colector Tirasso.

El intendente Marcos Calvente mostró cómo desbordaron las cloacas otra vez en Guaymallén.

"Es indispensable que AYSAM dé una respuesta inmediata y avance en la renovación de los colectores para evitar nuevos desbordes y daños ambientales", reclamó Calvente, sobre el organismo que dirige Humberto Mingorance.

Calles cortadas durante meses y obras privadas frenadas

El deterioro de los colectores también tiene consecuencias sobre la circulación y la actividad económica. De acuerdo con el reclamo municipal, las intervenciones en Puente de Hierro, La Purísima, Tirasso y el colector principal de calle 2 de Mayo obligan a interrumpir arterias importantes durante períodos que, en algunos casos, se prolongan por meses.

El problema de las cloacas es recurrente en Guaymallén.

A los inconvenientes para los vecinos se suman los daños en las calzadas y en obras públicas que Guaymallén debe reparar después de las intervenciones. También se resiente la actividad comercial y se dificulta el desarrollo de nuevos emprendimientos.

Marcos Calvente advirtió, por ejemplo, que en calle Tirasso hay inversiones privadas que podrían generar decenas de puestos de trabajo, pero que no consiguen las habilitaciones necesarias debido a la situación del colector cloacal.

El reclamo de Calvente a Mingorance para evitar nuevos desbordes

Ante la persistencia del problema, el intendente pidió a AYSAM que presente un Plan de Contingencia de Colectores para toda la cuenca que atraviesa Guaymallén y culmina en Lavalle.

La propuesta contempla guardias permanentes, equipamiento y cuadrillas disponibles las 24 horas, con capacidad para intervenir de inmediato ante emergencias y reducir los daños ambientales, viales y estructurales.

Los vecinos de Los Corralitos ya son expertos en lidiar con las cloacas desbordadas.

El Municipio aseguró que ofreció personal y equipamiento para colaborar con ese operativo, aunque remarcó que esa asistencia no reemplaza las inversiones que debe realizar la empresa prestadora del servicio.

"Son más de 300.000 vecinos de Guaymallén los que necesitan respuestas", sostuvo Calvente, quien insistió en que el departamento no puede continuar afrontando de manera recurrente las consecuencias de una infraestructura cloacal que presta servicio a buena parte del Gran Mendoza.