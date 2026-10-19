El desborde de cloacas en Guaymallén sumó nuevos focos de conflicto en las últimas horas y el intendente Marcos Calvente explotó contra Aguas Mendocinas (AYSAM).
Calvente le exigió a AYSAM obras urgentes para frenar los desbordes cloacales en Guaymallén
Marcos Calvente pidió renovar los colectores y crear un plan de contingencia. A los problemas de Corralitos se sumaron derrames en Dorrego, San José y Buena Nueva
El jefe comunal exigió soluciones urgentes y obras estructurales para frenar los reiterados desbordes de los colectores que atraviesan el departamento “y provocan graves consecuencias ambientales, viales y económicas”.
El reclamo se conoció este lunes, luego de que vecinos de Buena Nueva denunciaran un derrame de líquidos cloacales en calle Guarnieri, donde las filtraciones deterioraron el asfalto y comenzaron a hundir la calzada. El líquido acumulado también genera fuertes olores y es salpicado por los vehículos que circulan por la zona.
El episodio de este fin de semana expuso que los problemas de la red cloacal ya no se concentran en Los Corralitos, donde la emergencia ambiental lleva años.
En ese contexto, Calvente sostuvo que Guaymallén - que acaba de declarar la emergencia por El Niño- necesita una respuesta de fondo y cuestionó que el municipio deba afrontar las consecuencias de una infraestructura que también recibe efluentes de otros puntos del Gran Mendoza.
Los desbordes cloacales se extienden a más distritos de Guaymallén
Como explicó Calvente, los colectores que atraviesan Guaymallén reciben líquidos cloacales del propio departamento, pero también de Luján de Cuyo y, principalmente, de Maipú. Para el jefe comunal, esa función dentro de la red metropolitana requiere inversiones que permitan renovar la infraestructura deteriorada y evitar nuevos colapsos.
Mientras el caso de Los Corralitos continúa siendo uno de los focos más graves de la crisis, el Municipio advirtió que los desbordes también afectan a Dorrego, San José y Buena Nueva, en este último distrito por los problemas del colector Tirasso.
"Es indispensable que AYSAM dé una respuesta inmediata y avance en la renovación de los colectores para evitar nuevos desbordes y daños ambientales", reclamó Calvente, sobre el organismo que dirige Humberto Mingorance.
Calles cortadas durante meses y obras privadas frenadas
El deterioro de los colectores también tiene consecuencias sobre la circulación y la actividad económica. De acuerdo con el reclamo municipal, las intervenciones en Puente de Hierro, La Purísima, Tirasso y el colector principal de calle 2 de Mayo obligan a interrumpir arterias importantes durante períodos que, en algunos casos, se prolongan por meses.
A los inconvenientes para los vecinos se suman los daños en las calzadas y en obras públicas que Guaymallén debe reparar después de las intervenciones. También se resiente la actividad comercial y se dificulta el desarrollo de nuevos emprendimientos.
Marcos Calvente advirtió, por ejemplo, que en calle Tirasso hay inversiones privadas que podrían generar decenas de puestos de trabajo, pero que no consiguen las habilitaciones necesarias debido a la situación del colector cloacal.
El reclamo de Calvente a Mingorance para evitar nuevos desbordes
Ante la persistencia del problema, el intendente pidió a AYSAM que presente un Plan de Contingencia de Colectores para toda la cuenca que atraviesa Guaymallén y culmina en Lavalle.
La propuesta contempla guardias permanentes, equipamiento y cuadrillas disponibles las 24 horas, con capacidad para intervenir de inmediato ante emergencias y reducir los daños ambientales, viales y estructurales.
El Municipio aseguró que ofreció personal y equipamiento para colaborar con ese operativo, aunque remarcó que esa asistencia no reemplaza las inversiones que debe realizar la empresa prestadora del servicio.
"Son más de 300.000 vecinos de Guaymallén los que necesitan respuestas", sostuvo Calvente, quien insistió en que el departamento no puede continuar afrontando de manera recurrente las consecuencias de una infraestructura cloacal que presta servicio a buena parte del Gran Mendoza.
En pocas palabras
- Calvente reclama: exige a AYSAM soluciones urgentes por desbordes cloacales en Guaymallén y obras estructurales.
- Focos de conflicto: los derrames se extienden a Dorrego, San José y Buena Nueva, afectando calzadas y ambiente.
- Propuesta municipal: solicitan un Plan de Contingencia de Colectores con guardias permanentes para intervenir ante emergencias.