Guaymallén declaró la emergencia por El Niño y podrá hacer contrataciones directas

La medida quedó establecida mediante la Ordenanza 10.420, sancionada el 8 de octubre, promulgada por el intendente Marcos Calvente el 13 y publicada este lunes en el Boletín Oficial de Mendoza.

Qué podrá hacer Guaymallén durante la emergencia

Entre las acciones previstas aparecen la limpieza y desobstrucción de cauces, colectores, acequias y desagües pluviales; la compra de materiales, maquinaria y equipamiento; la ejecución de obras preventivas; la contratación de servicios y la asistencia a vecinos afectados.

Para esas tareas, el municipio podrá acudir a una contratación directa cuando existan razones comprobadas de urgencia o caso fortuito y no resulte posible realizar una licitación en los plazos habituales.

Sin embargo, la declaración de emergencia no funciona como una autorización automática para contratar sin concurso. La propia ordenanza aclara que cada expediente deberá contener un informe técnico que explique la necesidad concreta, su relación con la emergencia, la urgencia de la medida y las circunstancias que justifican el procedimiento excepcional.

También deberá incorporarse una estimación del costo, antecedentes que permitan evaluar si el precio es razonable y las intervenciones administrativas y financieras exigidas por la legislación provincial.

El municipio tendrá que informar al Concejo Deliberante sobre cada contratación directa. El reporte deberá incluir el objeto contratado, el monto, el procedimiento utilizado y el número del expediente.

Las preparaciones ante las tormentas incluyen un amplio espectro de actividades. Imagen ilustrativa.

El municipio podrá reasignar fondos y personal

La emergencia también habilita al Ejecutivo a modificar partidas presupuestarias e incorporar fondos procedentes de organismos provinciales, nacionales o de otras fuentes. Ese dinero deberá utilizarse exclusivamente para prevenir, mitigar o reparar consecuencias vinculadas con el fenómeno climático.

Además, el municipio podrá cambiar transitoriamente las funciones, tareas, lugares y horarios del personal del Ejecutivo y del Concejo Deliberante de acuerdo con las necesidades operativas. Esos movimientos no podrán afectar salarios, categorías ni otros derechos laborales.

El punto sensible de Los Corralitos y Puente de Hierro

La ordenanza señala que Guaymallén ya enfrenta una situación delicada por el colapso del colector cloacal noreste, cuyos desbordes afectan a Los Corralitos y Puente de Hierro. Ese problema había motivado anteriormente una declaración de emergencia ambiental y sanitaria.

También menciona un convenio firmado en mayo por la Municipalidad, AYSAM, el Departamento General de Irrigación y el Ministerio de Energía y Ambiente. Allí se advirtió que distintas conexiones clandestinas de desagües pluviales permiten que grandes cantidades de agua y sedimentos ingresen al sistema cloacal durante las tormentas.

Según los fundamentos de la nueva ordenanza, un aumento de las precipitaciones podría agravar ese cuadro y provocar desbordes en zonas que ya presentan problemas de saneamiento.

Las lluvias de octubre anticiparon el riesgo

La declaración municipal se conoció después de varias jornadas con registros de lluvia muy superiores a los promedios históricos de octubre.

Según datos difundidos por Diario UNO, entre el 11 y el 15 de octubre se acumularon 34,3 milímetros en el aeropuerto de Mendoza, frente a una media mensual de 11,2 milímetros. En San Rafael se registraron 95 milímetros y en Malargüe, 44.

La ordenanza de Guaymallén cita informes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y del Servicio Meteorológico Nacional que proyectan un fortalecimiento de El Niño durante la primavera y el verano. También ubica diciembre como el momento de mayor intensidad y extiende el período de riesgo hasta marzo.

A esta situación se suma la vulnerabilidad generada por el crecimiento urbano sin planificación. Un relevamiento de la Subsecretaría de Infraestructura contabilizó 522 barrios irregulares en Mendoza. Guaymallén aparece con 24, detrás de Luján de Cuyo y Maipú.