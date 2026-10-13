Las imágenes de las inundaciones en Mendoza tras una noche de lluvias que dejó evacuados

Una de las situaciones más complicadas se vivió en la triple frontera entre Maipú, Guaymallén y Lavalle, donde el desborde de un canal inundó calles del complejo Viñas del Carril, cerca de la Ruta 20 y calle Severo del Castillo. Bomberos Voluntarios evacuaron al menos a 5 personas, que fueron trasladadas al Polideportivo Nicolino Loche.

Un perro muestra sus dotes de nadador en el barrio Viñas del Carril, que amaneció inundado. Foto: gentileza Bomberos.

En el barrio Viñas del Carril los bomberos evacuaron a varias familias. Foto: gentileza Bomberos.

En San Martín, una vivienda se derrumbó y sus ocupantes debieron ser evacuados. También hubo caída de árboles, filtraciones y daños provocados por el granizo en diferentes departamentos.