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Las imágenes de las inundaciones en Mendoza tras una noche de lluvias que dejó evacuados

Calles anegadas, viviendas afectadas y familias evacuadas. Las lluvias provocaron al menos 85 incidentes en Mendoza, especialmente en Guaymallén y San Martín

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Camioneta atascada en la lateral sur de la ruta 22, pasando Isidro Maza. Primeras consecuencias palpables de El Niño.

Camioneta atascada en la lateral sur de la ruta 22, pasando Isidro Maza. Primeras consecuencias palpables de El Niño.

Las intensas lluvias que cayeron sobre Mendoza durante la noche del lunes y la madrugada del martes dejaron calles inundadas, viviendas afectadas y familias que debieron abandonar sus hogares. Defensa Civil reportó al menos 92 incidentes en distintos puntos de la provincia.

Una de las situaciones más complicadas se vivió en la triple frontera entre Maipú, Guaymallén y Lavalle, donde el desborde de un canal inundó calles del complejo Viñas del Carril, cerca de la Ruta 20 y calle Severo del Castillo. Bomberos Voluntarios evacuaron al menos a 5 personas, que fueron trasladadas al Polideportivo Nicolino Loche.

Un perro muestra sus dotes de nadador en el barrio Viñas del Carril, que amaneció inundado.

Un perro muestra sus dotes de nadador en el barrio Viñas del Carril, que amaneció inundado.

En el barrio Viñas del Carril los bomberos evacuaron a varias familias.

En el barrio Viñas del Carril los bomberos evacuaron a varias familias.

En San Martín, una vivienda se derrumbó y sus ocupantes debieron ser evacuados. También hubo caída de árboles, filtraciones y daños provocados por el granizo en diferentes departamentos.

Las fotografías muestran algunas de las consecuencias de una noche en la que el agua alteró la vida cotidiana de numerosas familias mendocinas.

Acceso este y puente Cervantes , Maipú.

Acceso este y puente Cervantes , Maipú.

Acceso este y Cervantes: la laguna tapó la ruta.

Acceso este y Cervantes: la laguna tapó la ruta.

Muchos vecinos tuvieron que dormir fuera de sus casas, o pasar la noche sacando agua.

Muchos vecinos tuvieron que dormir fuera de sus casas, o pasar la noche sacando agua.

Una camioneta intenta avanzar por Lateral Sur de la ruta 22, a la altura de Copelia.

Una camioneta intenta avanzar por Lateral Sur de la ruta 22, a la altura de Copelia.

Al promediar el mediodía, los operativos continuaban en diferentes barrios. Con una sospecha: se viene un verano movido en Mendoza a raíz de las consecuencias que tendrá El Niño.

En pocas palabras

  • Lluvias intensas: provocaron al menos 85 incidentes y dejaron calles anegadas. Las imágenes muestran las consecuencias del temporal.
  • Evacuados: familias debieron abandonar sus hogares en Guaymallén y San Martín.
  • Daños: viviendas afectadas, desbordes de canales y caída de árboles.
Resumen generado por Thinkindot AI

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