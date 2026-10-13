Las intensas lluvias que cayeron sobre Mendoza durante la noche del lunes y la madrugada del martes dejaron calles inundadas, viviendas afectadas y familias que debieron abandonar sus hogares. Defensa Civil reportó al menos 92 incidentes en distintos puntos de la provincia.
Las imágenes de las inundaciones en Mendoza tras una noche de lluvias que dejó evacuados
Calles anegadas, viviendas afectadas y familias evacuadas. Las lluvias provocaron al menos 85 incidentes en Mendoza, especialmente en Guaymallén y San Martín
Una de las situaciones más complicadas se vivió en la triple frontera entre Maipú, Guaymallén y Lavalle, donde el desborde de un canal inundó calles del complejo Viñas del Carril, cerca de la Ruta 20 y calle Severo del Castillo. Bomberos Voluntarios evacuaron al menos a 5 personas, que fueron trasladadas al Polideportivo Nicolino Loche.
En San Martín, una vivienda se derrumbó y sus ocupantes debieron ser evacuados. También hubo caída de árboles, filtraciones y daños provocados por el granizo en diferentes departamentos.
Las fotografías muestran algunas de las consecuencias de una noche en la que el agua alteró la vida cotidiana de numerosas familias mendocinas.
Al promediar el mediodía, los operativos continuaban en diferentes barrios. Con una sospecha: se viene un verano movido en Mendoza a raíz de las consecuencias que tendrá El Niño.
En pocas palabras
- Lluvias intensas: provocaron al menos 85 incidentes y dejaron calles anegadas. Las imágenes muestran las consecuencias del temporal.
- Evacuados: familias debieron abandonar sus hogares en Guaymallén y San Martín.
- Daños: viviendas afectadas, desbordes de canales y caída de árboles.