Néstor Parés, titular del Tribunal de Cuentas de la Provincia, al lado de los servidores dañados. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

La demanda por los servidores del Tribunal de Cuentas

El viernes 13 de noviembre, los trabajadores del organismo notaron que los servidores habían estado salpicados por agua durante toda la madrugada.

Eso generó daños que todavía se analizan. La auditoría está a cargo de la empresa que vendió los equipos al Tribunal, y los especialistas deben establecer qué componentes sirven y cuáles necesitan reemplazo. De esa evaluación surgirá el detalle de los perjuicios que el organismo incorporará al reclamo judicial.

Fernández indicó que los abogados también evalúan una acción contra el consorcio del vetusto edificio de calle Catamarca donde funcionan las oficinas de la entidad. El argumento es que la administración del edificio recibió una advertencia sobre la filtración antes de que el agua alcanzara las máquinas.

“Nosotros dimos aviso en tiempo y forma”, sostuvo.

En el Tribunal de Cuentas juran que ellos avisaron, pero que el consorcio no cortó el agua. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Por qué creen que no se perdió información del Tribunal de Cuentas

La expectativa del organismo es que la información se haya conservado, porque "la copia de seguridad previa al incidente se completó". Fernández precisó que ese respaldo corresponde al jueves 12 de noviembre, cuando los servidores todavía estaban en buen estado.

Se trata de datos fundamentales, porque el organismo es nada menos que el que controla los gastos y operaciones del Estado provincial.

“El evento sucedió el 13”, recapituló Fernández; y destacó que “el backup del día previo se realizó de manera perfecta, porque los equipos todavía no estaban dañados”.

De todos modos, la funcionaria aclaró que necesita el resultado del trabajo técnico para dar una respuesta definitiva. Los aparatos fueron enviados a laboratorio y, según Fernández, pueden presentar “daños microscópicos” que impiden determinar a simple vista si están en condiciones de funcionar.

La referente consideró que podría haber novedades esta semana, aunque aclaró que no tenía una fecha confirmada para la entrega del informe.

En el piso de la sala se puede ver el agua que estuvo toda la noche filtrando hacia la habitación donde estaban los servidores del Tribunal de Cuentas. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Gota a gota: cómo llegó el agua a los servidores del Tribunal de Cuentas

La filtración en el edificio tuvo una advertencia previa, de acuerdo con la reconstrucción de Fernández. El primer indicio apareció el jueves 12 de noviembre en el techo de su propia oficina, contigua a la sala de servidores.

Ella notó que había agua en la zona del techo.

Ese mismo día -relató- dieron aviso al consorcio y pidieron que cortaran el agua. Hasta ese momento el líquido no había ingresado al sector de los equipos.

Fernández contó que desde la administración les respondieron “no se preocupen, ya lo arreglamos”. El personal se retiró al terminar su horario de trabajo. Otras filtraciones sobre su oficina habían sido resueltas con el cierre del suministro.

Pero al regresar el viernes 13, el agua había llegado a la sala de servidores. La funcionaria sostuvo que el consorcio intervino recién entonces, unas 24 horas después del primer aviso.

Y cuando pudieron revisar el departamento de arriba, encontraron roto el caño que alimentaba el calefón. El agua había salido de manera continua y se había acumulado en el piso superior "como una laguna", hasta filtrarse hacia dependencias del Tribunal.

Más datos: trascendió que la dueña del departamento aledaño no viviría en Mendoza y hasta el momento no es público el uso que hace de ese inmueble.

En medio del replanteo, la directora de Administración del Tribunal defendió las condiciones de la sala donde estaban los equipos. Según explicó, estaban ubicados ahí porque no pasaban cañerías por encima y el techo tenía una inclinación para dirigir eventuales filtraciones hacia otro ambiente. También contaba con refrigeración. "Se habían tomado todos los recaudos para que jamás sucediera una cosa así”.

Los trámites en papel tras la avería de los servidores

El incidente afectó al organismo que examina las rendiciones de la Provincia, los municipios y otros administradores de fondos públicos. La caída de los sistemas llevó al Tribunal a suspender los plazos administrativos desde el 13 de noviembre y habilitar presentaciones en papel.

La medida quedó plasmada en el Acuerdo 6.668, publicado en el Boletín Oficial. Allí se estableció la recepción de documentación en la Mesa de Entradas General de Rioja 1165, planta baja, Ciudad de Mendoza, durante los días y horarios administrativos habituales.