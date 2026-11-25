El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afrontará este miércoles a partir de las 15, su primera presentación ante el Senado de la Nación para brindar el informe de su gestión establecido en el artículo 101 de la Constitución. Asumió el 30 de junio, tras el escándalo de su antecesor Manuel Adorni y deberá responder a pedidos de informes vinculados a distintos temas. Mendoza forma parte de la agenda, según se desprende de la presentación formal elevada el martes y a la que tuvo acceso Diario UNO.
Diego Santilli debuta en el Senado y Mendoza llega con una agenda cargada: peajes, Zona Fría y PAMI
El jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, expone este miércoles por primera vez ante el Senado. Amplia agenda de temas de Mendoza
Entre los puntos más salientes, se destacan el presupuesto universitario, el sistema de peajes para un tramo de la Ruta 7, la normalización de la entrega de medicamentos sin costo para afiliados del PAMI, y otro gran tema, la evolución de las pensiones de discapacidad después de la causa penal por la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS. También hará referencia sobre el reparto de regalías por la operación de las centrales Los Nihuiles, que generó una disputa judicial entre Mendoza y La Pampa.
Los senadores de la UCR, Rodolfo Suarez y Mariana Juri, seguirán de cerca las respuestas sobre pedidos de informes de la provincia. Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti (PJ) no estará presente debido a que sigue de licencia por maternidad.
La exposición llega después de la visita de Santilli a Mendoza a la Cumbre de Minería Sostenible, en la que participó junto a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
Los temas del informe de Diego Santilli en el Senado
- Rutas. Sobre la licitación a 20 años del Tramo Cuyo de la Ruta 7 y los nuevos peajes en Palmira, Potrerillos y Uspallata, con tarifas base superiores a $3.000, el gobierno de Javier Milei sostuvo que el nivel tarifario se ajusta a la Ley de Concesiones 17.520 y que los pliegos están publicados en el portal CONTRATAR.
A fines de agosto de este año, el Tramo Cuyo fue adjudicado a 3 empresas mendocinas en el sector que va de Desaguadero al Paso Cristo Redentor.
Sobre los fondos de Portezuelo del Viento que Mendoza destina a reparar las rutas 7, 40 y 143, la Nación remitió al convenio de mayo de 2025 con Vialidad Nacional. Según el informe, ese acuerdo establece que las tareas corren por cuenta y responsabilidad de la Provincia y no prevé reembolso. Respecto de la doble vía Mendoza–San Juan y el Túnel Caracoles, informó que Vialidad reinició los trabajos en el Corredor del Cuyo en septiembre.
- Vitivinicultura. Ante el reclamo por el financiamiento de la Ley 27.227 para combatir la Lobesia botrana, que Mendoza y más de 9.000 productores sostienen sobre 130.000 hectáreas, la Nación respondió que el Senasa, (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) reorientó el programa hacia la prevención del ingreso a áreas libres, los sistemas de mitigación de riesgo y la fiscalización.
La inversión que destinaba el gobierno nacional se suspendió en julio del 2024 y Mendoza dio respuestas para hacer frente a esta plaga.
- Energía y tarifas. El jefe de Gabinete ya brindó explicaciones sobre la eliminación del beneficio automático de la Zona Fría para más de 400.000 hogares mendocinos, que solo se mantiene en Malargüe y lo adelantó en un escrito. Los cambios en la Ley rigen desde el 26 de octubre de este año. La Secretaría de Energía defendió el paso al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, con un 20% de bonificación en bloques base para inscriptos vulnerables, y informó 630 reclamos formales procesados en la provincia.
Otro de los puntos de consulta versa sobre las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles y específicamente, sobre el reclamo de La Pampa por el pago de estos conceptos. El Ejecutivo defendió la "teoría de la fuente" del artículo 43 de la Ley 15.336. Según esa lectura, las regalías corresponden de forma exclusiva a Mendoza porque allí están el embalse y el salto de agua. En septiembre, la administración de Milei falló a favor de Mendoza, a través del decreto 982/2026 y dejó sin efecto una normativa vigente desde 1973. Actualmente hay una medida cautelar.
- Salud y discapacidad. El PAMI informó que en enero implementó las reglas de acceso de la Disposición Conjunta 0005/2017 para afiliados de Mendoza, tras la cautelar del Juzgado Federal N° 2 que ordenó restituir la cobertura total de medicamentos esenciales. Fuentes del sector de Farmacias, consultadas por Diario UNO, indicaron que se atiende normalmente la dispensa de este grupo de remedios esenciales.
El Ministerio de Salud dijo no tener expedientes de pacientes oncológicos mendocinos con demoras superiores a 60 días. Respecto de las pensiones por invalidez, de 4.562 suspendidas, 4.250 fueron rehabilitadas, con 267 bajas por renuncia y 45 por fallecimiento.
- Educación. Sobre el reclamo de las partidas para la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) en el presupuesto universitario y el financiamiento de sus obras sociales, Capital Humano respondió que la distribución es dinámica y depende de las plantas salariales y los programas.
Finalmente, se reportaron los recursos que se le asignaron a comedores escolares, por el importe de $7.130 millones, de los cuales se desembolsaron $5.524 millones. La articulación se realiza a través de programas alimentarios que ejecuta la Dirección General de Escuelas.
En pocas palabras
- Diego Santilli: expone por primera vez ante el Senado para responder sobre su gestión.
- Agenda Mendoza: puntos clave incluyen peajes de la Ruta 7, Zona Fría, PAMI y regalías de Los Nihuiles.
- Inversión en Salud: rehabilitaron 4.250 pensiones por invalidez y se reportaron fondos para comedores escolares.