La exposición llega después de la visita de Santilli a Mendoza a la Cumbre de Minería Sostenible, en la que participó junto a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Recinto del Senado de la Nación.

Los temas del informe de Diego Santilli en el Senado

Rutas. Sobre la licitación a 20 años del Tramo Cuyo de la Ruta 7 y los nuevos peajes en Palmira, Potrerillos y Uspallata, con tarifas base superiores a $3.000, el gobierno de Javier Milei sostuvo que el nivel tarifario se ajusta a la Ley de Concesiones 17.520 y que los pliegos están publicados en el portal CONTRATAR.

A fines de agosto de este año, el Tramo Cuyo fue adjudicado a 3 empresas mendocinas en el sector que va de Desaguadero al Paso Cristo Redentor.

Sobre los fondos de Portezuelo del Viento que Mendoza destina a reparar las rutas 7, 40 y 143, la Nación remitió al convenio de mayo de 2025 con Vialidad Nacional. Según el informe, ese acuerdo establece que las tareas corren por cuenta y responsabilidad de la Provincia y no prevé reembolso. Respecto de la doble vía Mendoza–San Juan y el Túnel Caracoles, informó que Vialidad reinició los trabajos en el Corredor del Cuyo en septiembre.

Tres empresas mendocinas se quedaron con la licitación para la reparación de la Ruta 7.

Vitivinicultura. Ante el reclamo por el financiamiento de la Ley 27.227 para combatir la Lobesia botrana, que Mendoza y más de 9.000 productores sostienen sobre 130.000 hectáreas, la Nación respondió que el Senasa, (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) reorientó el programa hacia la prevención del ingreso a áreas libres, los sistemas de mitigación de riesgo y la fiscalización.

La inversión que destinaba el gobierno nacional se suspendió en julio del 2024 y Mendoza dio respuestas para hacer frente a esta plaga.

Energía y tarifas. El jefe de Gabinete ya brindó explicaciones sobre la eliminación del beneficio automático de la Zona Fría para más de 400.000 hogares mendocinos, que solo se mantiene en Malargüe y lo adelantó en un escrito. Los cambios en la Ley rigen desde el 26 de octubre de este año. La Secretaría de Energía defendió el paso al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, con un 20% de bonificación en bloques base para inscriptos vulnerables, y informó 630 reclamos formales procesados en la provincia.

Otro de los puntos de consulta versa sobre las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles y específicamente, sobre el reclamo de La Pampa por el pago de estos conceptos. El Ejecutivo defendió la "teoría de la fuente" del artículo 43 de la Ley 15.336. Según esa lectura, las regalías corresponden de forma exclusiva a Mendoza porque allí están el embalse y el salto de agua. En septiembre, la administración de Milei falló a favor de Mendoza, a través del decreto 982/2026 y dejó sin efecto una normativa vigente desde 1973. Actualmente hay una medida cautelar.

Nación ratificó que es sólo Mendoza la que debe cobrar regalías por Los Nihuiles. Foto: redes sociales Alfredo Cornejo

Salud y discapacidad. El PAMI informó que en enero implementó las reglas de acceso de la Disposición Conjunta 0005/2017 para afiliados de Mendoza, tras la cautelar del Juzgado Federal N° 2 que ordenó restituir la cobertura total de medicamentos esenciales. Fuentes del sector de Farmacias, consultadas por Diario UNO, indicaron que se atiende normalmente la dispensa de este grupo de remedios esenciales.

El Ministerio de Salud dijo no tener expedientes de pacientes oncológicos mendocinos con demoras superiores a 60 días. Respecto de las pensiones por invalidez, de 4.562 suspendidas, 4.250 fueron rehabilitadas, con 267 bajas por renuncia y 45 por fallecimiento.

Educación. Sobre el reclamo de las partidas para la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) en el presupuesto universitario y el financiamiento de sus obras sociales, Capital Humano respondió que la distribución es dinámica y depende de las plantas salariales y los programas.

Finalmente, se reportaron los recursos que se le asignaron a comedores escolares, por el importe de $7.130 millones, de los cuales se desembolsaron $5.524 millones. La articulación se realiza a través de programas alimentarios que ejecuta la Dirección General de Escuelas.