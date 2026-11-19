Diego Santilli, Alfredo Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. Foto: Gobierno de Mendoza

El respaldo a la reforma electoral y la suspensión de las PASO

Con esa frase, el jefe de Gabinete ratificó la sintonía entre la Casa Rosada y el oficialismo mendocino para disputar las bancas del Congreso de la Nación, mientras postergó para una instancia posterior la discusión sobre cómo se ordenará la competencia local en la provincia.

Debe recordarse que respecto de las elecciones en Mendoza, Alfredo Cornejo ha reclamado que el candidato a sucederlo sea del radicalismo (y no Luis Petri) condición innegociable para apoyar la suspensión de las PASO.

Durante su contacto con los medios, Santilli también defendió el proyecto de reforma electoral impulsado por el presidente Javier Milei, que ya obtuvo dictamen en comisión en el Congreso y apunta a suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El funcionario argumentó que la iniciativa busca reducir la cantidad de instancias de votación en el año y recortar el gasto público asociado con los comicios. “Lograr que la gente no vaya a votar, según la provincia, entre dos y cuatro veces cada año, que eso no les cueste 200 millones de dólares a los argentinos y que los espacios en televisión y radio no estén todo el tiempo saturados por la publicidad electoral es muy valioso”, explicó.

En la misma línea, destacó la inclusión de Ficha Limpia dentro de la discusión parlamentaria y remarcó que el objetivo de fondo es que las fuerzas políticas resuelvan sus candidaturas puertas adentro: “Es la reforma que el presidente ha planteado hacia la gente, para que la dirigencia política resuelva sus candidatos de manera partidaria”.

Diego Santilli se detiene a hablar con la prensa mientras avanzan Alfredo Cornejo y Jimena Latorre. Foto: X de Alfredo Cornejo

La postura de Martín Menem sobre las primarias en las provincias

Martín Menem respaldó el avance del dictamen en Diputados y fue más allá al señalar que la intención original del oficialismo nacional es derogar definitivamente las PASO y no limitarse a una suspensión temporal.

“Si fuera por nosotros, las eliminamos para siempre. Son un costo innecesario”, afirmó el titular de la Cámara Baja, quien cuestionó que los comicios internos sean financiados con fondos públicos. “Los partidos políticos tienen que resolver sus internas con sus recursos y no obligar al contribuyente a bancar la fiesta de cada partido. Me parece un despropósito”, agregó.

Respecto de la posibilidad de que Mendoza y el resto de los distritos repliquen la medida en sus calendarios locales, Menem aclaró que el Ejecutivo nacional busca fijar una orientación política, pero respetando las potestades de cada jurisdicción: “Nosotros marcamos una línea. Después, las provincias son autónomas. Definirá cada provincia”.