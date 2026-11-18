Luego de una jornada marcada por tensas negociaciones y cruces políticos en el Senado, el oficialismo logró este miércoles avanzar con la firma del dictamen de la reforma electoral integral impulsada por el Poder Ejecutivo.
El despacho, que suspende las PASO nacionales 2027, quedó listo para ser debatido en el recinto de sesiones el próximo jueves 26 de noviembre, tras un acuerdo de última hora que obligó al gobierno a realizar concesiones.
El principal obstáculo que trababa el entendimiento político era la intención inicial de incorporar el sistema de listas colectoras -na modificación largamente negociada con los gobernadores aliados-, la cual generaba un fuerte rechazo en sectores del interbloque opositor dialoguista, especialmente en el PRO.
Para destrabar los apoyos necesarios, la Casa Rosada aceptó dar marcha atrás con ese punto y retirar las colectoras del proyecto. "Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista", celebró la senadora Patricia Bullrich al término de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el legislador libertario Agustín Coto.
Los puntos centrales del dictamen
El texto aprobado en comisión -que combina modificaciones permanentes a la legislación electoral y disposiciones transitorias aplicables exclusivamente al proceso de 2027- contempla un paquete de cambios profundos en el sistema político:
- Suspensión de las PASO: el proyecto estipula la suspensión por única vez de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el calendario electoral de 2027, eximiendo a las agrupaciones de su organización y realización.
- Ficha Limpia: sSe incorpora una nueva versión del régimen de inhabilitaciones que impide ser candidatos a cargos electivos a aquellas personas con condenas penales por delitos dolosos que hayan sido confirmadas en segunda instancia o instancia de revisión. La medida contempla la creación de un Registro Público de Ficha Limpia a cargo de la Cámara Nacional Electoral y extiende la prohibición para el acceso a cargos jerárquicos en el Poder Ejecutivo nacional.
- Boleta Única de Papel y fiscalización: se introducen precisiones técnicas sobre el contenido y diseño de la Boleta Única de Papel (BUP), la distribución de los espacios para las agrupaciones y las fotografías de los candidatos. Asimismo, se actualiza el procedimiento de escrutinio de mesa y la clasificación de los sufragios.
- Afiliación digital y debates: El dictamen habilita mecanismos electrónicos y de autenticación biométrica para la afiliación digital a los partidos políticos. También instituye formalmente la obligatoriedad de debates presidenciales públicos sólo en los casos de segunda vuelta electoral (balotaje) bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral.
- Financiamiento y publicidad: Se dispuso reducir a 50% la pauta de publicidad electoral en medios radiales y televisivos con el fin de generar mayor equidad en la difusión de las fuerzas políticas, además de actualizar topes para los aportes privados de campaña.
- Parlamentarios del Mercosur: En cuanto a la representación en el Parlasur, se acordó que los 24 delegados por distrito regional sean designados directamente por las legislaturas provinciales, mientras que los 19 escaños por distrito nacional se cubrirán mediante 12 diputados y 7 senadores elegidos por el Congreso.
Con el dictamen ya rubricado, el oficialismo buscará ahora blindar los consensos políticos necesarios para aprobar la iniciativa en el recinto la próxima semana y girarla posteriormente a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
En pocas palabras
- Suspensión de PASO: el Senado aprobó el dictamen que elimina las PASO para 2027.
- Ficha Limpia: se prohíbe ser candidato a personas con condenas penales confirmadas en segunda instancia.
- Debates obligatorios: se instituye la obligatoriedad de debates presidenciales solo en segunda vuelta electoral.