Para destrabar los apoyos necesarios, la Casa Rosada aceptó dar marcha atrás con ese punto y retirar las colectoras del proyecto. "Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista", celebró la senadora Patricia Bullrich al término de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el legislador libertario Agustín Coto.

Patricia Bullrich fue la voz cantante del oficialismo en el Senado. Foto: Noticias Argentinas

Los puntos centrales del dictamen

El texto aprobado en comisión -que combina modificaciones permanentes a la legislación electoral y disposiciones transitorias aplicables exclusivamente al proceso de 2027- contempla un paquete de cambios profundos en el sistema político:

Suspensión de las PASO: el proyecto estipula la suspensión por única vez de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el calendario electoral de 2027, eximiendo a las agrupaciones de su organización y realización.

el proyecto estipula la suspensión por única vez de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el calendario electoral de 2027, eximiendo a las agrupaciones de su organización y realización. Ficha Limpia: sSe incorpora una nueva versión del régimen de inhabilitaciones que impide ser candidatos a cargos electivos a aquellas personas con condenas penales por delitos dolosos que hayan sido confirmadas en segunda instancia o instancia de revisión. La medida contempla la creación de un Registro Público de Ficha Limpia a cargo de la Cámara Nacional Electoral y extiende la prohibición para el acceso a cargos jerárquicos en el Poder Ejecutivo nacional.

sSe incorpora una nueva versión del régimen de inhabilitaciones que impide ser candidatos a cargos electivos a aquellas personas con condenas penales por delitos dolosos que hayan sido confirmadas en segunda instancia o instancia de revisión. La medida contempla la creación de un Registro Público de Ficha Limpia a cargo de la Cámara Nacional Electoral y extiende la prohibición para el acceso a cargos jerárquicos en el Poder Ejecutivo nacional. Boleta Única de Papel y fiscalización: se introducen precisiones técnicas sobre el contenido y diseño de la Boleta Única de Papel (BUP), la distribución de los espacios para las agrupaciones y las fotografías de los candidatos. Asimismo, se actualiza el procedimiento de escrutinio de mesa y la clasificación de los sufragios.

se introducen precisiones técnicas sobre el contenido y diseño de la Boleta Única de Papel (BUP), la distribución de los espacios para las agrupaciones y las fotografías de los candidatos. Asimismo, se actualiza el procedimiento de escrutinio de mesa y la clasificación de los sufragios. Afiliación digital y debates: El dictamen habilita mecanismos electrónicos y de autenticación biométrica para la afiliación digital a los partidos políticos. También instituye formalmente la obligatoriedad de debates presidenciales públicos sólo en los casos de segunda vuelta electoral (balotaje) bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral.

El dictamen habilita mecanismos electrónicos y de autenticación biométrica para la afiliación digital a los partidos políticos. También instituye formalmente la obligatoriedad de debates presidenciales públicos sólo en los casos de segunda vuelta electoral (balotaje) bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral. Financiamiento y publicidad: Se dispuso reducir a 50% la pauta de publicidad electoral en medios radiales y televisivos con el fin de generar mayor equidad en la difusión de las fuerzas políticas, además de actualizar topes para los aportes privados de campaña.

Se dispuso reducir a 50% la pauta de publicidad electoral en medios radiales y televisivos con el fin de generar mayor equidad en la difusión de las fuerzas políticas, además de actualizar topes para los aportes privados de campaña. Parlamentarios del Mercosur: En cuanto a la representación en el Parlasur, se acordó que los 24 delegados por distrito regional sean designados directamente por las legislaturas provinciales, mientras que los 19 escaños por distrito nacional se cubrirán mediante 12 diputados y 7 senadores elegidos por el Congreso.

Con el dictamen ya rubricado, el oficialismo buscará ahora blindar los consensos políticos necesarios para aprobar la iniciativa en el recinto la próxima semana y girarla posteriormente a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.