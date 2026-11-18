U$S120 millones para infraestructura energética (estaciones transformadoras, líneas de alta tensión y generación eléctrica).

para infraestructura energética (estaciones transformadoras, líneas de alta tensión y generación eléctrica). U$S200 millones para ese programa de desarrollo productivo provincial y reconversión productiva.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad rechazó el planteo del petrismo que marcó que el endeudamiento de U$S 200 para el sector productivo fuese "un cheque en blanco".

Una asistencia para los productores

El ministro reconoció que tras la desaparición del Fondo para la Transformación y el Crecimiento que se quedó sin capital, en el Gobierno entendieron que debían encontrar una vía de financiamiento para los productores locales, que se quejaban de que sólo encontraban en la banca local préstamos para capital de trabajo o para un negocio tradicional, pero no para transformar un servicio.

"Eso requería de un financiamiento de más largo plazo, con cierto periodo de gracia y con condiciones más blandas", y remarcó que la gestión de ese financiamiento suele llevar varios meses, "por lo que la chicana de que vamos a usarlo para las elecciones no tiene sentido", dijo en respuesta a uno de los tácitos planteos del petrismo.

Fayad rechazó de plano que ese endeudamiento sea "un cheque en blanco" para el Gobierno. "Me sorprende que no estemos discutiendo argumentos, que discutamos qué es lo mejor para la provincia, y que cada uno esté en la chiquita", se quejó.

Según sus cálculos, aún cuando el endeudamiento logre el aval de los dos tercios de ambas cámaras que necesita, llevaría entre 6 y 9 meses para poder ejecutar el financiamiento.

Víctor Fayad: "Me sorprendió que quieran impedir el trabajo para el futuro"

El ministro de Hacienda pretendió separar la discusión del roll over, es decir de la refinanciación de deuda que incluye el Presupuesto 2027 de la tensión preelectoral que evidentemente atraviesa la relación entre Alfredo Cornejo y Luis Petri.

Ante la consulta periodística de si lo sorprendió el revés del petrismo para que avance el Presupuesto, Fayad se sinceró y admitió que el rechazo lo tomó por sorpresa, pero contratacó: "Me sorprendió porque de alguna manera es impedir el trabajo para el futuro. Pero lo que más me sorprendió es no escuchar un argumento del otro lado".

"Decir de manera liviana que es un cheque en blanco, sin entender que acá hay mucho trabajo detrás y es un cheque que ni siquiera vamos a poder cobrar en el corto plazo", sumó.

También defendió el roll over que incluye la pauta presupuestaria: "Nos tomó 5 años que lo entendieran desde la oposición y a partir de que lo entendieron, históricamente el Presupuesto ha ido con pedido de rollover y se ha aprobado. No hacerlo es como sacarle una herramienta de gestión a la Provincia".