La miniserie de la suspensión de las PASO nacionales está en pausa. Este martes se reunió la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que debía sacar el dictamen para que el proyecto se discuta en el recinto, pero aún no logró reunir los 10 votos que necesita para cumplir ese trámite. Para eso tiene un plazo que se vence este jueves, por lo que el Gobierno aprieta el acelerador para lograr los acuerdos necesarios. En ese escenario, el voto de Rodolfo Suarez es clave para que avance la suspensión.
Diez firmas. Eso es lo que necesitan los alfiles de Javier Milei para que el proyecto de Reforma Política, que incluye la suspensión de las PASO, pueda lograr el dictamen y seguir su camino al recinto de la Cámara de Senadores. La pretención es que se pueda debatir el jueves 26 de noviembre.
La comisión de Asuntos Constitucionales, que entre otros integra el senador por Mendoza, Rodolfo Suarez, tiene en total 19 senadores, pero el camino de esa reforma no parece fácil. En ese poroteo de la comisión a La Libertad Avanza le faltaban este martes por lo menos dos votos.
Si bien la comisión se reunió y tuvo quorum, las firmas no aparecieron naturalmente y arrancó el operativo de búsqueda de adhesiones.
Es que el proyecto original de Reforma Política tenía unos 70 artículos y hay varios que terminarán bochados. Tanto es así, que se supone que de ese texto inicial sólo quedarían entre 16 y 18 de esos artículos.
"Es muy probable que en las próximas horas se termine acordando y aparezca el dictamen porque el PRO ya lo respalda y tiene el voto de varios senadores radicales", proyectó un senador libertario que sigue de cerca el poroteo del proyecto.
Aunque aún no se ratifican las firmas, es muy probable que Rodolfo Suarez termine avalando la suspensión de las PASO nacionales, algo que podría confirmarse en las próximas horas.
En la mañana de este miércoles, el mentado proyecto giraba por los distintos despachos en búsqueda de las rúbricas que necesita.
Suspensión de las PASO si, el PRO cuestiona las colectoras
Al parecer hay varios artículos que dilatan la discusión de la Reforma Política que impulsa Javier Milei. Entre ellos el tema de las adhesiones a la boleta presidencial, lo que varios definen como colectoras, que es algo que desvela a La Libertad Avanza, pero no convence a los socios del PRO.
Hay que recordar que en 2019, Mauricio Macri derogó las colectoras por decreto. En aquel momento uno de los argumentos del ex presidente fue que "la proliferación de las combinaciones de boletas, conocidas como ‘listas colectoras’, genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores".
Para avanzar con la negociación, este miércoles el oficialismo anunció la exclusión de las colectoras del proyecto.
Tras el anuncio, la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio. Los senadores retomarán el análisis del texto definitivo a las 16 horas en el Salón Azul con el objetivo de avanzar hacia la firma del dictamen sobre la suspensión de las PASO.
En pocas palabras
- Suspensión de PASO: la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado no reúne los 10 votos necesarios para dictaminar.
- Plazo y acuerdos: el tiempo para aprobar la suspensión vence el jueves, por lo que el Gobierno acelera acuerdos con la UCR y el PRO.
- Artículos en debate: varios puntos, como las adhesiones a la boleta presidencial, dilatan la discusión del proyecto de Reforma Política.