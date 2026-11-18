El senador nacional Rodolfo Suarez estaría decidido a respaldar la suspensión de las PASO, y en la comisión de Asuntos Constitucionales de donde debe salir el dictamen su voto es clave. Foto: Senado de la Nación

Si bien la comisión se reunió y tuvo quorum, las firmas no aparecieron naturalmente y arrancó el operativo de búsqueda de adhesiones.

Es que el proyecto original de Reforma Política tenía unos 70 artículos y hay varios que terminarán bochados. Tanto es así, que se supone que de ese texto inicial sólo quedarían entre 16 y 18 de esos artículos.

"Es muy probable que en las próximas horas se termine acordando y aparezca el dictamen porque el PRO ya lo respalda y tiene el voto de varios senadores radicales", proyectó un senador libertario que sigue de cerca el poroteo del proyecto.

Aunque aún no se ratifican las firmas, es muy probable que Rodolfo Suarez termine avalando la suspensión de las PASO nacionales, algo que podría confirmarse en las próximas horas.

En la mañana de este miércoles, el mentado proyecto giraba por los distintos despachos en búsqueda de las rúbricas que necesita.

Suspensión de las PASO si, el PRO cuestiona las colectoras

Al parecer hay varios artículos que dilatan la discusión de la Reforma Política que impulsa Javier Milei. Entre ellos el tema de las adhesiones a la boleta presidencial, lo que varios definen como colectoras, que es algo que desvela a La Libertad Avanza, pero no convence a los socios del PRO.

La cúpula de La Libertad Avanza, que comandan Karina Milei y Martín Menem, buscan con desesperación el dictamen de la Reforma Política para que se pueda discutir en el recinto de la Cámara de Senadores el jueves 26.

Hay que recordar que en 2019, Mauricio Macri derogó las colectoras por decreto. En aquel momento uno de los argumentos del ex presidente fue que "la proliferación de las combinaciones de boletas, conocidas como ‘listas colectoras’, genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores".

Para avanzar con la negociación, este miércoles el oficialismo anunció la exclusión de las colectoras del proyecto.

Tras el anuncio, la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio. Los senadores retomarán el análisis del texto definitivo a las 16 horas en el Salón Azul con el objetivo de avanzar hacia la firma del dictamen sobre la suspensión de las PASO.