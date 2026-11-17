El oficialismo en el Senado de la Nación pidió este martes pasar a un cuarto intermedio y postergar la firma del dictamen sobre el proyecto de reforma política impulsado por el gobierno nacional, que tiene como eje central la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones de 2027.
Al oficialismo le faltan votos y el dictamen para suspender las PASO se postergó
La Casa Rosada modificó el proyecto original para incorporar la suspensión transitoria por única vez y habilitar listas colectoras. El tratamiento seguirá este miércoles
Tras no alcanzar las firmas necesarias (tendrìa 8 sobre 10) en el arranque del debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la estrategia del oficialismo se reprogramó con la expectativa de retomar la discusión este miércoles y conseguir los consensos indispensables. Por ello se pasó a cuarto intermedio hasta este miércoles a las 12.
En la búsqueda de seducir a los mandatarios provinciales -Alfredo Cornejo incluido- y a los bloques aliados que reclamaban cambios sobre el texto original, la administración de Javier Milei introdujo modificaciones sustanciales. Del debate participaron los senadores radicales mendocinos Rodolfo Suarez (secretario de la comisión) y Mariana Juri.
Suspensión de las PASO sólo por 2027
En lugar de avanzar hacia una eliminación definitiva del sistema electoral primario, el nuevo borrador circunscribe la medida a una suspensión por única vez aplicable exclusivamente a los comicios del 2027.
Asimismo, como principal concesión política para contener los reclamos del interior, el proyecto contempla la habilitación de listas colectoras por única vez. Este mecanismo permitiría que distintas fuerzas políticas locales acompañen una misma fórmula presidencial a nivel nacional pero compitan con boletas legislativas propias, un punto que generó intensas discusiones y resistencia en sectores internos de Juntos por el Cambio, como el espacio conducido por Patricia Bullrich.
Por su parte, el bloque del PRO ratificó su predisposición a debatir y acompañar la suspensión de las primarias y la implementación de herramientas como "Ficha Limpia", aunque advirtió que la letra chica del articulado y los cambios introducidos a último momento siguen bajo análisis estricto dentro de la mesa ejecutiva partidaria.
Con el reloj corriendo en la recta final del período ordinario, La Libertad Avanza necesita blindar los acuerdos parlamentarios y sumar los votos necesarios en la Cámara alta para evitar un nuevo traspié legislativo, apuntando a llevar el proyecto al recinto en los próximos días.
En pocas palabras
- Oficialismo posterga firma: el oficialismo en el Senado no alcanzó las firmas para dictaminar sobre la suspensión de las PASO y postergó la firma para este miércoles.
- Modificaciones al proyecto: se introdujeron cambios sustanciales, incluyendo la suspensión de las PASO por única vez para 2027 y la habilitación de listas colectoras.
- Necesidad de votos: La Libertad Avanza busca consensos y votos en la Cámara alta para evitar un traspié legislativo y poder tratar el proyecto en los próximos días.