El papa León XIV, durante una conferencia de prensa en el vuelo de regreso al Vaticano tras su gira por Sudamérica, hizo un balance de su visita a Argentina. Abordó su estado de salud y analizó su relación con el presidente Javier Milei, ofreciendo un mensaje sobre la realidad socioeconómica y política del país.
El papa León XIV instó a Javier Milei a priorizar a los necesitados y criticó el lenguaje violento
El papa León XIV comentó su dialogó con Javier Milei, hizo un balance de su visita por Argentina y sudamérica y abordó su estado de salud
El papa León XIV reveló que durante sus encuentros con el mandatario argentino conversaron sobre cuestiones económicas y las dificultades que atraviesa el país. Destacó una "mutua comprensión sobre el valor de la vida y el valor del ser humano en todas sus etapas", y animó a Javier Milei a "tomar más en consideración a los más necesitados dentro de la sociedad argentina".
León XIV cuestionó el uso de un "lenguaje violento" en el debate público, instando a buscar la reconciliación y la construcción de puente. "Puede haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar", afirmó, enfatizando que su mensaje no es político sino enfocado en la "Magnifica Humanitas", la encíclica de su papado.
El mensaje de Papa León XIV sobre la economía
Al referirse a la situación económica de Argentina, el papa León XIV recalcó la importancia de que el crecimiento beneficie a toda la población y no solo a sectores específicos. Subrayó la necesidad de que el Estado, las empresas y la sociedad trabajen conjuntamente para mejorar las condiciones de vida y fortalecer la clase media.
El Pontífice advirtió sobre la concentración de riqueza y la reducción del poder adquisitivo, recuperando principios de la doctrina social de la Iglesia. "Cómo redistribuir de una forma un poco más equitativa", señaló, y destacó el rol de las pequeñas empresas en la creación de empleo y el fortalecimiento de la clase obrera para que vivan con más dignidad.
El vínculo institucional con Javier Milei
Al ser consultado sobre la relación entre el papa Francisco y Javier Milei, León XIV recordó que representaban "líneas muy distintas" políticamente, pero que aparentemente se llevaban "muy bien".
Finalmente, el papa León XIV se refirió al papel de los medios de comunicación, expresando su esperanza de que su visita haya contribuido a la unidad y a superar la polarización. "Podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos de las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio", concluyó.
En pocas palabras
- El papa León XIV instó a Javier Milei a priorizar a los necesitados y criticó el lenguaje violento en Argentina.
- Diálogo con Milei: se abordaron cuestiones económicas y la realidad socioeconómica, buscando mutua comprensión.
- Mensaje Social: se enfatizó la importancia de la redistribución equitativa de la riqueza y el rol de las PyMEs.