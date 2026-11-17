Así fue la visita del Papa a la Argentina: algunos momentos de León XIV en el país

El mensaje de Papa León XIV sobre la economía

Al referirse a la situación económica de Argentina, el papa León XIV recalcó la importancia de que el crecimiento beneficie a toda la población y no solo a sectores específicos. Subrayó la necesidad de que el Estado, las empresas y la sociedad trabajen conjuntamente para mejorar las condiciones de vida y fortalecer la clase media.

El Pontífice advirtió sobre la concentración de riqueza y la reducción del poder adquisitivo, recuperando principios de la doctrina social de la Iglesia. "Cómo redistribuir de una forma un poco más equitativa", señaló, y destacó el rol de las pequeñas empresas en la creación de empleo y el fortalecimiento de la clase obrera para que vivan con más dignidad.

El vínculo institucional con Javier Milei

Al ser consultado sobre la relación entre el papa Francisco y Javier Milei, León XIV recordó que representaban "líneas muy distintas" políticamente, pero que aparentemente se llevaban "muy bien".

Finalmente, el papa León XIV se refirió al papel de los medios de comunicación, expresando su esperanza de que su visita haya contribuido a la unidad y a superar la polarización. "Podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos de las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio", concluyó.