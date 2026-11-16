El papa León XIV ya se encuentra en viaje hacia Roma. Keiko Fujimori no estuvo presente dado que priorizó un viaje a China, y un coro de niños cantando una canción de José Luis Perales lo despidió en el aeropuerto de Perú.
El papa León XIV se despidió de Perú y puso fin a su gira por Sudamérica
El Papa finalizó una intensa gira por Sudamérica que lo llevó a Uruguay, Argentina y Perú. "El pueblo peruano también es mi pueblo", se despidió
El Papa puso fin a su gira de 11 días con una misa ante más de 1,5 millones de fieles en Perú. El final de esta gira papel presentó una pelita cuando un rosario lanzado desde el público golpeó al Papa en la cara.
El sumo pontífice se dirigía en el papamóvil a la Base Base Aérea Las Palmas, en Lima. El episodio ocurrió minutos antes de la misa multitudinaria que marcó el cierre de su gira apostólica por Sudamérica. Las imágenes muestran al pontífice llevándose rápidamente una mano al rostro, a la altura del ojo, luego de recibir el impacto.
Pese al incidente, León XIV continuó con su recorrido y la celebración religiosa se desarrolló según lo previsto, sin que se informaran mayores complicaciones.
La Base Aérea Las Palmas fue el escenario elegido para la última misa del viaje apostólico del Papa por Latinoamérica. La convocatoria reunió a una multitud de fieles que llegó desde distintos puntos del país para participar de la ceremonia y despedir al pontífice.
La convocatoria superó las previsiones y el predio alcanzó su capacidad máxima. Según la información difundida durante la jornada, miles de personas quedaron fuera del lugar y reclamaron poder ingresar. Según datos compartidos por el Vaticano, alrededor de 1,5 millones de personas participaron de la movida.
Durante la homilía, León XIV agradeció la hospitalidad del pueblo peruano y destacó el vínculo que construyó con el país, donde vivió durante casi dos décadas y obtuvo la nacionalidad. También convocó a los fieles a continuar con la tarea evangelizadora y a dar testimonio de la fe.
"Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo", expresó el Papa en uno de los pasajes más emotivos de su mensaje de despedida.
Además, recordó la figura de Santo Toribio de Mogrovejo y destacó la importancia de una Iglesia comprometida con las distintas culturas y realidades sociales.
El mensaje final del papa León XIV: "La misión continúa"
La misa en Lima puso punto final al sexto viaje apostólico de León XIV y a una gira sudamericana que incluyó Uruguay, Argentina y Perú. Durante 12 días, el pontífice recorrió distintos destinos y mantuvo encuentros con comunidades religiosas y sectores vulnerables.
En el último mensaje a los fieles peruanos, León XIV dijo: "Mi viaje terminó, pero el tiempo de la misión continúa". También los exhortó a llevar la palabra de Dios y a compartir con otros lo que habían vivido durante el encuentro.
Después de la misa, el popular grupo peruano Grupo 5 interpretó "Alma misionera" en una versión de cumbia, que sorprendió a los presentes y aportó un cierre festivo a la jornada.
En pocas palabras
- Papa León XIV finalizó su gira sudamericana de 11 días con una misa en Perú ante 1,5 millones de fieles.
- Un rosario golpeó al Sumo Pontífice en la cara minutos antes de la ceremonia principal en Lima.