Pese al incidente, León XIV continuó con su recorrido y la celebración religiosa se desarrolló según lo previsto, sin que se informaran mayores complicaciones.

El papa León XIV llegando a su última misa en Perú. Foto: Vatican News

La Base Aérea Las Palmas fue el escenario elegido para la última misa del viaje apostólico del Papa por Latinoamérica. La convocatoria reunió a una multitud de fieles que llegó desde distintos puntos del país para participar de la ceremonia y despedir al pontífice.

La convocatoria superó las previsiones y el predio alcanzó su capacidad máxima. Según la información difundida durante la jornada, miles de personas quedaron fuera del lugar y reclamaron poder ingresar. Según datos compartidos por el Vaticano, alrededor de 1,5 millones de personas participaron de la movida.

Durante la homilía, León XIV agradeció la hospitalidad del pueblo peruano y destacó el vínculo que construyó con el país, donde vivió durante casi dos décadas y obtuvo la nacionalidad. También convocó a los fieles a continuar con la tarea evangelizadora y a dar testimonio de la fe.

"Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo", expresó el Papa en uno de los pasajes más emotivos de su mensaje de despedida.

Además, recordó la figura de Santo Toribio de Mogrovejo y destacó la importancia de una Iglesia comprometida con las distintas culturas y realidades sociales.

El mensaje final del papa León XIV: "La misión continúa"

La misa en Lima puso punto final al sexto viaje apostólico de León XIV y a una gira sudamericana que incluyó Uruguay, Argentina y Perú. Durante 12 días, el pontífice recorrió distintos destinos y mantuvo encuentros con comunidades religiosas y sectores vulnerables.

En el último mensaje a los fieles peruanos, León XIV dijo: "Mi viaje terminó, pero el tiempo de la misión continúa". También los exhortó a llevar la palabra de Dios y a compartir con otros lo que habían vivido durante el encuentro.

"Mi viaje terminó, pero el tiempo de la misión continúa", aseguró el papa León XIV durante su última misa en Perú. Foto: Vatican News

Después de la misa, el popular grupo peruano Grupo 5 interpretó "Alma misionera" en una versión de cumbia, que sorprendió a los presentes y aportó un cierre festivo a la jornada.