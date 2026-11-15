Reales o forzadas, la emoción y las lágrimas de Javier Milei en la despedida cara a cara con el papa León XIV retrotrajeron a este columnista a la película "Nazareno Cruz y el lobo" del mendocino Leonardo Favio, aquella donde Mandinga (Alfredo Alcón) le pedía a Nazareno (Juan José Camero) que le hiciera una "gauchada" muy singular.
Ciertos llantos y el recuerdo de un personaje conmovedor de Favio
Algo importante, aún misterioso, pasó entre el domingo y el miércoles pasado en la Argentina: no hubo insultos ¿Habrá dejado algún tipo de sedimento?
El maligno, conocedor del destino trágico que le espera al bueno de Nazareno -convertirse en lobisón y caer bajo las balas de sus propios vecinos, todo por haber elegido el amor y despreciado las riquezas- le pide al buen muchacho que cuando comparezca ante Dios interceda por él y le comunique que está harto de ejercer de malo y que reclama una oportunidad para ser bueno.
"Pedile -le tira letra el Lucifer- que volvamos a conversar. No te avergüences de mí cuando estés frente a Dios, Nazareno. Yo también, si Él quisiera, me repartiría como un pan de amor entre la gente".
La poética de Favio, deliciosamente naif y radioteatral, está a años luz de la épica áspera, casi marcial, de la Escuela Austríaca de Economía ¿Usted se imagina, lector, a nuestro presidente plantándose ante deidades libertarias como Murray Rothbard y Friedrich Hayek, para pedirles que lo dejen transformarse en un "pan de amor"? Naaaa. Nuestro hombre es un hueso duro de roer.
Un bálsamo
Lo cierto es que algo importante pasó entre el domingo y el miércoles pasado. Y puede que haya dejado algún tipo de sedimento. El politólogo Norberto Bobbio solía explicar que "la democracia se define principalmente por cómo se ejerce el poder. Si se violan o eliminan las formas institucionales y el respeto, el sistema deja de ser democrático". El Papa de Roma debe haber abrevado en la fuente de Bobbio.
Lo cierto es que durante esos días el norteamericano Robert Francis Prevost, nombre del Papa en la vida civil, arrojó un poco de bálsamo sobre los argentinos. En esos días Milei no insultó, no agredió, no comparó a ningún humano con un bolo fecal, y no insistió en prender hogueras para freír gente.
Bueno, debemos reconocer que las autoridades católicas ya hicieron varias de esas fogatas durante el imperio brutal de la Santa Inquisición en los siglos XII y XIII con el aval de tribunales civiles. Pasaron varios siglos para que la Iglesia admitiera la salvajada cometida contra supuestos herejes, brujas y apóstatas. Juan Pablo II, en el año 2000, fue el que terminó poniendo la cara. A sus 71 años, el actual Papa nacido en Chicago, integrante de la orden de San Agustín, y con buena parte de su misión pastoral en Perú, vino a la Argentina y dijo lo suyo sabiendo que, conceptualmente, se encuentra en las antípodas ideológicas del presidente de la Argentina. Prevost habló teniendo muy en claro que como cabeza de la Iglesia católica y jefe de Estado del Vaticano no se puede hacer el sota con determinados asuntos.
Límites del poder
Hay que decir que el león argentino se bancó que el otro León, el catorce, dijera que la economía -todas las economías- deben tener límites morales, que las familias deben poder vivir de su propio trabajo y que los enfermos y discapacitados no deben sufrir una vida más devaluada de la que tienen. Y, claro, que la corrupción en la política es una peste.
También Milei debió escuchar que "la democracia se fortalece con la predisposición a escuchar", algo poco natural para el anarcocapitalista. El visitante reclamó el "uso cuidadoso de las palabras" y el respeto irrestricto a "los límites del poder". Cuando a Milei lo quisieron azuzar, para que respondiera, dijo que no iba a caer "en la política rastrera que se hace en la Argentina".
Si decimos que Prevost "dijo lo suyo" queremos significar que lo hizo sin rodeos, de manera respetuosa, institucional, pero franca. No dejó lugar a ambigüedades, no se privó de meterse con temas peliagudos o incómodos que a él le importan. Y lo expresado tuvo un peso específico, por más que uno no esté de acuerdo con ciertos puntos.
Quedó claro que la Doctrina Social de la Iglesia y el modelo económico libertario están en tensión, pero que siempre debe haber espacio para escuchar al otro. En sus 11 alocuciones, León XIV evitó las confrontaciones partidarias directas, pero quedó claro que para la Iglesia las políticas de ajuste han excedido lo adecuado.
¿Qué carpa curtís?
El único escándalo chirriante de la visita papal fue algo vinculado con uno de los males argentinos: la tilinguería.
Hay entre nosotros una fascinación por las zonas vip. En la pandemia por el Covid abrimos vacunatorios vip y "mi querida Fabiola" hizo festicholas en Olivos cuando estas se encontraban vedadas. Y si viene de visita el Papa de Roma agregamos un sector especial para celebrities a las que atendemos con un polentoso catering pagado con dineros públicos.
¿Cómo explicar qué hacían en primera fila Pampita y otras figuras del showbiz y del panelismo televisivo en un acto político-religioso que, se supone, está a gran distancia de la filosofía tilinga? Desde las jerarquías de la Iglesia se aclaró que ellos no tuvieron nada que ver con la organización del acto en el Monumento de los Españoles y dieron a entender que estaban muy molestos por el desatino.
No percibimos que toda esa troupe perfumada tenga intención, como pretendía el mandinga del film de Favio, de convertirse en "panes del amor entre la gente".
En pocas palabras
- Emoción presidencial: el impacto emocional de Javier Milei durante el encuentro con el papa León XIV evoca referencias cinematográficas sobre la redención.
- Bálsamo papal: la visita del sumo pontífice, quien se encuentra en las antípodas ideológicas del mandatario, introdujo un tono de moderación y respeto institucional durante la semana.
- Crítica social: la presencia de figuras del espectáculo en el acto oficial generó malestar y reavivó el debate sobre la tilinguería política local.