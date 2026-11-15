Ciertos llantos y el recuerdo de un personaje conmovedor de Favio

El gran Leonardo Favio, el autor de "Nazareno Cruz y el Lobo", la metáfora que trajo a colación el columnista Manuel De Paz.

La poética de Favio, deliciosamente naif y radioteatral, está a años luz de la épica áspera, casi marcial, de la Escuela Austríaca de Economía ¿Usted se imagina, lector, a nuestro presidente plantándose ante deidades libertarias como Murray Rothbard y Friedrich Hayek, para pedirles que lo dejen transformarse en un "pan de amor"? Naaaa. Nuestro hombre es un hueso duro de roer.

Un bálsamo

Lo cierto es que algo importante pasó entre el domingo y el miércoles pasado. Y puede que haya dejado algún tipo de sedimento. El politólogo Norberto Bobbio solía explicar que "la democracia se define principalmente por cómo se ejerce el poder. Si se violan o eliminan las formas institucionales y el respeto, el sistema deja de ser democrático". El Papa de Roma debe haber abrevado en la fuente de Bobbio.

Lo cierto es que durante esos días el norteamericano Robert Francis Prevost, nombre del Papa en la vida civil, arrojó un poco de bálsamo sobre los argentinos. En esos días Milei no insultó, no agredió, no comparó a ningún humano con un bolo fecal, y no insistió en prender hogueras para freír gente.

El Papa logró que en Argentina hubiera menos puteadas... por una semana.

Bueno, debemos reconocer que las autoridades católicas ya hicieron varias de esas fogatas durante el imperio brutal de la Santa Inquisición en los siglos XII y XIII con el aval de tribunales civiles. Pasaron varios siglos para que la Iglesia admitiera la salvajada cometida contra supuestos herejes, brujas y apóstatas. Juan Pablo II, en el año 2000, fue el que terminó poniendo la cara. A sus 71 años, el actual Papa nacido en Chicago, integrante de la orden de San Agustín, y con buena parte de su misión pastoral en Perú, vino a la Argentina y dijo lo suyo sabiendo que, conceptualmente, se encuentra en las antípodas ideológicas del presidente de la Argentina. Prevost habló teniendo muy en claro que como cabeza de la Iglesia católica y jefe de Estado del Vaticano no se puede hacer el sota con determinados asuntos.

Límites del poder

Hay que decir que el león argentino se bancó que el otro León, el catorce, dijera que la economía -todas las economías- deben tener límites morales, que las familias deben poder vivir de su propio trabajo y que los enfermos y discapacitados no deben sufrir una vida más devaluada de la que tienen. Y, claro, que la corrupción en la política es una peste.

También Milei debió escuchar que "la democracia se fortalece con la predisposición a escuchar", algo poco natural para el anarcocapitalista. El visitante reclamó el "uso cuidadoso de las palabras" y el respeto irrestricto a "los límites del poder". Cuando a Milei lo quisieron azuzar, para que respondiera, dijo que no iba a caer "en la política rastrera que se hace en la Argentina".

Si decimos que Prevost "dijo lo suyo" queremos significar que lo hizo sin rodeos, de manera respetuosa, institucional, pero franca. No dejó lugar a ambigüedades, no se privó de meterse con temas peliagudos o incómodos que a él le importan. Y lo expresado tuvo un peso específico, por más que uno no esté de acuerdo con ciertos puntos.

Quedó claro que la Doctrina Social de la Iglesia y el modelo económico libertario están en tensión, pero que siempre debe haber espacio para escuchar al otro. En sus 11 alocuciones, León XIV evitó las confrontaciones partidarias directas, pero quedó claro que para la Iglesia las políticas de ajuste han excedido lo adecuado.

¿Qué carpa curtís?

El único escándalo chirriante de la visita papal fue algo vinculado con uno de los males argentinos: la tilinguería.

Hay entre nosotros una fascinación por las zonas vip. En la pandemia por el Covid abrimos vacunatorios vip y "mi querida Fabiola" hizo festicholas en Olivos cuando estas se encontraban vedadas. Y si viene de visita el Papa de Roma agregamos un sector especial para celebrities a las que atendemos con un polentoso catering pagado con dineros públicos.

La carpa VIP durante la visita del Papa a Buenos Aires.

¿Cómo explicar qué hacían en primera fila Pampita y otras figuras del showbiz y del panelismo televisivo en un acto político-religioso que, se supone, está a gran distancia de la filosofía tilinga? Desde las jerarquías de la Iglesia se aclaró que ellos no tuvieron nada que ver con la organización del acto en el Monumento de los Españoles y dieron a entender que estaban muy molestos por el desatino.

No percibimos que toda esa troupe perfumada tenga intención, como pretendía el mandinga del film de Favio, de convertirse en "panes del amor entre la gente".