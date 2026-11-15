El papa León XIV "apolítico" dejó un Milei desnudo y marcó el camino de la oposición

Javier Milei lloró cuando el Papa se despidió de la Argentina rumbo a Perú.

Campaña con dudas

Milei padece por estos días lo que algunas frases de perogrullo afirman: subió tan rápido, fue una estrella tan fulgurante en tan corto tiempo, gozó de las mieles de los inicios del poder de manera tan brusca que para la caída estrepitosa era solo cuestión de esperar.

Si la oposición no arma su plataforma 2027 con la letra que tiró el Papa sin cobrarles un mango, no entendió nada. Difícil pensar una estrategia que pueda sacar al presidente del lugar en el que está, sobre todo con su cabeza pensando en ser reelecto. León XIV no ayudó en esa estrategia.

En política todo puede ser, siempre aparecen los duranes barbas de la vida que convierten a la conversación política en un globo amarillo o en una frase de colores vacía de contenido y todo –increíblemente- remonta. Difícil también imaginar de qué forma dibujar un arcoíris en el aire cuando las heladeras dicen otra cosa.

Igual "la amenaza Bullrich” no cesa. La senadora libertaria parece más dispuesta a dar batalla por la presidencia que a aceptar mansamente los designios del presidente y su hermana.

Patricia Bullrich cuece a fuego lento la venganza del destrato que se comió en 2023 cuando el actual presidente, por entonces rival y hoy su socio eventual, la caracterizó de "montonera que pone bombas en jardines de infantes”. La venganza es un plato que se come, tarde o temprano, frío o caliente. La frase que la ex ministra pronunció hace algún tiempo cobra cada día más sentido: "Soy su socia, no su empleada”.

La senadora Patricia Bullrich, la piedra en el zapato del presidente Javier Milei.

Escuela austríaca

Claramente, el camino espiritual y formativo de León XIV no está atravesado por la lógica de la Escuela austríaca que Milei venera y de la cual es uno de sus principales fanáticos y exponentes internacionales.

La frase de cabecera en esta misión papal fue "la economía debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía”. En las antípodas del pensamiento de Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Murray Rothbard y del propio Milei. Juan Domingo Perón decía a menudo esa misma frase (N. del P.).

León en Francisco

Todo pareció bastante a medida del pensamiento de Jorge Bergoglio, de quien se dijo hasta el cansancio que se identificaba más con las ideas del peronismo que con las de cualquier otra expresión política vernácula.

Es posible esa teoría si uno desmenuza sus discursos, y quizás por eso él mismo se conminó al ostracismo de no volver nunca a su tierra después de ser electo jefe del Estado Vaticano.

Muchos creyeron ver en el camino de la gira de Prevost la imagen del "papa Francisco”. No solo que lo tuvo presente en cada discurso sino que sus gestos identificados con el encuentro y la compasión con el otro, bajando al barro de las instituciones de la caridad a las que el gobierno nacional ha marginado al extremo, fueron en el sentido de aquella impronta del pastor caminando junto a sus ovejas que militaba Bergoglio.

El Papa durante su visita al Cottolengo Don Orione, en Buenos Aires. Los testimonios de quienes viven allí causaron gran impacto.

Gestos, un silencio y vips

Los gestos pueden decir mucho más que las palabras y si de algo estuvo plagada esta visita fue justamente de eso. Caras serias para la política y sonrisas cómplices con jóvenes. Lágrimas para las historias sórdidas y dolorosas en el Cottolengo Don Orione y en sus encuentros con la juventud y presidiarios, y bendiciones para los bebés: gesto que se convirtió en el sello de su estadía.

Una sola no mención tuvo su visita, tema que sí interesó a Francisco durante su papado y le granjeó enemigos. Una definición política de fondo que Bergoglio sabía era de una sensibilidad tan extrema en el país y cierra en la teoría Bergoglio pidiéndole a Prevost que visite Argentina y hable de todo menos de eso: los desaparecidos.

Lo mundano también se coló: el estilo argento frívolo de verse vip tomando champaña –como si fuera la entrega de los Martín Fierro- debajo de una carpa con aire acondicionado evitando los 30 grados del exterior, que sí padeció el Papa, y paredes símil mármol en baños pagados "con la tusha contribushente”, fueron la gota que rebalsó el vaso de las antípodas en las que su ubican este gobierno y el papa León XIV que abraza discapacitados y bendice presos.