Se agotó el libro que Marta Torres le regaló al papa León XIV y preparan una reedición

La obra se titula Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor y tiene 114 páginas. En ella, Marta, de 78 años, reconstruye su historia personal, atravesada por una infancia difícil, el abandono de su madre, distintos problemas de salud y su llegada al Cottolengo, donde encontró un hogar.

Se agotó el libro que una mujer le regaló al Papa durante su visita a Argentina. Foto: Instagram @cottolengodonorioneclaypole

El encuentro con León XIV ocurrió el lunes 9 de noviembre, cuando la mujer fue elegida para compartir su testimonio en representación de los residentes. En esa oportunidad, le entregó personalmente un ejemplar al Pontífice, quien recibió el regalo y le obsequió un rosario.