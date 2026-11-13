El libro que Marta Griselda Torres le regaló al papa León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole se agotó y ya preparan una reedición. La noticia fue confirmada por las autoridades de la institución, que informaron que trabajan en una nueva tirada de ejemplares.
Se agotó el libro que Marta Torres le regaló al papa León XIV y preparan una reedición
La mujer de 78 años le entregó su autobiografía al Pontífice durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole
La obra se titula Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor y tiene 114 páginas. En ella, Marta, de 78 años, reconstruye su historia personal, atravesada por una infancia difícil, el abandono de su madre, distintos problemas de salud y su llegada al Cottolengo, donde encontró un hogar.
El encuentro con León XIV ocurrió el lunes 9 de noviembre, cuando la mujer fue elegida para compartir su testimonio en representación de los residentes. En esa oportunidad, le entregó personalmente un ejemplar al Pontífice, quien recibió el regalo y le obsequió un rosario.
Desde las redes del Cottolengo comunicaron que el libro se encuentra actualmente agotado y agradecieron el interés del público. Aunque todavía no anunciaron una fecha, aseguraron que informarán oportunamente cuándo estará disponible la nueva edición.
En pocas palabras
- Libro de Marta Torres: la autobiografía entregada al Papa León XIV se agotó.
- Reedición en marcha: el Cottolengo Don Orione confirma que ya preparan una nueva tirada del libro.
- Interés público: la institución agradeció la demanda y anunció que informarán la fecha de disponibilidad.