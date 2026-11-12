Marcelo Colombo analizó el mensaje de León XIV y llamó a recuperar la solidaridad

El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, instó a consolidar la fraternidad cívica y la dignidad humana.

Marcelo Colombo sobre el rol del Estado y la doctrina social de la Iglesia

Al analizar el alcance de las políticas públicas y la responsabilidad institucional, Marcelo Colombo explicó que la mirada eclesiástica abordó problemáticas que corresponden en primera instancia a los poderes públicos. En ese marco, sostuvo que el análisis se enfocó desde la doctrina social de la Iglesia sobre asuntos vinculados al funcionamiento del Estado y sus organismos.

Sin embargo, el titular del Arzobispado remarcó que el abordaje no se limitó exclusivamente al ámbito gubernamental. Según indicó, existió también una observación detallada sobre el conjunto del sector privado, el mundo del trabajo y la organización sindical, con planteos dirigidos a todos los actores que integran la comunidad.

En esa línea, Marcelo Colombo expresó su convicción personal sobre los límites de la gestión estatal frente a las crisis o demandas colectivas. El arzobispo afirmó que existen situaciones que un Estado no puede asumir por sí solo si la población no adopta una actitud activa y solidaria para enfrentarlas en conjunto.

Para graficar esa postura, el referente religioso señaló que resulta indispensable que la sociedad se ponga de pie y asuma sus propias responsabilidades. De acuerdo con sus declaraciones en Radio Nihuil, las dificultades estructurales requieren ser afrontadas de manera compartida y no delegadas únicamente en las estructuras oficiales.

Marcelo Colombo advirtió que reducir el contenido pastoral a disputas coyunturales desvirtúa el verdadero propósito de la prédica universal.

León XIV no tiene un interés sectorial ni representa una posición ideológica determinada León XIV no tiene un interés sectorial ni representa una posición ideológica determinada

Marcelo Colombo reiteró que la Iglesia mendocina buscó descomprimir la polémica y volver a centrar la atención en los desafíos sociales y comunitarios.

Enfatizó que la juventud requiere respuestas urgentes de toda la comunidad para evitar el desánimo generalizado. De acuerdo con el diagnóstico compartido por el titular de la institución, la prioridad eclesial reside en generar espacios de escucha activa donde cada joven encuentre contención genuina y herramientas concretas de desarrollo personal.

"El mensaje de León XIV ha llamado a recuperar la solidaridad y el bien común" dijo Marecelo Colombo.

En sus declaraciones, Marcelo Colombo ratificó que la protección de la persona humana constituye una premisa central que orienta la acción de la Iglesia en todo el mundo. “Para nosotros es no negociable el cuidado de la vida desde la concepción natural en el vientre materno hasta la muerte natural”.

Marecelo Colomobo dijo que "hay una vuelta al catolicismo"

Por su parte en Radio Mitre el prelado dijo que "hay una vuelta al catolicismo", fue el planteo que surgió durante la entrevista, aunque Colombo puso el acento en que el desafío excede la asistencia a las celebraciones religiosas. Para el arzobispo, el legado de la visita del Papa debe traducirse en acciones cotidianas, solidaridad y responsabilidad frente a las necesidades de los demás.

Sostuvo que una verdadera recuperación de la fe requiere continuidad y, fundamentalmente, que las personas puedan alcanzar un encuentro profundo con Dios.

Definió al papa León XIV como "un pastor enamorado de su pueblo" y resumió el saldo de los días compartidos con el Papa como una combinación de alegría, esperanza y tareas pendientes.