El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, manifestó su expectativa de que el Senado avance en las próximas dos semanas con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según Menem, la decisión final recae en la Cámara alta, donde las negociaciones para obtener los votos necesarios son determinantes.
Martín Menem acelera la presión para suspender las PASO en el Senado
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confía en que el Senado avance en la suspensión de las PASO durante las próximas dos semanas
Menem subrayó que la eliminación o suspensión de las PASO se enmarca en una reforma electoral más amplia que impulsa el oficialismo, argumentando que el Estado no debería financiar las internas partidarias. Recordó que este mecanismo ya fue suspendido para los comicios legislativos de 2025 y reiteró que el país no necesita este tipo de elecciones internas.
El dirigente de La Libertad Avanza detalló que, además de la Reforma Electoral, el oficialismo prevé tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la cuestión de Malvinas y biocombustibles en el corto plazo. Anticipó también la posible convocatoria a sesiones extraordinarias para abordar proyectos pendientes, como el Presupuesto 2027.
Claves sobre el debate en el Senado
Menem explicó que, si bien el oficialismo puede anunciar o prometer iniciativas, la aprobación final depende de las voluntades individuales de los senadores. Si bien no nombró directamente a Patricia Bullrich, líder del bloque en la Cámara alta, reconoció que los acuerdos parlamentarios requieren la coincidencia de los legisladores para votar a favor de estas decisiones.
El funcionario consideró que la visita del papa León XIV al país fue positiva y dejó mensajes para toda la sociedad, rechazando las interpretaciones políticas que intentan vincular sus palabras con la agenda del Gobierno. Defendió la política oficial en materia de discapacidad y cuestionó los indicadores socioeconómicos heredados de administraciones anteriores.
En cuanto a la actividad parlamentaria, Menem anticipó que la próxima semana podría debatirse la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, con el objetivo de priorizar la preservación del valor de la moneda y evitar el financiamiento al Tesoro mediante emisión. También mencionó una iniciativa sobre la cuestión de Malvinas y otra sobre biocombustibles como temas en carpeta.
La posibilidad de suspender las PASO, según fuentes de Casa Rosada, se trabaja activamente en comisiones y se espera lograr la media sanción en el Senado en las próximas dos semanas. En paralelo, se evalúa la convocatoria a sesiones extraordinarias para abordar otros temas de la agenda oficial.
En pocas palabras
- Martín Menem: expresó su expectativa de que el Senado apruebe la suspensión de las PASO en las próximas dos semanas.
- Reforma Electoral: la medida se enmarca en una reforma más amplia y busca eliminar el financiamiento estatal de las internas partidarias.
- Agenda Parlamentaria: se priorizarán además la reforma del Banco Central, Malvinas y biocombustibles, con posible llamado a sesiones extraordinarias.