Martín Menem acelera la presión para suspender las PASO en el Senado

Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli en días menos tensos.

Claves sobre el debate en el Senado

Menem explicó que, si bien el oficialismo puede anunciar o prometer iniciativas, la aprobación final depende de las voluntades individuales de los senadores. Si bien no nombró directamente a Patricia Bullrich, líder del bloque en la Cámara alta, reconoció que los acuerdos parlamentarios requieren la coincidencia de los legisladores para votar a favor de estas decisiones.

El funcionario consideró que la visita del papa León XIV al país fue positiva y dejó mensajes para toda la sociedad, rechazando las interpretaciones políticas que intentan vincular sus palabras con la agenda del Gobierno. Defendió la política oficial en materia de discapacidad y cuestionó los indicadores socioeconómicos heredados de administraciones anteriores.

En cuanto a la actividad parlamentaria, Menem anticipó que la próxima semana podría debatirse la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, con el objetivo de priorizar la preservación del valor de la moneda y evitar el financiamiento al Tesoro mediante emisión. También mencionó una iniciativa sobre la cuestión de Malvinas y otra sobre biocombustibles como temas en carpeta.

La posibilidad de suspender las PASO, según fuentes de Casa Rosada, se trabaja activamente en comisiones y se espera lograr la media sanción en el Senado en las próximas dos semanas. En paralelo, se evalúa la convocatoria a sesiones extraordinarias para abordar otros temas de la agenda oficial.