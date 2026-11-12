Mendoza espera que Nación compense parte del costo fiscal para una nueva baja al impuesto a los Sellos

Un cronograma que ya está en marcha

En diálogo con Diario UNO, el ministro explicó que la baja del Sellos tiene su origen en el Consenso Fiscal firmado en 2017 entre la Nación y las provincias, en el que estas se comprometieron a llevar la alícuota a cero. “Tenemos el objetivo de llevar a cero la alícuota general del sellado en 2030”, confirmó Fayad.

La provincia viene reduciendo el tributo desde hace cuatro años. El cronograma de baja se aprobó hace tres y, según el funcionario, se cumple puntualmente: cada año la alícuota general baja 0,25 puntos porcentuales, desde el 1% que regía originalmente hasta llegar a cero.

De acuerdo con ese esquema, la alícuota quedará en:

0,75% en 2027

0,5% en 2028

0,25% en 2029

0% en 2030

Fayad indicó que estas alícuotas se presentan cada año a la Legislatura, dentro de la discusión impositiva.

El gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro Víctor Fayad durante un encuentro con intendentes. Foto de archivo.

Exenciones específicas

Además de la reducción gradual, Mendoza fue sumando exenciones en operaciones sensibles para las familias y la actividad económica. Entre ellas, el ministro mencionó: los créditos hipotecarios; las transferencias de vehículos usados; los alquileres de vivienda y en la compraventa de terrenos.

“Todos los años se van agregando exenciones o bien bajan las alícuotas”, resumió.

Consultado sobre el anuncio nacional, Fayad explicó que la idea es que el gobierno nacional financie parte del costo fiscal que asuman las provincias al reducir impuestos como Sellos.

En ese sentido, remarcó que el anuncio no modifica el cronograma local, sino que lo refuerza. “Ahora, producto de este anuncio de la Nación, se va a hacer más fácil para la provincia mantener el cronograma que hemos venido sosteniendo”, afirmó, y lo definió como un acompañamiento del Gobierno nacional a una política que Mendoza ya aplicaba. También destacó que su provincia comenzó a bajar el valor del sellado antes de que el tema ingresara en la agenda nacional, y que es positivo que hoy se discuta a ese nivel.

Suspensión de embargos a pymes

El jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Facundo Biffi, expuso ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura sobre el proyecto de modificación del Código Fiscal, que incorpora cinco herramientas para facilitar la regularización tributaria de las pequeñas y medianas empresas.

Estuvo acompañado por el titular de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), Alejandro Donati, y respondió las consultas de los legisladores sobre el alcance de la iniciativa, su impacto en la recaudación y su articulación con las medidas de Nación.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Facundo Biffi, expuso este martes ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura sobre el proyecto de modificación del Código Fiscal. Foto: Legislatura de Mendoza.

El proyecto suspende los embargos a las pymes hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extender el plazo por seis meses, y amplía los planes de pago de 12 a 18 cuotas. También permite compensar saldos a favor de Ingresos Brutos con deudas de los impuestos Inmobiliario y Automotor, y reduce hasta un 50% las multas de Ingresos Brutos y Sellos para quienes regularicen su situación antes del 31 de diciembre. A eso se suma una disminución de las tasas de interés resarcitorio y punitorio.

Para acceder a los beneficios será necesario contar con el certificado MiPyME vigente. Según los datos de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, en Mendoza hay más de 72.000 contribuyentes con ese certificado, entre monotributistas, autónomos y sociedades.

“Un enorme espectro de nuestros empresarios, emprendedores y trabajadores está abordado por el paquete de medidas”, explicó Biffi.

El funcionario reconoció que las provincias tienen herramientas de intervención más acotadas, ya que la política económica está en manos de la Nación, pero sostuvo que les corresponde un rol complementario. “Cuando la Nación reacciona, nosotros también tenemos cosas para poner sobre la mesa”, dijo.

Frente a las dudas de los legisladores sobre el impacto en la recaudación y la coparticipación, aclaró que el paquete no condona deudas, sino que flexibiliza y difiere el cumplimiento de las obligaciones. “De ninguna manera queremos generar desincentivos que promuevan que aquellos empresarios, trabajadores o autónomos que están al día dejen de pagar sus deudas. Queremos seguir con el esquema de incentivos correctos: si pagás y estás al día, siempre es mejor”, afirmó.