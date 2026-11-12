Se agotaron los turnos de noviembre para visitar el Ecoparque de Mendoza

El miércoles 18 de noviembre se habilitarán 2.400 nuevos turnos para visitar el Ecoparque en diciembre, a través de Mendoza por Mí. Foto: Prensa Gobierno

"La gran respuesta de mendocinos y turistas refleja el interés por conocer la transformación del antiguo zoológico, sus espacios renovados y los nuevos sectores forestados", afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Cómo sacar turnos para visitar el Ecoparque en diciembre

Las personas interesadas en recorrer el predio deberán ingresar al sistema de reservas de Áreas Naturales Protegidas del Gobierno de Mendoza. El miércoles 18 de noviembre se habilitarán las fechas correspondientes a diciembre.

El trámite se realiza online, seleccionando la actividad correspondiente al Ecoparque y eligiendo entre los días y horarios disponibles. El enlace para gestionar las reservas es: https://actividadesanp.mendoza.gov.ar/anp/dashboard.

En el caso de establecimientos educativos, clubes, instituciones y grupos de más de 10 personas, las visitas deben coordinarse de manera especial a través del correo electrónico [email protected].

Desde el miércoles 11 de noviembre, el Ecoparque recibe visitas de todo público. Foto: Prensa Gobierno

¿Qué se puede visitar en el Ecoparque?

El Ecoparque está ubicado en el Parque General San Martín y representa una nueva etapa para el predio que durante décadas funcionó como zoológico provincial.

Las visitas guiadas tienen una duración aproximada de dos horas y permiten conocer las instalaciones recuperadas, los espacios patrimoniales y el trabajo que se desarrolla en materia de educación ambiental, conservación y rehabilitación de animales silvestres.

Actualmente, el establecimiento funciona como centro de recepción, atención y recuperación de fauna. Durante 2026, más de 700 animales ingresaron a sus instalaciones, principalmente como consecuencia del tráfico ilegal y situaciones de maltrato.

"Estamos viendo una respuesta muy importante de la comunidad, con personas de distintas edades que quieren volver a recorrer este lugar. Muchos lo conocieron cuando funcionaba como zoológico y ahora tienen la oportunidad de descubrir cómo cambió, qué espacios se recuperaron y cuáles son las nuevas actividades que se desarrollan", destacó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.