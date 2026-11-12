Mendoza amplía la protección contra el virus que causa bronquiolitis en bebés a partir de 2027

En el último Consejo Provincial de Salud, se presentó una estrategia provincial de prevención del Virus Sincicial Respiratorio en bebés menores a un año, que comenzará a aplicarse a partir del 2027.

En el primer caso, se mantendrá la inmunización de las embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. A esto se sumará la administración de nirsevimab a bebés que no hayan recibido protección durante el embarazo, niños prematuros y bebés de entre 6 y 12 meses.

"Así, contarán con protección durante todo su primer año de vida. Mendoza es la primera provincia en dar este paso con estrategia ampliada", destacó Montero en su publicación.

Otro de los puntos contemplados en el anuncio es la articulación entre el sistema público de salud y los prestadores privados. Según detalló el ministro, se trabajará junto a clínicas, sanatorios y vacunatorios privados para ampliar el acceso a la inmunización.

La intención es que todas las familias puedan acceder a estas herramientas de prevención, independientemente de su cobertura médica. "Seguimos ampliando la inmunización para cuidar a los más chicos y reducir las complicaciones", concluyó Montero.

Con esta estrategia, Mendoza busca reforzar la prevención de las infecciones respiratorias graves durante los primeros meses de vida, una etapa en la que el Virus Sincicial Respiratorio representa un riesgo importante para la salud de los bebés.

El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, anunció una nueva estrategia provincial de prevención del Virus Sincicial Respiratorio (VSR). Foto: X @RodoMontero83

¿Qué es el virus sincicial respiratorio?

El VSR es el principal agente causal de infección respiratoria aguda en lactantes y niños pequeños. Si bien la mayoría de estos casos corresponden a cuadros leves, se estima que el 20-30% puede desarrollar compromiso respiratorio bajo (bronquiolitis o neumonía) durante la primoinfección y evolucionar a formas potencialmente graves.

El VSR causa un tercio de las muertes en niños durante el primer año de vida.

¿Cómo se transmite este virus?

El VSR se transmite a través de las secreciones respiratorias (gotitas) que las personas infectadas diseminan cuando tosen o estornudan y por contacto directo.

Todos los años durante los meses de otoño/invierno, se produce un aumento en la circulación del VSR que genera un incremento en las consultas pediátricas ambulatorias y de las internaciones, especialmente de niños menores de 1 año.