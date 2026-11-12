Mendoza amplía la protección contra el virus que causa bronquiolitis en bebés a partir de 2027

Mendoza pondrá en marcha a partir de 2027 una estrategia de prevención del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), una de las principales causas de bronquiolitis y de internaciones graves en bebés y niños pequeños. Así lo anunció el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, a través de una publicación en X.
Según explicó Montero, la iniciativa fue presentada durante el último Consejo Provincial de Salud y se implementará en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), teniendo en cuenta las semanas de mayor circulación del virus.
El objetivo es ampliar la cobertura de inmunización y garantizar que más bebés cuenten con protección durante su primer año de vida. La estrategia contempla dos acciones centrales: continuar fortaleciendo la vacunación de embarazadas y extender la aplicación de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal de acción prolongada.
En el primer caso, se mantendrá la inmunización de las embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. A esto se sumará la administración de nirsevimab a bebés que no hayan recibido protección durante el embarazo, niños prematuros y bebés de entre 6 y 12 meses.
"Así, contarán con protección durante todo su primer año de vida. Mendoza es la primera provincia en dar este paso con estrategia ampliada", destacó Montero en su publicación.
Otro de los puntos contemplados en el anuncio es la articulación entre el sistema público de salud y los prestadores privados. Según detalló el ministro, se trabajará junto a clínicas, sanatorios y vacunatorios privados para ampliar el acceso a la inmunización.
La intención es que todas las familias puedan acceder a estas herramientas de prevención, independientemente de su cobertura médica. "Seguimos ampliando la inmunización para cuidar a los más chicos y reducir las complicaciones", concluyó Montero.
Con esta estrategia, Mendoza busca reforzar la prevención de las infecciones respiratorias graves durante los primeros meses de vida, una etapa en la que el Virus Sincicial Respiratorio representa un riesgo importante para la salud de los bebés.
¿Qué es el virus sincicial respiratorio?
El VSR es el principal agente causal de infección respiratoria aguda en lactantes y niños pequeños. Si bien la mayoría de estos casos corresponden a cuadros leves, se estima que el 20-30% puede desarrollar compromiso respiratorio bajo (bronquiolitis o neumonía) durante la primoinfección y evolucionar a formas potencialmente graves.
El VSR causa un tercio de las muertes en niños durante el primer año de vida.
¿Cómo se transmite este virus?
El VSR se transmite a través de las secreciones respiratorias (gotitas) que las personas infectadas diseminan cuando tosen o estornudan y por contacto directo.
Todos los años durante los meses de otoño/invierno, se produce un aumento en la circulación del VSR que genera un incremento en las consultas pediátricas ambulatorias y de las internaciones, especialmente de niños menores de 1 año.
En pocas palabras
- Mendoza ampliará: la provincia implementará a partir de 2027 una estrategia para prevenir el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).
- Acciones clave: se fortalecerá la vacunación de embarazadas y se aplicará nirsevimab a bebés, prematuros y niños de 6 a 12 meses.
- Colaboración: la iniciativa se realizará en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y prestadores privados.